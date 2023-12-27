Ocak ayında izlenmesi gereken önemli Trump tarihleri

İşte eski başkanın bazı yasal sıkıntıları ve önemli seçim tarihleri önümüzdeki ay doruğa çıkarken izlenmesi gereken kilit tarihler:

4 Ocak

Trump'ın Colorado Yüksek Mahkemesi 'nin kendisini eyaletin 2024 oy pusulasından çıkarma kararını temyize götürmesi ve konuyu 4 Ocak'a kadar ABD Yüksek Mahkemesi'ne göndermesi gerekiyor. Aksi takdirde, eyalet Yüksek Mahkemesi yargıçları tarafından karara konulan duraklama sona erecek ve ön seçim oy pusulaları ertesi gün Trump'ın adı olmadan basılmaya başlanacak.

9 Ocak

Trump'ın hukuk ekibi 9 Ocak'ta Washington DC Temyiz Mahkemesi 'ne, eski başkanın özel danışman Jack Smith'in seçimlere hile karıştırma davasında dokunulmazlık talebini reddeden alt mahkeme kararını bozması için başvuruda bulunmaya başlayacak.

10 Ocak

CNN sunucuları Jake Tapper ve Dana Bash, 10 Ocak günü saat 21:00'de Des Moines, Iowa'daki Drake Üniversitesi'nde Cumhuriyetçilerin önseçim tartışmasını yönetecek.

11 Ocak

Trump'ın New York'taki dolandırıcılık davasına bakan yargıç 11 Ocak'ta kapanış konuşmalarını dinleyecek ve ay sonuna kadar davayla ilgili bir karar vermeyi umuyor; ancak Trump'ın ekibi yargıcın özet kararını temyize götürmüş durumda ve muhtemelen davanın kendisiyle ilgili kararını da temyize götürecek.

15 Ocak

Iowa Cumhuriyetçileri 15 Ocak'ta, bir kampanyanın momentumunu belirleyebilecek ya da bozabilecek kritik bir aday belirleme yarışması olan, ülkenin ilk parti içi seçiminde oylarını kullanacaklar.

16 Ocak

E. Jean Carroll'ın Trump'a karşı açtığı ikinci davanın tazminat duruşması, bir yargıcın Trump'ın hakaret içeren ifadelerden sorumlu olduğuna karar vermesinin ardından 16 Ocak'ta başlayacak. Ayrı bir davada sivil jüri, eski başkanın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu tespit ettikten sonra Carroll'a darp ve hakaretten 5 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

21 Ocak

CNN, 21 Ocak'ta New Hampshire'daki New England College'da Cumhuriyetçilerin önseçim tartışmasına ev sahipliği yapacak.

23 Ocak

New Hampshire'daki seçmenler Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimlerinde oylarını kullanmak üzere 23 Ocak'ta sandık başına gidecek.

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Kaynak: edition.cnn.com