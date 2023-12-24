NWSL komiseri istifa etti, lig kovulan koçun cinsel istismar suçlamalarının ardından hafta sonu maçlarını iptal etti

Riley, The Athletic tarafından hazırlanan ve oyuncuların Riley'nin yıllarca nüfuzunu ve gücünü kullanarak oyunculara cinsel tacizde bulunduğunu ve bir olayda bir oyuncuyu kendisiyle seks yapmaya zorladığını iddia ettiği bir araştırma raporunun ardından Perşembe günü North Carolina Courage tarafından kovuldu.

Riley raporda yer alan suçlamaları reddetti. CNN yorum için Riley'e ulaşamadı.

Lig, Komisyon Üyesi Lisa Baird hakkında bir cümle yayınlayarak istifa ettiğini ve ligin bunu kabul ettiğini söyledi.

Daha önce NWSL, ligin bu hafta sonu maçlarını oynamama kararının oyuncular sendikası ile işbirliği içinde alındığını ve "geçen hafta yaşanan olayların ciddiyetine" dayandığını söyledi.

Oyuncular sendikasından yapılan açıklamada maçların iptal edilmesini istemenin zor bir karar olduğu belirtildi. Sendika, taraftarların maçlara gitmek için seyahat planları yaptıklarını ve para harcadıklarını kabul etti. Ayrıca oyunculara keyif veren şeyin oynamak olduğunun da farkındaydı.

"Bu neşenin elimizden alınmasına izin vermeyi reddediyoruz. Bununla birlikte, ruh sağlığı mücadelelerinin gerçek olduğunun da farkındayız" denildi. Açıklamada, bu hafta sonu önceliğin oyuncuların kendilerine dikkat etmeleri olacağı belirtildi.

Baird yaşananlardan dolayı özür diledi: "Bu hafta ve bu sezonun büyük bir bölümü oyuncularımız ve personelimiz için inanılmaz derecede travmatik geçti ve oynadığım rolün tüm sorumluluğunu üstleniyorum.

"Pek çok kişinin hissettiği acı için çok üzgünüm. Bu travmanın farkında olarak, herkese düşünmesi için biraz zaman tanımak amacıyla bu hafta sonu sahaya çıkmamaya karar verdik. Her zamanki gibi iş yapmak şu anda bizi ilgilendirmiyor.

"Tüm ligimizin iyileşmesi gereken çok şey var ve oyuncularımız çok daha iyisini hak ediyor. Bu kararı oyuncular derneğimizle işbirliği içinde aldık ve bu duraklama, bu ligin kültürünü dönüştürmek için kolektif olarak çalışmamızın ilk adımı olacak, ki bu çok gecikmiş bir şey."

Cumartesi günü National Soccer Hall of Fame'e kabul edilmesi beklenen iki kez Dünya Kupası şampiyonu Christie Pearce Rampone, kabulünü 2022 yılına kadar ertelemeyi tercih etti.

Bu kararı "son birkaç gün içinde yaşanan her şeyi sindirerek" aldığını ve gelecek yıl "hepimizin kadın futbolunu hakkıyla kutlayabileceğimiz" bir zamanda bu göreve getirilmek istediğini söyledi.

Eski oyuncu Riley için: 'Sahiplenildiğimi hissettim'

Toplam 10 takımdan oluşan NWSL'de Cuma ve Cumartesi günleri beş maç oynandı. Bir sonraki maçlar Çarşamba günü oynanacak ve North Carolina Courage'ın evinde oynayacağı maç da dahil olmak üzere programda üç maç var.

The Athletic, 2010 yılından bu yana Riley yönetiminde oynayan bir düzineden fazla oyuncuyla ve kadın futboluyla ilgili diğer kişilerle görüştüğünü bildirdi.

Riley ile üç farklı takımda oynamış eski bir oyuncu olan Sinead Farrelly, evli bir Riley'nin kendisini seks yapmak için otel odasına nasıl zorladığını anlattı. Farrelly, Riley'nin kontrolü altında olduğunu şu sözlerle anlattı: "Sahiplenildiğimi hissettim. Bu kelime gerçekten benim için her şeyi mükemmel bir şekilde tanımlıyor, çünkü etrafta dolaşıp potansiyel müşterilerine baktığını ve bana odaklandığını hissediyorum. Beni sahiplendi; dokunuşu böyle hissettirdi. Sadece şunu düşündüğümü hatırlıyorum: 'Bunu başka gören var mı?' Kendimi onun kontrolü altında hissediyordum."

Rapor edilen bir başka olayda Riley'nin Farrelly ve takım arkadaşı Mana Shim'i dairesine geri çağırdığı ve ikisine birbirlerini öpmeleri için baskı yaptığı anlatılıyor. Shim, Riley'nin kendisini otel odasındaki bir maç çekimi seansına davet ettiği ve onu sadece iç çamaşırlarıyla karşıladığı bir zamanı anlattı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen diğer eski oyuncular, eski koçun kilo ve cinsel yönelimlerle ilgili uygunsuz açıklamalar yaptığını söyledi.

The Athletic, Riley'den iddia edilen kötü davranışları hakkında yorum yapmasını istedi ve Riley de eski oyuncuların iddialarının "tamamen gerçek dışı" olduğunu söyledi. The Athletic'e göre Riley gönderdiği bir e-postada "Bu oyuncularla hiçbir zaman cinsel ilişkiye girmedim ya da onlara cinsel yaklaşımda bulunmadım" dedi.

Riley, The Athletic'e gönderdiği yalanlamada, "yol boyunca birilerini rahatsız eden bir şey söylemiş olma ihtimalim olduğunu" ancak oyuncuları "küçümsemediğini" söyledi. Riley ayrıca otel odasında maç görüntülerini incelediğini de reddetti.

Riley 2014-2015 yılları arasında Portland Thorns'u, 2016'da Western New York Flash'ı ve Flash'ın dağılıp imtiyaz haklarının Kuzey Carolina'daki bir gruba satılmasının ardından da Courage'ı çalıştırdı. Riley 2017 ve 2018'de yılın koçu seçildi.

Soruşturulacak yönetim organları

US Soccer Cuma günü yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmesi için birini işe alacağını söyledi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Bildirilen iğrenç davranışı şiddetle soruşturma ve bunun gerçekleşmesine izin veren faktörleri tam ve samimi bir şekilde anlama sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz" dedi. US Soccer sadece ülkedeki futbolu yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda NWSL'yi finansal olarak da destekliyor. Ve bu sezona kadar US Soccer lig operasyonlarını yönetiyordu.

Federasyon, soruşturmaya liderlik etmesi için yüksek profilli işyeri suiistimal iddialarında deneyimli bir araştırmacı arayışında olduğunu söyledi.

Sporun uluslararası yönetim organı FIFA da bir soruşturma başlattığını duyurdu.

FIFA yetkilileri, "Futbolda suiistimal söz konusu olduğunda, FIFA'nın tutumunun net olduğunu yinelemek isteriz: futbolda suiistimal ve istismardan suçlu bulunan herkes adalete teslim edilecek, yaptırım uygulanacak ve oyundan uzaklaştırılacaktır" dedi.

CNN'den Jill Martin ve Jacob Lev bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com