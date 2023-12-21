Novak Djokovic'in hayranları onu otelinden çıkarmak için mücadele ediyor. İçeride mülteciler bir daha çıkıp çıkamayacaklarını merak ediyorlar.

Ancak Cuma günü, farklı bir grup protestocunun hedefinde alışılmadık bir tutuklu vardı: Avustralya Açık öncesinde vizesinin iptal edilmesine karşı yasal bir mücadele yürüttüğü için otele kapatılan dünya 1 numarası tenisçi Novak Djokovic.

Bir protestocunun tenis raketine yapıştırdığı el yazısıyla yazılmış pankartta "Novac'a [sic] özgürlük" yazıyordu. "Bırakın Novac oynasın."

Avustralya Açık organizatörleri Salı günü yaptıkları açıklamada, daha önce Covid-19 aşı zorunluluklarını eleştiren Djokovic'e, uluslararası yolcuların ülkeye giriş için tamamen aşılanmış olması gerekliliğinden "tıbbi muafiyet" verildiğini söyledi.

Ancak Djokovic bu hafta Avustralya 'ya vardığında vizesinin iptal edildiğini gördü ve Başbakan Scott Morrison 34 yaşındaki Sırp'ın "geçerli bir tıbbi muafiyete sahip olmadığını" söyledi.

Morrison Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Tennis Australia'ya Kasım 2021'de gönderilen bir mektupta, yakın zamanda Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş aşısız oyuncuların halk sağlığı kurallarına göre ülkeye girişine izin verilmeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Djokovic'in hukuk ekibi karara karşı acil bir tedbir kararı aldı, ancak Avustralya Açık tek erkekler şampiyonunun 17 Ocak'ta başlayacak turnuvada yarışıp yarışamayacağı belirsizliğini koruyor.

Avustralya Federal Mahkemesi tarafından Cumartesi günü yayınlanan mahkeme belgeleri, Djokovic 'e Aralık ayında Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yarışması için tıbbi muafiyet verildiğini gösteriyor. Avukatları vize iptaline itiraz ediyor ve Pazartesi günü yapılacak duruşma öncesinde yorum yapmak istemediler.

Djokovic davası bireysel bir vize sorununun çok ötesine geçti. Avustralya'nın yıllardır aileleri birbirinden ayıran zorlu Covid-19 kuralları söz konusu olduğunda zengin ve güçlülerin kolay bir yol izlediğini düşünen insanların öfkesine yol açtı - ama aynı zamanda koronavirüs kısıtlamalarının sivil özgürlüklerine tecavüz ettiğine inanan aşı karşıtlarını da kızdırdı. Avustralya'nın Sırp toplumunda da endişelere yol açtı ve bazıları Djokovic'in haksız yere hedef alındığını söyledi.

Ancak Djokovic'in durumu Avustralya'daki sığınmacıların içinde bulunduğu kötü durumu da gözler önüne serdi. Tenis yıldızı nihayetinde ya turnuvada oynamasına izin verilecek ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalacak olsa da, aynı tesiste tutulan diğer tutuklular yıllardır kilit altında tutuluyor ve Avustralya'nın katı göçmenlik kuralları uyarınca süresiz gözaltı ile karşı karşıya.

Yaygın öfke

Siyasi yelpazenin farklı gruplarından onlarca protestocu Cuma günü Park Otel'in önünde toplanırken onları birleştiren tek bir şey vardı: özgürlük talebi.

Djokovic'in tutukluluğunu dünyanın en büyük spor yıldızlarından birine karşı yapılmış büyük bir haksızlık olarak gören Sırp kültür gruplarından bazıları şarkı söyleyip Balkan ülkesinin bayrağını dalgalandırıyordu.

Soyadını vermeyen 17 yaşındaki Avustralyalı-Sırp ve genç tenisçi Tara, "Neden bir gözaltı merkezinde kalması gerektiğini anlamıyorum," dedi. "Aşı olsun ya da olmasın herkesin kendi seçim özgürlüğü var."

Roger Federer ve Rafael Nadal ile birlikte 20 grand slam tek erkekler şampiyonluğu bulunan Djokovic, aşı durumunu kamuoyuna açıklamadı ancak Nisan 2020'de Covid-19 aşılarına ve aşı zorunluluklarına karşı olduğunu dile getirdi.

Diğerleri Djokovic'in durumunu, aşı zorunluluğunun sivil özgürlükleri nasıl kısıtladığını eleştirmek için bir fırsat olarak kullandı.

Gizlilik nedeniyle ismini sadece Matty olarak veren bir kadın, Djokovic eve giderse Avustralya Açık'ı izlemeyeceğini söyledi.

"Eskiden her yıl giderdim ama aşı zorunlulukları yüzünden bu yıl gidemeyeceğim" diyen Matty, aşı olmadığını da sözlerine ekledi.

CNN'e konuşmayı reddeden bir başka maskeli kişi ise Djokovic'i "komünist devletin rehinesi" ilan eden bir pankart taşıdı.

Ancak diğerleri dikkatlerini otelde tutulan yaklaşık 30 mülteciye odakladı.

Daha önce Avustralya hükümeti tarafından Covid-19 karantina tesisi olarak kullanılan otel, en az bir yıldır mülteciler ve sığınmacılar için Alternatif Gözaltı Yeri (APOD) olarak kullanılıyor.

Yaklaşık on yıl önce Avustralya, tekneyle gelen hiçbir sığınmacının ülkeye yerleştirilmeyeceğini söylemişti. Yüzlerce kişi yıllarca offshore işlem merkezlerinde tutuldu, ancak bazıları sağlık sorunları nedeniyle tedavi edilmek üzere Avustralya'daki otellere gönderildi.

Mültecilerin özgürlük umudu hala çok az ve tutuldukları koşullar da son derece tartışmalı. "Onları serbest bırakın" yazılı Park Otel'in önünde duran 27 yaşındaki öğretmen Tom Hardman, mültecilere destek vermek için geldiğini söyledi.

"Buradayım çünkü bu adamların ne zaman serbest bırakılacaklarını bilmemekten dolayı yaşadıkları yalnızlık ve kalp acısına tanık olmak dayanılmaz" dedi.

25 yaşındaki Oscar Sterner hem aşı karşıtlarına hem de mültecilerin gözaltında tutulma biçimine karşı olduğunu söyledi ve asıl sorunun aşısız bir ziyaretçinin tıbbi yardıma ihtiyacı olan mültecilerle aynı otele yerleştirilmesi olduğunu belirtti.

"Djokovic, Avustralya'da pek çok insanın haklı olarak öfkesini çeken milyoner bir pisliktir" dedi. "Etrafındaki insanları korumak için aşı olma zahmetine katlanmıyor."

İçerisi nasıl bir yer

Djokovic'in destekçileri ona yapılan muameleye tepki gösterirken, tenis yıldızının annesi oğlunun "bir mahkum gibi muamele gördüğünü" söyledi.

Dijana Djokovic Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere "Çok kirli ve yemekler çok kötü" dedi. "Bu hiç adil değil. Bu insani değil."

Amerikalı tenis yıldızı John Isner da Djokovic'i destekleyen bir tweet atarak onu otelde tutmanın "doğru olmadığını" söyledi.

"Gördüğü muamelenin hiçbir haklı gerekçesi yok. Kurallara uydu, Avustralya'ya girmesine izin verildi ve şimdi kendi isteği dışında alıkonuluyor. Bu çok utanç verici."

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews Cuma günü yaptığı açıklamada Djokovic'in "esir tutulmadığını" ve istediği zaman ülkeyi terk edebileceğini söyledi.

Andrews kamu yayın kuruluşu ABC'ye verdiği demeçte "İstediği zaman ülkeyi terk etmekte özgürdür ve Sınır Gücü de bunu kolaylaştıracaktır" dedi. "Avustralya'ya girmek için gerekli tüm belgelere sahip olduklarından emin olmak bireysel yolcunun sorumluluğundadır."

Avustralya göçmenlik yasaları, belirli koşullar altında vize iptalinin ardından ülkeye üç yıla kadar yeniden giriş yasağına izin veriyor - ancak Djokovic'in böyle bir cezayla karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil.

Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği Cuma günü yaptığı açıklamada Djokovic'in sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladığını söyledi.

Djokovic'in kurucuları arasında yer aldığı dernek, "Aşılarla ilgili tüm kişisel görüşlere en üst düzeyde saygı duymakla birlikte, aşılanmış sporculara ve aşılanmamış sporculara (onaylanmış bir tıbbi muafiyetle) rekabet etme özgürlüğü tanınmalıdır" dedi. "Üyelerimizi ve tüm oyuncuları, onlar için kabul edilebilir bir şekilde desteklemeye ve savunmaya devam edeceğiz."

Park Otel'de dört müvekkili bulunan insan hakları avukatı Alison Battisson'a göre, Avustralya için doğru vizeye sahip olmayan ziyaretçiler normalde kelepçeleniyor ve camları karartılmış plakasız bir minibüsle göçmen gözaltı merkezine götürülüyor.

"Bu inanılmaz derecede travmatik ve insanlık dışı bir süreç" dedi.

Park Hotel'in CNN ile paylaşılan videosunda, gözaltında tutulanların bir çift kişilik yatak, bir televizyon ve birkaç sandalyeden oluşan küçük odalarda tutuldukları görülüyor. Sığınmacıların kendilerini sigara içebilecekleri bir çatı katına çıkaran bir merdivene erişimleri var. Djokovic'in de aynı koşullarda kalıp kalmadığı belli değil.

Gözaltına alınanlardan Adnan Choopani CNN için çektiği bir videoda "Bu bir pencere, hiçbir aşamada açamıyoruz" dedi.

Choopani tarafından çekilen görüntülerde otel temiz ve bakımlı görünse de, geçmişte sorunlarla ilgili raporlar vardı. Battison'a göre tesiste geçen yıl bir Covid salgını yaşandı ve tutuklular yemeklerinde kurtçuklar bulduklarını bildirdi.

Diğer tutuklular

Otelde tutulan 30 kadar mülteci için medyanın Djokovic'e odaklanmasını kabullenmek zor. Birçoğu yıllardır gözaltında tutuluyor ve dışarı çıkma umutları da yok denecek kadar az.

Ailesini korumak için sadece bir isim kullanmak isteyen Mehdi, 15 yaşındayken İran'dan kaçmış ve sekiz yıldan uzun bir süredir Avustralya'da gözaltında tutuluyor ve eğitim ya da sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı.

Cuma günü 24 yaşına giren Mehdi, "Ben cezamı çektim," dedi. "Acı çekiyoruz, tükendik ve yorulduk ... süresiz gözaltındasınız, bu da sizi istedikleri kadar, istedikleri kadar tutabilecekleri anlamına geliyor."

Choopani, kendisinin ve diğer tutuklu arkadaşlarının odalarında oturduklarını ve birçoğunun depresyon için ilaç kullandığını söyledi. Choopani Mehdi'nin kuzeni ve o da 15 yaşındayken İran'dan ayrılmış. Sokakta yürümeyi ya da kahve içmeye gitmeyi hayal ediyor.

"Bu inanılmaz," diyor. "Bence bu tam bir kabus ... 21. yüzyılda yaşıyoruz, demokrasiye inanan bir ülkede hala masum insanlara bu tür davranışlar yapılıyor."

Djokovic'in bu ay Melbourne Park'ta oynamasına izin verilip verilmeyeceği belli olmasa da, tenis yıldızı eninde sonunda otelden çıkarılacak.

Sığınmacılar adına avukatlık yapan eski Avustralya milli takım futbolcusu Craig Foster, bu durumdan en azından iyi bir şeyler çıkmasını umduğunu söylüyor.

"Bir açıdan, ister sığınmacı ya da mülteci olsun, isterse Novak gibi vizesindeki belgelerle ters düşen bir sporcu olsun, Avustralya'nın ülkeye giriş yapanlara nasıl davrandığını görmek dünya için iyi bir şey" dedi.

"Tüm bu utanç verici destanın Avustralyalıları bu insanların içinde bulundukları kötü durumu daha iyi anlayabilecekleri bir konuma getirmesini umuyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com