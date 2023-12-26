Novak Djokovic yeni duruşma öncesinde Cumartesi günü gözaltına alınacak

Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, 34 yaşındaki Sırp tenisçinin Avustralya'dan çıkarılıp çıkarılmaması konusunda günlerce süren tartışmaların ardından Cuma günü yaptığı açıklamada tenis yıldızının vizesinin iptal edilmesi kararını duyurdu.

Dünyanın en iyi erkek tenisçisinin Avustralya Açık'ta yarışma ve 21. grand slam'i kazanma umutları, hukuk ekibinin onu ülkede tutmak için verdiği mücadele nedeniyle pamuk ipliğine bağlı.

Djokovic'in Avustralya'da kalma davası, Cuma günü Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde yargıç Anthony Kelly'nin huzurunda yapılan acil duruşmanın ardından Cumartesi günü ülkenin Federal Mahkemesi'nde görülecek. Avustralya'nın federal mahkemesi, Kelly'nin başkanlık ettiği mahkemeden daha yüksek bir organ.

Hawke Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Bugün Göç Yasası'nın 133C(3) bölümü uyarınca, Bay Novak Djokovic'in sahip olduğu vizeyi sağlık ve asayiş gerekçeleriyle, kamu yararına olduğu gerekçesiyle iptal etme yetkimi kullandım" dedi.

"Bu kararı verirken İçişleri Bakanlığı, Avustralya Sınır Gücü (ABF) ve Bay Djokovic tarafından bana sağlanan bilgileri dikkatle değerlendirdim. Morrison Hükümeti, özellikle Covid-19 salgınıyla ilgili olarak Avustralya'nın sınırlarını koruma konusunda kararlıdır."

Karar, yargıç Kelly'nin Djokovic'in 5 Ocak'ta Avustralya'ya giriş vizesini iptal eden Avustralya Sınır Gücü (ABF) görevlilerinin "mantıksız" davrandıklarına hükmetmesinden dört gün sonra geldi. Yargıç Djokovic'in 30 dakika içinde göçmenlik gözetiminden serbest bırakılmasını emretti.

İkinci iptal, dünya çapında manşetlere taşınan ve Avustralya'nın Covid ve göçmenlik politikalarını mercek altına alan bir destanın son dönemecini oluşturuyor.

Yürürlükteki Avustralya yasalarına göre, tıbbi bir muafiyetleri olmadığı sürece tüm uluslararası göçmenlerin Covid-19 aşısı olması gerekiyor -ki Djokovic aşı olmuyor-.

Djokovic, Tennis Australia ve Victoria eyalet hükümeti ile bağlantılı iki bağımsız panelin Aralık ayında Covid-19 ile enfekte olduğu gerekçesiyle kendisine muafiyet verdiği için girebileceği izlenimine kapıldığını söyledi.

Federal hükümet, kendi kuralları uyarınca, Covid-19'un daha önce bulaşmış olmasının muafiyet için geçerli bir neden olmadığını savundu.

Pazartesi günkü karara rağmen, göçmenlik bakanı davaya şahsen müdahale etme yetkisini elinde tuttu ve sonuçta Djokovic'in kalmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda son sözü söyledi, ancak kararına itiraz edilebilir.

Yargıç kararında, Djokovic'in sınır dışı edilmesi halinde Avustralya'ya girişinin üç yıl süreyle yasaklanacağını belirtti. Ancak özel durumlarda bundan feragat edilebilir.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bakanın Djokovic'in vizesini iptal etme kararının Avustralya'nın pandemi boyunca yaptığı "fedakârlıkları" koruduğunu söyledi.

Morrison yaptığı açıklamada "pandemi her Avustralyalı için inanılmaz derecede zor oldu ama biz birbirimize kenetlendik ve hayatları ve geçim kaynaklarını kurtardık" dedi.

"Avustralyalılar bu salgın sırasında pek çok fedakârlıkta bulundular ve haklı olarak bu fedakârlıkların sonuçlarının korunmasını bekliyorlar" dedi. "Bakan bugün bu adımı atarak işte bunu yapıyor."

Djokovic gözaltına alınacak

Djokovic, ABF tarafından Cumartesi günü yerel saatle sabah 8'de (Cuma 16:00 ET) davanın "tarafları arasında mutabık kalınan" açıklanmayan bir yerde sorgulanacak.

Bu noktada Djokovic, iki sınır gücü yetkilisi tarafından resmi olarak gözaltına alınacak ve davası federal mahkemede görülürken avukatlarının ofisine kadar eşlik edilecek.

Djokovic'in sınır görevlileri tarafından karşılanacağı yer, tenis yıldızının güvenliğini sağlamak ve "bir medya sirkini" önlemek amacıyla gizli tutulacak.

Djokovic'in avukatı Nick Wood, Yargıç Kelly'den Djokovic'in sınır yetkililerine özel olarak teslim edilmesine izin vermesini isterken mahkemeye "Güvenlik ve potansiyel bir medya sirki konusunda gerçek bir endişemiz var" dedi.

Novak Djokovic v Göçmenlik Bakanı olarak bilinen dava dosyası Cuma günü Federal Daire Mahkemesi'nden Avustralya Federal Mahkemesi'ne resmen devredildi.

Wood, federal mahkemeye, Hawke'ın Djokovic'in Avustralya'da kalması halinde "aşı karşıtı duyguları harekete geçireceği" gerekçesiyle vizesini iptal etmek için kişisel yetkisini kullandığını söyledi ve bunu hükümetin argümanında "kökten farklı bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Bu noktaya nasıl gelindi

Djokovic 5 Ocak'ta Melbourne'e geldi ve Covid-19 aşısı olamaması için geçerli bir neden olmaksızın ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle vizesi derhal iptal edildi.

Djokovic birkaç geceyi Melbourne'da, bazıları sekiz yıldan uzun bir süredir göçmenlik gözetiminde tutulan düzinelerce mülteciye de ev sahipliği yapan bir gözaltı otelinde geçirdi.

Avukatları karara itiraz etti ve Pazartesi günü yasal mücadeleyi kazandı, ancak o zamandan beri Djokovic'in 16 Aralık'ta Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki davranışları hakkında sorular ortaya çıktı.

Çarşamba günü sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Djokovic, pozitif bir teşhis aldıktan sonra hemen izolasyona gitmediğini kabul etti - ancak birkaç halka açık etkinliğe katılırken virüs taşıdığını bildiğini reddetti.

Ayrıca Avustralya vizesi beyannamesinde, özellikle de ülkeye varışından önceki 14 gün içinde seyahat etmediğine dair yanlış bilgi verdiği için özür diledi. Bu süre zarfında çekilen fotoğraflar onu hem İspanya hem de Sırbistan'da gösteriyor.

Djokovic, destek ekibinin bir üyesinin bilgileri gönderdiğini ve ihmalin "insan hatası" olduğunu söyledi.

Açıklamada Djokovic ayrıca Covid pozitifken bir Fransız spor gazetesiyle röportaj ve fotoğraf çekimi yaptığını kabul etti ve bunun bir "muhakeme hatası" olduğunu kabul etti.

Vize anlaşmazlığı ve daha önce Covid-19 aşılarına ve aşı zorunluluklarına karşı olduğunu dile getiren Djokovic'in ülkeye girişine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar, Covid-19 vaka sayılarının arttığı bir döneme denk geliyor.

Cuma günü, Avustralya Açık'ın düzenlendiği Melbourne'e ev sahipliği yapan Victoria eyaletinde 34.836 vaka rapor edildi ve 976 kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu hafta ülke tüm pandemi boyunca bir milyon vakayı aştı.

Sırada ne olabilir

BDO Göçmenlik Hizmetleri Hukuk Müdürü Maria Jockel, Djokovic'in avukatlarının bakana kararını neden geri alması gerektiğini belirten beyanda bulunmak için 28 günleri olduğunu söyledi.

Vizesinin bir kez daha iptal edilmesine rağmen, uzmanlar Djokovic'in Avustralya Açık'ta yarışmak üzere başka bir vizeyle serbest bırakılmasının hala mümkün olduğunu söylüyor.

Göçmenlik departmanında eski bir sekreter yardımcısı olan Abul Rizvi, "Avustralya Açık devam ederken dünyanın 1 numaralı tenisçisinin gözaltında tutulmasına inanılmaz bir tepki gelirse, belki hükümet yumuşar ve Djokovic'in geçici vizeyle çıkmasına izin verir," dedi.

Geçici vize Djokovic'in çalışmasına - ya da bu durumda oynamasına - izin verecek ancak Djokovic'in Avustralya halkı için bir sağlık riski oluşturduğu mesajıyla çelişiyor gibi göründüğü için bu kararın siyasi yansımaları belirsiz.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews Cuma günü erken saatlerde konunun basit bir çözümü olduğunu söyledi: "Sadece aşı olun."

"Anahtar bu ... Her bir Victoria'lıya bunu söylüyorum. Ben de öyle yaptım. Çocuklarım da böyle yaptı," dedi ve Avustralya Açık'ın bir oyuncudan, konunun da bir kişiden çok daha büyük olduğunu sözlerine ekledi.

CNN Tenis Katkıda Bulunan Ben Rothenberg ve CNN'den Angus Watson, Jessie Yeung ve Ivana Kottasová katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com