O kadar da özel bir ilişki değil: ABD'li kulüp sahiplerinin İngiliz futboluna yatırım yapma geçmişi

Taraftarlar, ABD 'li sahiplerin bu yaklaşımlarının, İngiliz futbol taraftarlarının destekledikleri kulüpleri neden bu kadar tutkuyla önemsediklerini anlamadıklarını ya da çok az anladıklarını gösterdiğini söylüyor.

Manchester United'ın eski yöneticilerinden Peter Kenyon da eski takımının sahipleri için yapılan bu nitelemeye katılıyor.

Geçtiğimiz ay The Athletic'in Business of Sport podcast'ine konuşan Kenyon, Manchester United'ın sahiplerini kastederek "Glazers'ın futbolun ne olduğunu gerçekten bildiğine inanmıyorum" dedi.

"Şu anda o kulüpte bulunan insanların kulübün ne hakkında olduğunu bildiklerinden emin değilim."

Pazar günü Manchester United ile Liverpool arasında oynanan maçın taraftarların zaman zaman çirkinleşen protestoları nedeniyle ertelenmesi, birçok taraftarın Glazer ailesinin Premier Lig'in en başarılı takımını yönetme biçiminden duyduğu memnuniyetsizliği keskin bir şekilde ortaya koydu.

Polis, Liverpool maçı öncesinde 1,000'den fazla protestocunun United'ın Old Trafford stadyumundaki sahayı işgal ettiğini tahmin ediyor.

Yaklaşık 200 kişi de maç öncesinde United oyuncularının kaldığı Salford'daki The Lowry Hotel'in önünde toplanarak kulübün ABD'li sahiplerini protesto etti.

Protestolara cevaben Manchester United bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Kulübün barışçıl protestocuların cezalandırılmasını görmek gibi bir arzusu yoktur, ancak suça karışanları tespit etmek için polisle birlikte çalışacak ve ayrıca tespit edilen herhangi bir kombine bilet sahibi ya da üyesine kendi yaptırımlarını uygulayacaktır... Taraftar forumu ve diğer uygun kanallar aracılığıyla taraftarlarımızla diyalog ve etkileşim içinde olmaya kararlıyız."

United taraftarlarının Glazers'a karşı hoşnutsuzluğu, İngiltere'nin en iyi altı kulübünün geçen ay Avrupa futbolunun en büyük 12 takımından oluşan milyarlarca dolarlık bir rekabet olan Avrupa Süper Ligi'ne (ESL ) katılmak için imza atmasının ardından daha da arttı. Manchester United da bu 12 kulüpten biriydi.

Her ne kadar bu girişim, ilk duyurulmasının üzerinden 48 saat geçmeden dağılmış olsa da, taraftarlara danışılmaması, sadece United'da değil, izlemek için iyi para ödedikleri kontrolün bir kısmını geri almaya niyetli pek çok taraftarı harekete geçirdi.

Premier Lig'in altı kurucu üyesi, taraftarlar, medya, politikacılar ve hatta kraliyet ailesinden gelen yaygın eleştirilerin ardından Chelsea ve Manchester City başta olmak üzere ESL'den çekildi.

Arsenal ve Liverpool'un başarısız Süper Lig projesine dahil olması da taraftarlar arasında, sahipleri Kroenke ve Henry ile Liverpool'un başkanı Tom Werner'in hoşnutsuzluğuna yol açtı.

Örneğin Arsenal, taraftarlarından bir maç için 132 dolara kadar ücret alıyor.

Pazartesi günü Premier Lig, Old Trafford protestolarını ele alırken "duyguların gücünü ve taraftarların neler olduğunu bilme hakkını" tanıdığını belirten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "FA ve Hükümetle birlikte çözümleri belirlemek için çalışırken taraftarlar ve temsilcileriyle yakın diyaloğu sürdürmeye kararlıyız, ancak tüm protestoların barışçıl olmasını istiyoruz" denildi.

CNN yorum için Glazer ailesi, Kroenke ve Henry'ye ulaştı.

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Borç

NFL takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın da sahibi olan Glazer ailesi, 2005 yılında Manchester United'ı devraldığından beri taraftarların gönlünü hiçbir zaman kazanamadı.

Kulübün 200.000'den fazla taraftarını bir araya getiren Manchester United Supporters Trust (MUST) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "On altı yılın ardından Glazer ailesinin tek bir üyesi bile bizimle konuşmadı" dedi.

Glazer ailesi kulübü devraldığında, CNN'e konuşan taraftarlar kulübün borç batağına saplanacağından ve ailenin sadece Real Madrid'in rakibi olan markasıyla ve gelirleriyle ilgilendiğinden korkuyordu. Manchester United, Glazers takımı satın almadan önce borçsuz bir kulüptü .

Kulübün 4 Mart 2021'de açıklanan son hesaplarına göre, kulübün net borcu 630,7 milyon dolar (455,5 milyon sterlin). Aralık 2019'da, koronavirüs pandemisinin başlamasından önce, kulübün net borcu 283,16 milyon dolara (203,6 milyon sterlin) ulaşmıştı.

Glazer'ların önceliği sahadaki başarıdır ve aile, son iki yılda oyuncu alımlarına 240,3 milyon $ (200 milyon €) tutarında net yatırım yaptığını ve bunun diğer tüm büyük Avrupa kulüplerinden daha fazla olduğunu belirtebilir. Bu rakam 2013'ten bu yana toplamda 1,081 milyar doları (900 milyon avro) aştı.

Pazar günü United taraftarları ilk kez bir protesto gösterisi düzenlemedi. MUST, 2010 yılında taraftarların maçlara kulübün orijinal renkleri olan yeşil ve altın rengi atkılarla çıktıkları bir protesto düzenlemiş ve ironik kırmızı-beyaz boyunluklardan vazgeçmişlerdi.

Glazers kulübün ticari gelirlerinde büyük bir artış olduğuna işaret ederken, MUST Pazar günkü protestoların ardından daha taraftar odaklı bir sahiplik modeli çağrısında bulunuyor.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada MUST, "mevcut sahiplik yapısını taraftarlar lehine yeniden dengelemek" için dört maddelik bir planın ana hatlarını çizdi ve Glazers'tan Cuma gününe kadar bir yanıt talep etti.

Bu planın bir bölümü, taraftarlara Glazer ailesine benzer oy hakları verecek bir "hisse planı" çağrısında bulunuyordu.

Manchester United taraftarlarına, "azınlığa düşene ya da tamamen satın alınana" kadar Glazer ailesinin kulüpteki hisselerini satın alma fırsatı sunulması da bu planın bir parçası.

Bu tür bir model, Alman futbolunda yaygın olan ve Audi ya da Adidas gibi dış yatırımcıların ve ticari ortakların kontrolü ele geçirmesine izin verilmeyen, bunun yerine genellikle taraftarlardan oluşan üyelerin kulüplerin çoğunluk mülkiyetini elinde tutmasını sağlayan 50+1 sahiplik kuralına bir selam niteliğinde.

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Cin şişeden çıktı

Manchester United ve Glazers şu anda gündemde olsa da, taraftarlar son haftalarda ESL'ye katılımları nedeniyle öfkelerini diğer ABD merkezli sahiplere yöneltti.

Arsenal'de, birkaç hafta önce Londra'daki Emirates Stadyumu'nun dışında Kroenke'nin kulüpteki hisselerini satması talebiyle protestolar düzenlendi.

Arsenal taraftarı ve Spotify'ın kurucusu Daniel Ek kulüp için bir teklif sunma niyetini açıklamasına rağmen, Kroenke satma niyeti olmadığında ısrar etti.

"Bu Daha Fazlası Demek" sloganıyla sembolize edilen taraftarlarıyla kurduğu yakın bağla gurur duyan Liverpool'da, kulübün ESL'ye kaydolduğu haberi pek hoş karşılanmadı.

Bunun üzerine Liverpool'un sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoda, Süper Lig'in arkasındaki başlıca itici güçlerden biri olduğu düşünülen kulüp sahibi Henry pişmanlığını dile getirdi.

"Son 48 saat içinde, bunun kabul edilemeyeceği konusunda çok nettiniz. Sizi duyduk. Ben de sizi duydum. Ve Jurgen [Klopp, menajer], Billy [Hogan, CEO], oyuncular ve Liverpool'da taraftarlarımızı gururlandırmak için çok çalışan herkesten özür dilemek istiyorum," dedi MLB devlerinden Boston Red Sox'ın sahibi Henry. "Bu aksaklıktan dolayı kesinlikle hiçbir sorumlulukları yok.

"En çok kesintiye uğrayan onlardı ve haksız bir şekilde. En çok acı veren de bu. Kulüplerini seviyorlar ve her gün sizi gururlandırmak için çalışıyorlar. Tüm Liverpool ekibinin güveni yeniden inşa etmek ve ilerlememize yardımcı olmak için gerekli uzmanlığa, liderliğe ve tutkuya sahip olduğunu biliyorum."

Geçmişte Premier Lig kulüpleriyle sahiplik görüşmeleri yapmış olan ABD'li yatırımcı ve Kapital Football Group'un başkanıJoseph DaGrosa, mevcut sahiplerin "kulüp sahipliğine herhangi bir işletmeye sahip olmak gibi bakarak, yani akıllarında en başta kâr güdüsüyle hareket ederek" sorun yaşadıklarını söylüyor

DaGrosa CNN Sport'a verdiği demeçte "Süper Lig'in ilerleyeceğine asla inanmadık çünkü taraftarlardan destek alamayacağını biliyorduk" dedi.

"Taraftarlardan gelen tepkiler bizi hiç şaşırtmamış olsa da, durumun bu kadar hızlı tırmanması ve gerçekleşen protestolar bizi şaşırttı."

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Protestocu taraftarların istedikleri belirli sonuçlar farklılık göstermektedir.

Bazıları kulüplerinde farklı sahipler görmek isterken, diğerleri Almanya'da kullanılan 50+1 sahiplik modelinin Birleşik Krallık'ta da uygulanmasını istiyor ancak mesaj net: kulüplerin varlıklarının ellerinden alınmasına ya da sadece gelir elde etmeye odaklanan sahiplere daha fazla hayır.

Birleşik Krallık hükümetinin futbol mülkiyet yasalarının yapısını değiştirecek bir mevzuatı hayata geçirmek için müdahale edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ancak son birkaç haftanın gösterdiği şey, cinin şişeden çıktığıdır - taraftarlar bu İngiliz kulüplerinin kendilerini gerçekten dinlediğini görmek istiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com