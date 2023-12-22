Obama, Biden kampanyasının taban bağışçılardan yaklaşık 4 milyon dolar toplamasına yardımcı oluyor

Bir kampanya yetkilisinin CNN'e verdiği bilgiye göre, Obama ve Başkan Joe Biden ile tanışma yarışması kampanyaya 2,6 milyon dolar kazandırarak bu dönemin en iyi performans gösteren yarışması oldu. İki adam bu ayın başlarında yarışmayı kazanan Cynthia Driscoll ve oğlu Nicholas ile bir araya geldi.

Biden Cuma günü, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Arkadaşım ve kardeşim @BarackObama ile birlikte destekçileri Cynthia ve Nick ile biraz zaman geçirmek harikaydı" dedi.

Üçüncü bağış toplama çeyreğinde düzenlenen yarışma, kampanyanın 2024'e doğru savaş sandığını oluştururken küçük dolar bağışlarını artırmaya çalıştığı yollardan birini vurguluyor.

Yetkililer, Demokrat Parti içinde popüler bir figür olmaya devam eden eski başkanın cazibesinden yararlanmanın yollarını bulmaya çalıştı. Yetkili, Biden kampanyasının bağış toplama videolarında, e-postalarda ve dijital reklamlarda ona yer verdiğini ve Obama'nın Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşleri dışında en yüksek performans gösteren e-posta imzacısı olduğunu söyledi.

Yetkili, Obama adına bir doğrudan posta kampanyasının da tatillerde posta kutularına ulaşmaya başlaması için planların yapıldığını ve toplanan paranın 2024'ün ilk bağış toplama çeyreğine gitmesinin beklendiğini söyledi.

Biden kısa bir süre önce, 2024 GOP adaylığı için önde giden eski Başkan Donald Trump'ın geri dönüş teklifini kazanırsa sağlık yasasını yürürlükten kaldırmakla tehdit ettiği bir dönemde, Obamacare'i koruma ve genişletme sözü veren bir video için eski patronuyla bir araya geldi.

Kaynaklar, Biden'ın ekibinin 31 Aralık'ta sona erecek olan dördüncü bağış toplama çeyreği için yaklaşık 67 milyon dolarlık bir hedef belirlediğini söyledi. Bu rakam, Obama'nın 2011'in aynı üç aylık döneminde yeniden seçilme çabalarında topladığı rakamla uyumlu olacak. Biden'ın kampanyası ve Demokrat Parti üçüncü bağış toplama çeyreğinde 71 milyon dolar toplayarak Trump ve diğer Cumhuriyetçi başkan adaylarını geride bıraktı.

Bu ayın başlarında Biden, kampanyanın en kazançlı etkinliklerinden bazıları olan 15 milyon dolardan fazla getirmesi planlanan beş günlük bir bağış toplama koşusuna çıktı.

Biden ve Obama ile tanışma yarışmasının popülaritesine dayanarak kampanya, Biden ve First Lady Dr. Jill Biden ile tanışma yarışmasının yanı sıra Biden ve Harris ile kahve içmek için başka yarışmalar da düzenledi.

"Meet the Presidents" yarışması Ağustos ayında Obama'nın doğum gününde başladı ve Eylül ayına kadar devam etti.

Rhode Island Tasarım Okulu'nda çalışan Harrisville, Rhode Island'dan Driscoll, Obama ve Biden ile tanışmak üzere yarışmaya katılmak için 100 dolar bağışladı. Değerli bir metal rafinerisinde satış bölümünde çalışan oğlu Nicholas'ı da yanında getirdi. Nicholas çocukluk kanserini atlatmış ve kanserden kurtulduğu için aldığı davet üzerine annesiyle birlikte Clinton yönetimi sırasında Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com