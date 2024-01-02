Novak Djokovic Wimbledon finaline ulaşarak tarihe bir adım daha yaklaştı

Dünya 1 numarası düz setlerde 7-6 (7-3) 7-5 7-5 ilerledi ancak nihai sonuç Shapovalov'un ilk Grand Slam yarı finalinde ne kadar iyi oynadığını yansıtmıyor.

Bu arada Djokovic 41. Grand Slam yarı finalini oynadı ve turnuvanın bu aşamasında deneyim ve mentalitenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Djokovic şimdi Pazar günkü finalde, Rafael Nadal ve Roger Federer ile birlikte erkeklerde en çok Grand Slam şampiyonluğu elde eden isim olarak rekor kıracağı 20. büyük şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

"Rüya devam ediyor. Her maçta kendi yeteneklerimin maksimumunu ortaya koymaya ve neler olacağını görmeye çalışıyorum. Vazgeçmek asla bir seçenek değil," dedi Djokovic kortta verdiği röportaj sırasında.

"Özellikle kariyerimin bu aşamasında, Grand Slam'ler gerçekten her şey demek. Gerçekten sevdiğim bu sporda tarih yazma ayrıcalığına sahip oldum. Bu benim kalbimi dolduruyor."

"Ne zaman tarihi bir maçın söz konusu olduğunu duysam bu bana ilham veriyor ama aynı zamanda bunu dengelemem ve sadece bir sonraki maçı kazanmam gerekiyor."

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Djokovic derinlere iniyor

Genç rakibi maç boyunca umut vaat etse de, Djokovic derinlere indi ve gerçekten önemli olan anlarda kendini göstererek Shapovalov'u zaman zaman kortta hayal kırıklığına uğrattı.

Tırnak ısırtan ilk sette Shapovalov'un servis atmayı başaramaması üzerine iki adamı ayırmak için eşitlik bozulması gerekti.

Kanadalı ikinci sette de şansını boşa harcadı ve Djokovic Kanadalıyı kırıp seti almak için tek şansını kullanmadan önce beş kırılma noktasından kurtuldu.

Her iki oyuncu da üçüncüye hazırlanırken Shapovalov açıkça hayal kırıklığına uğramıştı. 22 yaşındaki oyuncu, Djokovic'e ikinci seti kazandıran tartışmalı bir karar nedeniyle maçın hakemiyle tartıştı.

Ateşlenen Shapovalov üçüncü sete etkileyici bir şekilde başladı ve Merkez Kort'ta izleyenler tarafından alkışlandı.

Ancak sonunda bilindik bir hikaye yaşandı. Büyük puanlarda Djokovic yeni bir seviye buldu - kariyerinde toplam 19 Grand Slam şampiyonluğu kazanmasını sağlayan bir özellik - ve Shapovalov'un son servis oyununu kırdı.

Shapovalov korttan ayrılırken gözyaşları içindeydi, Djokovic ise moralli bir şekilde rakibini olağanüstü performansı için övdü.

'O harika bir oyuncu'

"Skorun maç hakkında yeterince şey söylediğini düşünmüyorum," diye ekledi Djokovic.

"İlk sette servis atıyordu ve muhtemelen ikinci setin büyük bölümünde daha iyi bir oyuncuydu, birçok şansı vardı.

"Bugün ve son birkaç haftadır yaptığı her şey için ona büyük bir alkış vermek istiyorum.

"Duygusal olduğunu görebiliyordunuz ama gelecekte onu çok göreceğiz, o harika bir oyuncu."

Djokovic şimdi finalde İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak ve altıncı Wimbledon şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Berrettini, Cuma günü erken saatlerde cesur Hubert Hurkacz'ı geçerek çim kort Grand Slam finaline ulaşan ilk İtalyan oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com