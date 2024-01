Oğlu, batık minibüste bulunan kalıntıların neredeyse 12 yıl önce kaybolan annesine ait olduğunu umuyor

Orlando polisi Salı günü CNN'e yaptığı açıklamada, dedektiflerin Lemire'nin ailesiyle temasa geçtiğini ve "araçta bulunan insan kalıntılarının pozitif kimlik tespitini beklediklerini" söyledi.

CNN'e bağlı WESH'in haberine göre Lemire Mayıs 2012'de bir randevuya gittikten sonra kaybolmuştu.

Sunshine State Sonar adlı gönüllü kuruluş son 17 ay boyunca 63 su kütlesini aradı. Lemire'nin oğlu Timothy Lemire, kızının son cep telefonu sinyalinin grubun arama yapacağı alanı daraltmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Sonar - su kütlelerindeki nesnelerin yerini belirlemek için ses dalgalarını kullanan teknoloji - aracılığıyla grup 30 Aralık'ta Florida, Kissimmee'de Interstate 4'teki Disney World çıkışının yakınındaki bir gölette bir eşleşme buldu. Geçtiğimiz hafta sonu bir arama gerçekleştiren ekipler, bir minibüsün 14 fit su altında kaldığını tespit etti.

Florida Otoyol Devriyesi Pazar günü yayınladığı kaza raporunda 2004 model Ford Freestar minibüsün "State Road 417 güney çıkış rampasından World Drive'a doğru seyretmekte olduğunu" belirtti. Bilinmeyen nedenlerden dolayı araç yolun solundan çıkarak bir su birikintisine girdi" ve "tamamen suya gömüldü".

Polis, minibüsün Lemire vakasıyla bağlantılı olduğunun doğrulandığını söyledi. CNN daha fazla bilgi için adli tabiplikle temasa geçti.

Timothy Lemire CNN'e yaptığı açıklamada araçtaki kalıntıların annesine ait olduğuna inandığını söyledi.

Lemire, "O gün giydiği kıyafetleri, cep telefonu ve kimliğinin bulunduğu cüzdanı da minibüsteki çantasında bulundu" dedi. "O gece o aracı kullanan tek kişi oydu ve minibüste bulunan tek kişi de oydu."

Bunun kendisini ve ailesini rahatlattığını söyledi.

"Tüm bunlar hakkında karışık duygular içindeyim. Öldürülmediği, kaçırılmadığı ya da gasp edilmediği için mutluyum. Sadece ne olduğunu hiç bilemedim," dedi.

"Annem inanılmaz bir insandı. Kocaman bir kalbi vardı ve herkes için her şeyi yapardı. Annem herkesin konuşabileceği bir insandı. Her zaman gülümserdi ve her zaman mutlu görünürdü. Onu her geçen gün daha fazla özlüyorum. Ne olduğunu bildiğimiz için kendimi daha iyi hissediyorum ama hala bir rüya gibi geliyor. Sanki nasıl kaldıracağımı bilemiyorum" diye ekledi.

CNN'den Chenelle Woody ve Cara Lynn Clarkson bu habere katkıda bulunmuştur.

Kaynak: edition.cnn.com