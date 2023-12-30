Ohio'da bir maymun çiçeği hastasının öldüğü bildirilirken, CDC maymun çiçeğinden kaynaklanan ciddi hastalıklar konusunda uyardı

Uyarı, Ohio'nun maymun çiçeği hastalığına yakalanan bir kişinin öldüğünü bildirmesi üzerine geldi - bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde maymun çiçeği hastalığına yakalanan bir hastanın bilinen üçüncü ölümü.

Ohio, Perşembe günü çevrimiçi maymun çiçeği salgını kontrol panelinde yaptığı güncellemede bu ölümü listeledi. Ohio Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada maymun çiçeği olan yetişkin bir erkeğin öldüğünü ve bu kişinin "başka sağlık sorunları" olduğunu belirtti. CDC CNN'e yaptığı açıklamada ölümden haberdar olduğunu söyledi.

ABD'de maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm bu ay Los Angeles County'de teyit edildi. İlçe halk sağlığı departmanı ve CDC, kişinin bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Departman, kamuoyuna daha fazla bilgi verilmeyeceğini söyledi.

Teksas, Harris County'de maymun çiçeği geçiren bir kişi Ağustos ayında öldü, ancak virüsün bu ölümdeki rolü doğrulanmadı.

Maymun çiçeğinden ölümler son derece nadirdir ve bebekler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler daha büyük risk altındadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, mevcut salgında küresel olarak bildirilen 67.000'den fazla vaka arasında 27 ölüm gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 25.000'den fazla maymun çiçeği vakası bildirilmiştir, ancak son vaka eğilimleri salgının ABD'de yavaşladığını göstermektedir.

Düşen vaka sayıları, virüse karşı aşılanan kişi sayısındaki artışın bir yansıması olabilir. Bu hafta CDC, Jynneos maymun çiçeği aşısı için uygunluğu virüse maruz kalmamış daha yüksek riskli kişilere genişlettiğini duyurdu.

CDC tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, diğer erkeklerle seks yaptıkları ya da HIV ile yaşadıkları için maymun çiçeği açısından yüksek risk altında olan erkeklerin aşılanmamış olmaları halinde, aşının ilk dozunun üzerinden en az iki hafta geçmiş olanlara kıyasla enfekte olma olasılıkları 14 kat daha fazlaydı.

CDC maymun çiçeğinin 'ciddi belirtileri' konusunda uyardı

CDC Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'de devam eden salgın sırasında maymun çiçeği hastalığına yakalanan bazı kişilerde hastalığın "şiddetli belirtilerinin", uzun süreli hastaneye yatışların veya "önemli" sağlık sorunlarının görüldüğünü söyledi.

Kurumun sağlık uyarısında, şiddetli maymun çiçeğinin herkeste görülebileceği ve bu salgın sırasında teşhis konulan kişilerin çoğunun hafif veya orta şiddette hastalığa sahip olduğu belirtilmektedir. Hastalığı ağır seyreden kişilerin çoğunun "önemli ölçüde bağışıklık sistemi baskılanmış" HIV hastası olduğu belirtiliyor.

Ağır hastalıklardan bazıları şunlardır:

Kapsamlı cerrahi bakım veya bir ekstremitenin kesilmesini gerektiren birleşen veya nekrotik lezyonlar

Ağız, üretra, rektum veya vajina gibi hassas bölgelerde şiddetli ağrıya neden olan ve günlük aktiviteleri etkileyen lezyonlar

Obstrüksiyona yol açan belirgin şişlik gösteren bağırsak lezyonları

Cinsel organlar, bağırsaklar veya yüz gibi bölgelerde "önemli" etkileri olan yara izine neden olan lezyonlar

Ensefalit, miyokardit, konjonktivit ve kornea ülserasyonları gibi çoklu organ sistemlerinin ve ilişkili durumların tutulumu

Tavsiye, sağlık hizmeti sağlayıcılarını şiddetli maymun çiçeği için risk faktörlerinin farkında olmaya çağırıyor ve maymun çiçeği şüphesi veya teyidi olan herkesin HIV için test edilmesi gerektiğini söylüyor. Sağlık görevlileri ayrıca kişinin bağışıklık sisteminin başka bir durum ya da bir ilaç nedeniyle zayıflamış olup olmadığını da kontrol etmelidir.

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Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde maymun çiçeği tedavisi, bağışıklık sistemini etkileyebilecek herhangi bir ilacın kesilmesini, HIV'li kişiler için antiretroviral tedavi sağlanmasını ve muhtemelen Tpoxx olarak bilinen tecovirimat gibi ilaçların kullanılmasını içermelidir.

CDC, cinsel temas yoluyla maymun çiçeğine maruz kalan kişilerin HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

CNN'den Brenda Goodman bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com