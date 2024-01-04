Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste dördüncü, toplamda 21. grand slam şampiyonluğunu kazandı

Sırp yıldız, Merkez Kort 'taki büyüleyici finalde Nick Kyrgios 'u 4-6 6-3 6-4 6-6 (7-3) yenmeyi başardı.

Kyrgios hızlı bir başlangıç yapınca Djokovic erken bir mağlubiyet aldı. Ancak 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yedinci Wimbledon şampiyonluğunu kazanmak için mücadele etti - 2020'nin Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2018, 2019 ve 2021'de kazandı.

Şu anda Rafael Nadal'ın 22 olan tüm zamanların rekorunun bir grand slam şampiyonluğu gerisinde.

Daha sonra Kyrgios'un "inanılmaz bir yetenek" olduğunu ve bir grand slam finaline geri döneceğini söyleyen Djokovic, "bu turnuvanın ve bu kupanın benim için ne anlama geldiğini anlatacak kelime bulamıyorum" dedi.

"Bu turnuva her zaman kalbimdeki en özel turnuva oldu ve olmaya da devam edecek. Küçük dağ kasabamda oynamak için beni motive etti ve Pete Sampras'ın kazandığını gördüm ve annemle babamdan bana bir raket almalarını istedim," dedi Wimbledon kupasını tutarak Merkez Kort'ta Sue Barker'a.

"Bu benim tenise dair ilk görüntümdü - her seferinde daha anlamlı hale geliyor ve burada kupayla durduğum için kutsanmış durumdayım.

"Burası dünyanın en özel tenis kortu ve el değmemiş çimlerin üzerinde yürüdüğünüzde her şey tenise, oyuncuların topuna ve raketine odaklanıyor ve dünyada en çok tanınan yer burası."

Havai Fişekler

Bu, tenisin en iyilerinden birinin başına buyruk birine karşı mücadelesiydi.

Ve kavurucu Londra güneşi altında, görünürde tek bir bulut bile yokken, hayal kırıklığına uğratmadı.

İlk grand slam finalini oynamasına rağmen, Nadal'ın sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından finale çıkmaya hak kazanan Kyrgios, kesinlikle hiçbir yılgınlık belirtisi göstermedi. Dünya 3 numarasıyla karşılaşan Kyrgios'un güçlü servisi başlangıçtan itibaren patladı.

İkili hızlı bir tempoyla rallileri değiş tokuş etti ve her ikisi de birbirlerini parmak uçlarında tutmak için üstün isabet ve beceri gösterdi.

Açılış setinin ortalarında Kyrgios ilk büyük molasını verdi. Avustralyalı oyuncu Djokovic'in servis oyununu kırdı ve neredeyse geri dönüşü olmayan servisinin ardından ilk seti kazanarak sinirlerini yatıştırdı.

32'nci grand slam finalini oynayan Djokovic, Wimbledon'da oynadığında genellikle Nadal ve Roger Federer'le karşı karşıya gelerek daha az tercih edilen oyuncu oldu ve Pazar günkü finalde de aynısı oldu.

Kyrgios'un kendine has oyun stili, zaman zaman tribünlere yaptığı şakalar da dahil olmak üzere, seyircilerin beğenisini kazandı ve finalde de 27 yaşındaki oyuncu büyük destek gördü.

Ancak ikinci sette Djokovic yavaş ama istikrarlı bir şekilde kendini buldu.

Oyunda kalmak ve sonunda Kyrgios'u yıpratmak için becerisini ve direncini kullanarak rallileri uzatmayı başardı.

Ve setin dördüncü oyununda Kyrgios'u kırarak iki oyun öne geçti - üç karşılaşmalarında Avustralyalı oyuncuyu ilk kez kırdı.

Kyrgios sette kalmak için mücadele etti ve Djokovic setleri eşitlemek için servis atarken üç kırılma puanı kazandı. Ancak, kutusuna doğru bazı şikayetlerde bulunmasına rağmen, Djokovic oyunu eşitliğe döndürdüğü için bunların hiçbirini dönüştüremedi.

Üçüncü set şu ana kadarki en eşit setti. Her iki oyuncu da güçlü servisler atarken, karşılıklı oyunlarda son derece kaliteli olduklarını gösterdiler.

Setin ortalarına doğru Kyrgios, kariyerine musallat olan huysuzluğun bir kısmını göstermeye başladı. Birinci ve ikinci servisler arasında seyircilerden gelen bazı sesler hakemi şikayet etmesine neden oldu. Oyunu tamamladıktan sonra, TV mikrofonu Kyrgios'un hakemden hakemin oyundan atılmasını istediğini yakaladı.

"Daha büyük bir olay yok ve bunu tekrar yaptılar ve neredeyse bana sayıya mal oluyordu," diye öfkelendi. "Zil zurna sarhoş, o yüzden onu dışarı atın. Kim olduğunu çok iyi biliyorum - yaklaşık 700 içki içmiş gibi görünen kişi o."

Bir sonraki oyunda, Djokovic'in 27 yaşındaki oyuncuyu kırmasıyla baskı Kyrgios'un üzerinde etkisini göstermeye başladı ve oyun arasında kulübesine doğru bir azarlama ile sonuçlandı.

Set için servis atan Djokovic hata yapmadı ve bir set geriden gelerek öne geçti.

Sona yaklaşırken, Djokovic kilitlendi ve vidayı çevirmeye başladı. Ancak, yeni bir zeminde olmasına rağmen, Kyrgios sağlam durdu.

Bir ileri bir geri giden ikiliyi hiçbir şey ayıramadı ve sonunda Kyrgios'un final setini zorlayıp zorlayamayacağına ya da Djokovic'in ünlü kupayı bir kez daha eline alıp alamayacağına karar vermek için bir tie break gerekti.

Maçın şimdiye kadarki en yüksek stresli durumunda, Djokovic'in tecrübesi kendini gösterdi ve büyük bir farkla öne geçerek yedinci Wimbledon şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından Kyrgios, geçmişteki farklılıklarına rağmen Djokovic'e övgüler yağdırdı ve onu "biraz tanrı" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, ilk grand slam finaline ulaşmasının onu daha fazlası için aç bırakıp bırakmadığı sorulduğunda Kyrgios kesin konuştu.

"Kesinlikle hayır! Dürüst olmak gerekirse çok yorgunum. Ben, takımım, hepimiz çok yorulduk. Çok fazla tenis oynadık," dedi Merkez Kort'ta Sue Barker'a.

"Bu sonuçtan gerçekten mutluyum ve belki bir gün yine burada olurum ama bunu bilmiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com