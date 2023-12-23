Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic karşısında aldığı rahat galibiyetle Wimbledon'da dördüncü tura yükseldi

Hafta başında Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'e karşı aldığı kapsamlı ve tek setlik galibiyet in ardından Djokovic, Kecmanović'i süpürürken Merkez Kort'ta bir kez daha acımasız bir ruh halindeydi.

Djokovic maç sonrası kortta verdiği röportajda, "Dürüst olmak gerekirse, turnuva ilerledikçe daha iyi oynadığımı düşünüyorum ki bu da her zaman istediğiniz bir şeydir," dedi.

"Tenis seviyesini her maç bir kademe daha yükseltmek istersiniz, işte olan da bu.

"Her zaman daha iyisini yapabileceğimi biliyorum ve kendimden her zaman en yükseğini bekliyorum, ancak şu ana kadar çok iyi ve bir sonraki turu dört gözle bekliyorum."

Üst üste dördüncü Wimbledon şampiyonluğunu kazanma arayışını sürdüren en iyi seribaşı ilk seti sadece 24 dakikada geçti.

Dünya 30.'su Kecmanović ikinci setin ikinci oyununa kadar skor tabelasına giremedi. Bir ara set 3-3'te eşitlendi, ancak Djokovic 4-3'te servis kırarak seti aldı.

Final setinde Djokovic, Kecmanović'in maçtaki ilk servis kırışıyla karşılık vermesinden önce iki kez servis kırdı.

Ancak bu çok geç bir hamle oldu ve 20 kez Grand Slam şampiyonu, seyircilerin de keyifle izlediği maçı iki saat içinde kazanmayı başardı.

Merkez Kort'a hitap eden Djokovic, "Varlığınızı hafife almıyorum, bu yüzden buraya gelip tenisi ve her iki oyuncuyu desteklediğiniz için teşekkür ederim, bunu takdir ediyoruz" dedi.

Djokovic dördüncü turda Hollandalı Tim van Rijthoven ile karşılaşacak. Wimbledon kurasında wild card olarak yer alan dünya 104 numarası, ilk grand slam maçına çıkmadan önce son haftalarda sıralamada yükseldi.

Van Rijthoven Cuma günü Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili'yi 6-4 6-3 6-4 mağlup ederek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com