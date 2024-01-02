Novak Djokovic Wimbledon finalinde Matteo Berrettini'yi yenerek rekor kırarak 20. grand slam şampiyonluğunu kazandı

Dünya 1 numarası, Roger Federer ve Rafael Nadal ile birlikte kariyerindeki 20 grand slam şampiyonluğuna ulaşarak spor tarihinin en büyük oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Sinirli bir başlangıcın ardından Djokovic toparlanarak İtalyan rakibi karşısında 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 kazandı ve altıncı Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.

Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ı kazanan Djokovic'in Altın Slam'i kazanan ilk isim olması için Olimpiyat altın madalyası ve ABD Açık şampiyonluğuna ihtiyacı var.

"Bu bir savaştan daha fazlasıydı. Öncelikle Matteo'yu, ailesini ve ekibini harika bir turnuva için tebrik ediyorum. Bugün zorlu bir maç oldu," dedi Djokovic korttaki röportajında. "Sırbistan'da 7 yaşında bir çocukken odamda bulduğum derme çatma malzemelerle bir Wimbledon tenis kupası inşa etmekten bugün burada altıncı Wimbledon'ımı kazanmaya geldim. Bu inanılmaz bir şey."

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İlk grand slam finalini oynayan Berrettini gergin olduğu için affedilebilirdi, ancak başlangıçta daha titrek görünen tecrübeli Djokovic'ti.

Maça çift hatayla başlayan 34 yaşındaki oyuncu, ilk servis oyununda bir kırılma noktası atlattı.

Wimbledon'da tekler şampiyonluğu kazanan ilk İtalyan olmak için mücadele eden Berrettini, maça yerleşmek için güçlü servisine ve patlayan forehandine güvenmek istedi ancak ikinci servis oyununda Djokovic tarafından kırıldı.

İtalyan oyuncu daha sonra form mücadelesi vermeye başladı ve birkaç kolay vuruşu kaçırdı, ancak tam zamanında ritmini keşfederek Djokovic'e karşı set için servis atarken geri kırdı.

Bu mini zafer Berrettini'ye bir ivme kazandırmış gibi görünüyordu ve seyirciler güçsüz olanın arkasına geçerken momentum onun lehine döndü.

Açılış seti, Berrettini'nin güçlü bir ace ile mühürlediği, tırnak ısırtan bir tie-break'e gitti.

Djokovic'in oyununu yükseltmesi gerektiği açıktı ve ikinci sette de tam olarak bunu yaptı, ilk iki denemesinde İtalyan oyuncunun servisini iki kez kırdı.

Berrettini yine de pes etmedi ve Djokovic set için servis atarken bir kez daha servis kırdı, ancak Sırp oyuncu maçı eşitlemek için derinlere indi.

Üçüncü set pek çok kişinin beklediği finale daha çok benziyordu ve her iki oyuncu da Merkez Kort'u dolduran tribünleri memnun edecek şekilde harika bir tenis ortaya koydu.

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Ancak erken bir molanın ardından Djokovic bir kez daha finalde 2-1 öne geçmeyi başardı.

Berrettini maçın son setinde Djokovic üzerinde baskı kurmaya devam etti ancak büyük şampiyon tecrübesinin karşılığını almaya başladı. Zorlanmadan yaptığı hataları önemli ölçüde azalttı ve her zaman olduğu gibi büyük puanları kazanmanın bir yolunu buldu.

"Elbette Novak benden daha iyiydi. O büyük bir şampiyon. Sporun tarihini yazıyor, bu yüzden tüm övgüleri hak ediyor," dedi Berrettini korttaki röportajı sırasında. "Finalden gerçekten çok mutluyum. Umarım bu benim buradaki son finalim ya da genel olarak son finalim olmaz. Bu inanılmaz bir duygu."

Şu anki formuyla Djokovic'in Federer ve Nadal'ın grand slam rekorlarını geçmesi an meselesi gibi görünse de Sırp oyuncu erkek oyununun iki efsanesine saygılarını sundu.

"Onlar sporumuzun efsaneleri ve kariyerim boyunca karşılaştığım en önemli iki oyuncu" dedi. "Bugün bulunduğum yerde olmamın nedeni onlar. Gelişmek ve güçlenmek için ne yapmam gerektiğini anlamama yardımcı oldular."

Djokovic şimdi Amerika Açık'a gitmeden önce Olimpiyatlarda yarışmak üzere Tokyo'ya gidecek.

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Kaynak: edition.cnn.com