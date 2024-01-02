Novak Djokovic, Roger Federer'in tüm zamanların dünya 1 numarası olarak geçirdiği hafta rekorunu geçti

Sırp oyuncu, Pazartesi günü Federer'in 310 haftalık rekorunu geçerek ATP sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer aldı.

Djokovic dünyanın en iyi erkek tenisçisi olarak beş farklı dönem geçirdi ve en son Şubat 2020'de Rafael Nadal'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Djokovic ATP Tour'a yaptığı açıklamada "Bu sporun efsanelerinin ve devlerinin yolunda yürümek beni gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.

"Çocukluk hayalimi takip ederek onların arasında yerimi aldığımı bilmek, bir şeyleri sevgi ve tutkuyla yaptığınızda her şeyin mümkün olduğunun güzel bir kanıtı."

33 yaşındaki tenisçi ilk kez Temmuz 2011'de sıralamada zirveye çıktı ve tenis tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi.

Şubat ayında Avustralya Açık'ı kazandıktan sonra Djokovic'in Federer ve Nadal'dan sadece iki eksikle 18 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

ATP Başkanı Andrea Gaudenzi, "Novak'ın tenisteki pek çok başarısı olağanüstüdür," dedi. "Bunların arasında bu rekor onun en etkileyici rekoru olabilir."

"1 numaraya ulaşmak pek çok oyuncunun hayalini kurduğu ve çok azının başarabildiği bir şeydir ve herkesten daha uzun süre zirvede kalmak, Novak'ın sporumuzda yeniden tanımladığı sürdürülebilir mükemmellik seviyelerinin bir kanıtıdır."

Djokovic rekor haberine sosyal medya üzerinden biraz sessiz bir tepki vererek Twitter'da şunları yazdı "Bugün büyük gün."

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Federer dönüşü

Avustralya Açık zaferinin ardından konuşan Djokovic, Federer ve Nadal'ın tüm zamanların erkekler rekorunun peşinde koşarken artık çabalarını yalnızca daha fazla grand slam kazanmaya yönlendireceğini söyledi.

Ancak 39 yaşındaki Federer, geçtiğimiz yıl uzun bir sakatlık dönemi geçirdikten sonra kariyerinin sona ermediği konusunda ısrar ediyor.

Geçen yılki Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic'e yenildiğinden beri rekabetçi bir maçta oynamadı ancak bu hafta Katar'da sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Bir yıldan uzun bir süredir ilk kez maça çıkacak olan Federer'in beklentileri düşük olsa da gözünü Haziran ayında Wimbledon'da tam formuna kavuşmaya dikmiş durumda.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Kendimi şaşırtabilirim, ama aslında son birkaç haftadır antrenman yapıyorum," dedi.

"Aslında ne kadar iyi gittiğine şaşırdım. Ama bildiğimiz gibi, maçlar farklı bir hayvan."

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Kaynak: edition.cnn.com