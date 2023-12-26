Novak Djokovic, öneri listesine gelen tepkilerin ardından 'iyi niyetinin' 'yanlış anlaşıldığını' söyledi

Sırp tenisçinin önerileri, önümüzdeki ay düzenlenecek Avustralya Açık öncesinde karantinaya alınan tenisçiler üzerindeki kısıtlamaları gevşetecek ve izolasyon süreleri sona erdiğinde kortta oynamaya alışmalarını kolaylaştıracaktı.

Bunlar arasında her odada fitness ve antrenman ekipmanları, Avustralya Açık'ta servis edilen standartlara uygun yiyecekler, oyuncuların karantinada kalmaları gereken gün sayısının azaltılması, her ikisinin de Covid-19 testlerinin negatif çıkması koşuluyla antrenörlerin ziyaretine izin verilmesi ve mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun tenis kortu olan özel evlere taşınması yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Melbourne'e yapılan üç ayrı charter uçuşunda yolcuların her birinde Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şu anda 72 oyuncu karantina altında bulunuyor, bu da üç uçaktaki herkesin varışta karantina altına alınması gerektiği anlamına geliyor.

Djokovic'in talepleri Victoria Başbakanı Daniel Andrews tarafından kesin bir dille reddedildi.

Sekiz kez Avustralya Açık şampiyonu olan Djokovic Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Melbourne'deki rakiplerime yönelik iyi niyetim bencillik, zorluk ve nankörlük olarak yanlış anlaşıldı" dedi. "Bu gerçeğin babası olamazdı.

"Oyuncu arkadaşlarımı gerçekten önemsiyorum ve dünyanın nasıl yönetildiğini, kimin neden daha büyük ve daha iyi olduğunu da çok iyi anlıyorum. Ayrıcalıklarımı zor yoldan kazandım ve bu nedenle, dünya sıralamasında küçük ve önemsizken her yardımın, jestin ve iyi sözün benim için ne kadar önemli olduğunu bilerek sadece bir izleyici olmak benim için çok zor.

"Bu nedenle, ayrıcalıklı konumumu ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda elimden geldiğince hizmet etmek için kullanıyorum. "Sohbet grubumuzdaki diğer oyunculardan topladığım birkaç öneri ve fikir vardı ve yardım etmeye çalışmaktan zarar gelmezdi."

Sloane Stephens üç aile üyesinin ölümünün yasını tutuyor

Avustralya Açık öncesinde karantina hayatına alışmaya çalışan tenis yıldızı Sloane Stephens, büyükannesi ve teyzesinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurmasının üzerinden bir hafta geçmeden büyükbabasının yasını tuttuğunu açıkladı.

2017 Amerika Açık şampiyonu şu anda gelecek ayki grand slam öncesinde Melbourne'deki bir otelde 14 günlük sıkı bir karantinaya tabi tutuluyor.

Stephens geçen hafta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Anna teyzesinin 26 Aralık'ta, büyükannesinin ise 10 Ocak'ta vefat ettiğini açıkladı.

Salı günü Twitter'da, ABD Açık zaferinin ardından büyükbabasıyla telefonda konuştuğu bir kliple birlikte "NY'daki bu videoyu bugün yaklaşık 100 kez izledim" diye yazdı. "Büyükbabam Tanrı'nın ve hayatının aşkının yanına gitti. Büyükannemden bir hafta ayrı kaldım. Onu kaybetmek onun kalbi için çok ağırdı.

"Büyükbabam çok iyi bir insandı ve onu sonsuza dek özleyeceğim. Tek umudum onun gibi pek çok hayatı sevgi ve mutlulukla doldurabilmek. O sevginin, nezaketin, cömertliğin tanımı ve gerçek bir aile örneğiydi.

"Tek yapmak istediğim büyükannem ve büyükbabamı gururlandırmaktı! Tenis hayallerimin gerçeğe dönüşmesine tanık oldukları için çok gururluyum. Her ikisiyle de geçirdiğim zaman için minnettarım ve her ikisini de benim kayam olmaya devam eden annemde görebildiğim için minnettarım. Onların büyük aşkının hikayeleri anlatılacak. Sonsuz huzur içinde birlikte yatsınlar."

Stephens, Avustralya Açık'ta yarışacak 72 oyuncudan biri ve şu anda sıkı bir otel karantina döneminden geçiyor.

Çarşamba günü Victoria Polis Bakanı Lisa Neville, Avustralya Açık'a katılacak ikisi oyuncu olmak üzere üç kişinin daha Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve toplam sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Neville, yetkililerin iki yeni oyuncu enfeksiyonundan birinin viral dökülme vakası olduğundan "çok emin" olduklarını söyledi.

Neville, "Bunlardan biri kesinlikle virüsü taşıdığına inandığımız bir oyuncu, ancak pozitif sonuç aldığımız uçuşlardan birinde geldiği için zaten sıkı bir tecrit altındaydı" dedi. "Biri başka bir oyuncu. Biri o oyuncuya destek veren kişi.

"Bu arada, oyuncu, destek elemanı ve balonları, yani diğer destek elemanı ve birlikte oldukları oyuncu, döküldüklerine veya pozitif olduklarına dair nihai bir onay alana kadar antrenman yapmayacaklar. Eğer pozitif çıkarlarsa, bu iki kişi sağlık oteline gidecek ve iki kabarcık kişi yakın temaslı olarak kabul edilecek ve 14 gün boyunca tecrit altında olacaklar."

Viral dökülme, virüsün vücuttan çevreye salınmasıdır ve bir kişi Covid-19 için negatif test yapmış olsa bile ortaya çıkabilir.

Tercihli muamele

Şu anda karantinada olan oyuncular otel odalarına hapsolmuşken antrenman yapmanın yaratıcı yollarını arıyor ve bazıları yataklarını geçici vuruş partnerleri olarak kullanıyor.

Ancak normalde bir grand slam öncesinde günde birkaç saat kortta antrenman yapmaya alışkın olan bazı oyuncular, karantinaya alınanların 8 Şubat'ta Avustralya Açık başladığında fiziksel bir dezavantaja sahip olacaklarını öne sürdü.

Üç kez grand slam kazanan Stan Wawrinka'nın antrenörü Daniel Vallverdu, otel odalarında mahsur kalan oyunculara turnuva başladığında daha fazla antrenman süresi ve günün daha serin saatlerinde maçlar da dahil olmak üzere ayrıcalıklı muamele yapılmasını önerdi.

Reuters'e verdiği demeçte "Onlar için biraz daha adil hale getirmek için yapabileceğimiz her şey, hiçbir zaman tamamen adil olmayacak" dedi. "Karantinadan çıktıklarında ilk maçlarına çıkmadan önce sahaya çıkmak için en fazla bir ya da iki günleri olacak.

"Bu nedenle alabilecekleri herhangi bir ekstra gün ve programlama söz konusu olduğunda tercih ve bazı ayrıcalıklar, bence fazlasıyla adil olacaktır ve umarım oyun alanının geri kalanı da aynı şeyi hissedecektir. Programlama, ekstra antrenman, antrenman süreleri konusunda ayrıcalıklı muamele, sahada ekstra zaman.

"Maç planlaması, günün güneşli saatlerinde değil, hava biraz serinlediğinde oynayabilirler, turnuvaya geç başlayabilirler, turnuva mümkünse bir ya da iki gün sonra başlayabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com