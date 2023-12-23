Öne çıkan hikayeler

Novak Djokovic'in mücadelesi şok Indian Wells yenilgisinin ardından devam ediyor

Djokovic Taro Daniel'e 7-6 4-6 6-1 yenildi

2006'daki ilk turnuvasından bu yana Indian Wells'te aldığı en erken mağlubiyet

Sırp oyuncu birkaç hafta önce geçirdiği dirsek ameliyatından bu yana ilk maçına çıkıyor

Son grand slam şampiyonluğu 2016 Fransa Açık'ta geldi

2015-2016 yılları arasında üst üste dört grand slam şampiyonluğu kazanan Sırp oyuncu bir zamanların en dominant oyuncusuydu, ancak 12 kez grand slam kazanan oyuncu Pazar günü Indian Wells'teki ikinci turda Japon eleme oyuncusu Taro Daniels tarafından 7-6 (7-3) 4-6 6-1 mağlup edildiğinde o göz kamaştırıcı formundan çok az şey sergiledi.

Djokovic'in sakatlık sonrası gazetecilere söylediklerine şaşmamak gerek: "Benim için turda oynadığım ilk maç gibi hissettirdi. Çok garipti."

İlk turda bir bye hakkı elde eden Djokovic ilk sette 5-2 öne geçti ve 61 zorlanmadan hata yaptı.

California çölünde beş şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya imza atan Djokovic, Pazar günü 2006'daki çıkışından bu yana en erken Indian Wells çıkışını yaptı. Ve 2008'deki Miami'den beri hiçbir elemeyi kaybetmemişti.

2016'nın sonunda formu düşmeye başlayan Djokovic, detaylarını açıklamadığı saha dışı sorunlardan etkilendiğini itiraf etti. Ancak dirsek sorunları kesinlikle çok daha büyük bir endişe kaynağı gibi görünüyor.

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Djokovic 2017'de Wimbledon'dan sonra sezonu kapattı ve en iyi halinde olmamasına rağmen bu yılki Avustralya Açık'ta oynamaya karar verdi ve dördüncü turda Güney Koreli Hyeon Chung tarafından elendi.

Ardından Şubat ayı başında, ünlü antrenörü Andre Agassi ile Las Vegas'ta antrenman yapmadan önce dirseğine "küçük bir tıbbi müdahale" yapıldığını açıkladı.

Ameliyattan hızlı dönüş

Djokovic, "Sadece beş, altı hafta önce geçirdiğim ameliyat nedeniyle burada olmamam gerekiyordu," dedi.

Ameliyat yetmiyormuş gibi, Djokovic Indian Wells arifesinde hastalıktan muzdarip gibi görünüyordu.

"Ritmimi, her şeyimi tamamen kaybettim," dedi Djokovic. "Son birkaç haftadır sağlığımla da biraz mücadele ettim.

"Ama ... Ameliyattan sonra bu kadar çabuk kortta olduğum için minnettarım. Ama aynı zamanda kendimi hiç iyi hissetmiyordum.

"O kadar çok zorlanmadan hata yaptım ki, özellikle backhand tarafında dip çizgiden ritminizi bulamadığınız günlerden biriydi. Kariyerim boyunca bu vuruş benim için her zaman çok sağlam olmuştur.

"Sadece bazı açıklanamaz, karakteristik olmayan hatalar. Ama sanırım bu, şu anda içinde bulunduğum özel koşulların bir parçası."

Del Potro destekliyor

Sakatlıklarla başa çıkmanın nasıl bir şey olduğunu bilen biri varsa o da Juan Martin del Potro'dur. 2009 Amerika Açık şampiyonunun kariyeri bilek sakatlıkları yüzünden harap oldu. Ancak Arjantinli oyuncu Djokovic'i iyileşmesi için destekledi.

Del Potro, "Bence hak ettiği yere gelmesi sadece (an meselesi)" dedi. "Eğer vücudu kendini iyi hissederse, tenis ve kendine güven de beraberinde gelir.

"Ancak sakatlıklardan sonra bu tür hayal kırıklıklarıyla başa çıkmak kolay değil ya da bir turnuvayı kazanmak için her zaman favori olduğunuzda, buraya gelirsiniz ve ilk turda kaybedersiniz.

"Ama o bununla başa çıkabilecek kadar güçlü ve onu seviyorum ve çok yakında onu en üst sıralarda görmek istiyorum."

Şimdilik Del Potro - 2018'e yaptığı güçlü başlangıç göz önüne alındığında - Roger Federer'in Indian Wells'teki en büyük rakibi gibi görünüyor.

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Federer açılış maçında Arjantinli Federico Delbonis'i yağmurdan etkilenerek 6-3 7-6 (8-6) yenerken, Del Potro da gelecek vaat eden Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-2 6-1 yenerek turnuvaya başladı.

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Djokovic'e gelince, şimdi asıl soru bu ayın sonunda Miami'de oynayıp oynamayacağı.

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Kaynak: edition.cnn.com