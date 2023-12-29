'O insan değil': Erling Haaland 5-0'lık City galibiyetinde Şampiyonlar Ligi golünü attı ve rakip kaleciye korku saldı

Norveçli forvet Manchester City'deki hayatına mükemmel bir şekilde alıştı ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag'ı 5-0 yendikleri maçta attığı iki golle çetelesine iki gol daha ekledi.

Her iki golü de ilk yarıdaki müthiş performansının ardından teknik direktör Pep Guardiola'nın devre arasında forveti oyundan almasıyla geldi. Yine de 22 yaşındaki oyuncunun ne kadar klinik olduğunu ve gol atmanın onun için ne kadar doğal olduğunu göstermesi için yeterli bir zamandı.

Takım arkadaşı Jack Grealish maçtan sonra BT Sport'a verdiği demeçte "İnanılmaz bir şey, dürüst olmak gerekirse hayatımda hiç böyle bir şeye tanık olmadım" dedi.

"Birinci ve ikinci gollerde sanırım sadece gülüyordum çünkü 'Nasıl?' diyordum.

"O her zaman orada, her zaman bitiriyor. Şu anda onunla oynamak büyük bir zevk."

Haaland bu sezon hem EPL hem de Şampiyonlar Ligi'nin en skorer oyuncusu ve yavaşlama belirtisi de göstermiyor.

Son gollerinin hiçbiri fazla teknik beceri gerektirmedi ancak oyunu okuma ve bir fırsatın kokusunu alma konusunda korkutucu bir yetenek gösterdi.

Bu o kadar sansasyonel bir form ki rakipler bile etkilendiklerini itiraf ediyor - Grealish, FC Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın gollerden birinin ardından aynı şeyi söylediğini açıkladı.

Grealish şunları ekledi: "Kaleci bana bir şey söyledi: 'O insan değil'. Ben de 'Bana mı söylüyorsun?' dedim.

"Dürüst olmak gerekirse inanılmaz biri, onunla oynamak bir zevk. Çok alçakgönüllü, etrafındakilere çok iyi davranıyor.

"Umarım bu formunu devam ettirir ve bizi zafere taşır."

Guardiola söylentileri yalanladı

Rekorlar kıran gol serisinin ortasında İspanya'dan gelen haberlere göre Haaland'ın sözleşmesinde City'de geçireceği iki yılın ardından Real Madrid'e gitmesini sağlayacak bir serbest kalma maddesi bulunuyordu.

Madrid bu yaz Haaland'ın imzası için yarışan taliplerden biriydi ancak sonunda City'ye kaptırdı.

Maçtan sonra bu maddeyle ilgili soru sorulduğunda Guardiola söylentileri yalanladı.

"Bu doğru değil. Real Madrid ya da başka bir takım için serbest kalma maddesi yok. Bu doğru değil," dedi gazetecilere.

"Önemli olan gerçekten iyi adapte olması ve burada inanılmaz mutlu olduğunu hissediyorum ve onunla ve burada kalmak isteyen herkesle birlikte onu mutlu etmeye çalışacağız.

"Gelecekte ne olacak? Kim bilebilir ki? Kimse bilemez. Önemli olan onun mutlu olması, mükemmel bir şekilde yerleşmiş olması ve inanılmaz derecede sevilmesi."

Haaland, 8 Ekim'de City'nin ligde Southampton'ı ağırlamasıyla birlikte artan sayılarına yenilerini ekleme şansına sahip olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com