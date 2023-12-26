Novak Djokovic vize belirsizliği nedeniyle Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti

Bu ay Melbourne'de 10. Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanmak isteyen Djokovic, turnuva öncesinde Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'ın kendisine iade edilen vizesini iptal edip etmeyeceğine karar vermesini bekliyor.

34 yaşındaki Djokovic, Avustralya'ya ülkenin aşı gereklilikleri için geçerli bir muafiyet olmadan girdikten sonra vizesi iptal edilmişti, ancak bir yargıç Pazartesi günü kalabileceğine karar verdi.

Djokovic ve Roger Federer ile 20 grand slam tekler şampiyonluğu bulunanRafael Nadal altıncı sırada yer alıyor ve ilk turda Amerikalı Marcos Giron ile karşılaşacak.

Nadal kurada Djokovic ile aynı yarıda yer alıyor, ancak ikili oraya kadar gelebilirlerse ancak yarı finalde karşılaşabilecekler.

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu 2 numaralı seribaşı Daniiel Medvedev ilk turda Henri Laaksonen ile karşılaşırken, 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Alman Daniel Altmaier ile karşılaşacak.

Tek kadınlar kurasında, dünya 1 numarası Ashleigh Barty ile son şampiyon Naomi Osaka arasında olası bir dördüncü tur eşleşmesi var.

13. sırada yer alan Osaka, unvan savunmasına Camila Osorio karşısında başlarken, Barty'nin ilk turdaki rakibi bir eleme oyuncusu olacak.

İki kez grand slam şampiyonu olan Barty, ev sahibi olduğu grand slam'deki en iyi performansını 2020'de yarı finale yükselerek göstermişti.

Bu yılki kurada yer alan diğer grand slam şampiyonları arasında Iga Swiatek, Garbine Muguruza ve Simona Halep yer alırken; sırasıyla 2021 ve 2017 ABD Açık şampiyonları Emma Raducanu ve Sloane Stephens ilk turda birbirlerine karşı mücadele edecek.

Sınırlı katılım

Victoria eyaleti Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu yılki turnuva için bilet satışlarının, henüz o seviyeye ulaşmamışsa %50 ile sınırlandırılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre bu değişiklik "Melbourne Park'a gelen taraftarların sağlık ve güvenliğini sağlamak için" yapılıyor.

Halihazırda satın alınmış olan biletler geçerliliğini koruyacak ve iptal edilmeyecek ya da değiştirilmeyecek ve yer geçişlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Yeme içme dışında yüz maskeleri zorunlu olacak ve eyaletin COVIDSafe ayarlarına göre kapalı alanlarda sosyal mesafe önlemleri uygulanacak.

Açıklamada, "Victoria'da COVID-19 hastaneye yatışları ve vakaları artmaya devam ederken, bu hafifletme stratejileri orantılıdır ve COVID-19'un yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır" denildi.

Geçtiğimiz yıl Avustralya Açık, pandemi nedeniyle Şubat ayına kadar ertelenmişti. Victoria eyaletinde uygulanan karantina nedeniyle maçlar beş gün boyunca seyircisiz oynanmıştı. Karantina kaldırıldıktan sonra kapasite günde 30.000 seyirci ile sınırlandırıldı.

CNN yorum için Tennis Australia'ya ulaştı ancak henüz geri dönüş alamadı.

2022 Avustralya Açık 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek.

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Kaynak: edition.cnn.com