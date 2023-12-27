NTSB raporuna göre Honolulu pistine yakın geçiş yapan pilot 'durumsal farkındalığını kaybetti'

23 Ocak'ta meydana gelen kaza, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu tarafından soruşturulan ve bu yıl içinde ABD havaalanı pistlerinde meydana gelen dört yakın çarpışmadan biri.

NTSB'nin ön raporuna göre United'ın kaptan pilotu Honolulu'ya indikten sonra Boeing 777'nin kontrolünü ikinci kaptan pilottan devraldı.

İkili iniş öncesinde havayolu şirketinin iki pist arasındaki kısa kaldırımda sabit durmamaları yönündeki yönlendirmesini tartışmış ve ardından hava trafik kontrolünün tam da bunu yapmaları yönündeki talimatıyla şaşırmışlardı.

NTSB raporunda, "4R pistinden çıktıklarında, pistler arasında gerçekte olduğundan daha fazla mesafe olduğunu düşündüğü için durumsal farkındalığını kaybettiğini belirtti" deniyor.

"CA (kaptan pilot) ayrıca 210' uzunluğundaki bir B777'nin 4R pistinden tamamen çıkması ve yine de 4L pistine kısa kalması için yeterli alan olmadığını ve taksi yolunda boyalı 4R pisti tutma çubuklarını geçtiklerini fark ettiğinde zaten 8L pistinde olduklarını ve 4L pistine geçtiklerini belirtti."

Diğer piste iniş yapan küçük bir Cessna kargo turboprop uçağı, United jetinin geçtiği yerden önce pistten çıkmayı planlamıştı. Raporda, en yakın noktada uçakların birbirinden 1,173 feet uzakta olduğu ve küçük uçak tarafından "herhangi bir kaçınma eylemine ihtiyaç duyulmadığı veya yapılmadığı" belirtildi.

United raporla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Kaynak: edition.cnn.com