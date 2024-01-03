Nuno Espírito Santo Tottenham Hotspur tarafından görevden alındı

Portekizli'nin görevdeki son maçı, Cumartesi günü Premier Lig'de Manchester United 'a karşı alınan 3-0'lık içler acısı yenilgiydi.

Espírito Santo, Kuzey Londra kulübünü lider Chelsea'nin 10 puan gerisinde sekizinci sırada bırakıyor.

Futbol Genel Direktörü Fabio Paratici şunları söyledi: "Nuno ve antrenör ekibinin başarılı olmayı ne kadar çok istediğini biliyorum ve bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm.

"Nuno gerçek bir beyefendidir ve burada her zaman hoş karşılanacaktır. Kendisine ve koçluk ekibine teşekkür ediyor ve gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Kulüp, koçluk durumuyla ilgili güncellemenin zamanı geldiğinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

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47 yaşındaki teknik adam Haziran ayında iki yıllık bir anlaşma ile Jose Mourinho'nun yerine kalıcı olarak atandı.

Espírito Santo lig sezonuna Tottenham'ı Manchester City, Wolves ve Watford'a karşı üst üste üç galibiyete taşıyarak çarpıcı bir şekilde başladı.

O zamandan beri Spurs'un yedi lig maçında sadece iki galibiyet almasıyla sonuçlar düşüşe geçti.

Kulübün oyun tarzı da eleştirildi ve takım 10 lig maçında sadece dokuz gol atarak ligin en az gol atan ikinci takımı oldu.

Dahası, takım ligde iki saat 16 dakika boyunca kaleyi bulan şut kaydedemedi. Son olarak 24 Ekim Pazar günü West Ham United'a 44. dakikada Harry Kane'in kafa vuruşuyla mağlup oldular.

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2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ulaşan Tottenham Hotspur, bu sezon yeni oluşturulan UEFA Avrupa Konferansı Ligi'nde de mücadele ediyor.

Kulüp, üç maçın ardından grubunda Rennes ve Vitesse'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Spurs, Mauricio Pochettino'nun Kasım 2019'da görevden alınmasının ardından son üç yıldaki dördüncü teknik direktörünü arayacak.

Arjantinli teknik adamın yerine Jose Mourinho getirildi ancak 'Özel Biri' görevden alınmadan önce sadece 17 ay dayanabildi.

Eski oyuncu Ryan Mason, Mourinho'nun ayrılmasının ardından Espírito Santo'nun uzun bir menajerlik arayışının ardından atanmasından önce yedi maç boyunca takımı yönetti.

Tottenham bir sonraki maçında Perşembe günü UEFA Avrupa Konferansı Ligi'nde evinde Vitesse Arnhem ile karşılaşacak ve ardından Pazar günü Premier Lig'de Everton deplasmanına gidecek.

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Kaynak: edition.cnn.com