Oğlu Derek'in 1992 Olimpiyatlarında bitiş çizgisine ulaşmasına yardımcı olan Jim Redmond 81 yaşında hayatını kaybetti

Derek Salı günü Instagram 'da "Bu yazıyı kahramanım, en iyi arkadaşım babamın vefat ettiği haberini paylaşmak için büyük bir üzüntüyle yazıyorum" diye yazdı.

"Bu adam hakkında söyleyebileceğim çok şey var ama o gerçekten hayattaki kahramanlarımdan biriydi, beni tanıyan ya da sunumumu dinleyen herkes hayatımda bana ne kadar ilham verdiğini, ne kadar yakın olduğumuzu ve benim için ne anlama geldiğini bilecektir. Onu çok özleyeceğimizi söylemek gerçek bir yetersizlik olur."

Yarı finalde sakatlanmadan önce Derek, Büyük Britanya Takımının İspanya'daki en parlak madalya umutlarından biriydi.

İlk turda en hızlı dereceyi elde etmiş ve çeyrek finali kazanarak bir önceki yıl dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 4x400m bayrak takımının bir parçası olarak sergilediği formu devam ettirmişti.

Ancak, yarı finalde 250 metreyi geçerken, Derek diz ardı kirişini yırttı - dört yıl önceki Aşil sakatlığından sonra üst üste ikinci Olimpiyat hayal kırıklığını yaşadı.

Rakipleri çizgiyi geçerken, Derek kendini yerden kaldırdı ve babası tribünlerden çıkıp görevlilerin dikkatini el sallayarak yardım edene kadar tek başına bitiş çizgisine doğru topallayarak ilerlemeye başladı.

Jim'in ayakta alkışlar eşliğinde bitiş çizgisini geçerken oğlunu teselli ettiği görüntüler ve klipler o zamandan beri ikonik hale geldi ve 'Olimpiyat ruhunun' bir amblemi olarak kullanılıyor.

Derek'in resmi web sitesine göre, 2016 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından paylaşılan bir video sadece bir yıl içinde 110 milyon kez izlenirken, eski ABD Başkanı Barack Obama bir konuşmasında bu anı "insan ruhunun üstesinden gelinmesi imkansız olması gereken sakatlıklara karşı zafer kazandığı" bir örnek olarak kullandı.

Daha sonra 2012 Londra Oyunlarında meşale taşıyıcısı olan Jim için spor dünyasının dört bir yanından övgüler yağdı.

"Babası Jim'in ölümünün ardından düşüncelerimiz Derek Redmond ve ailesiyle birlikte. Birlikte bize Olimpiyat tarihinin en ilham verici anlarından birini yaşattılar," dedi IOC.

Barselona'da zafer kazanan Amerika Birleşik Devletleri 4x400m bayrak takımının bir parçası olan dört kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Michael Johnson, "Bunu çok net hatırlıyorum" dedi. "Derek'in babasının oğluna duyduğu sevgi ve destek, o zor anda dünyanın gözü önünde tam olarak sergilendi. Derek ve ailesine başsağlığı diliyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com