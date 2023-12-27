Novak Djokovic, mahkemenin vize itirazını reddetmesinin ardından Avustralya'dan ayrıldı

Tenis yıldızı, vizesinin ikinci kez iptal edilmesi kararına karşı verdiği hukuk mücadelesini kaybetmesinin ardından Dubai'ye giden Emirates uçağıyla Avustralya'dan ayrıldı.

Günün erken saatlerinde yapılan sanal duruşmada, üç Federal Mahkeme hakimi Djokovic'in göçmenlik bakanının vizesini iptal etme kararını bozmak için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti, ancak kararın gerekçelerini yayınlamadı.

Dünya 1 numarası, Pazartesi gecesi Melbourne'de düzenlenecek olan ve son şampiyonun rekor kırarak 21. erkekler grand slam şampiyonluğunu kazanmayı umduğu Avustralya Açık'ta oynayacaktı.

Tenisin en büyük yıldızlarından birini Avustralya hükümeti ve halk sağlığı yetkilileriyle karşı karşıya getiren yüksek profilli, kort dışı destan, yılın ilk tenis grand slam'inin öncesine gölge düşürdü.

Djokovic yaptığı açıklamada, karardan dolayı "son derece hayal kırıklığına uğradığını" ve ülkeden ayrılışıyla ilgili olarak yetkililerle işbirliği yapacağını söyledi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda odak noktasının benim üzerimde olmasından rahatsızlık duyuyorum ve umarım artık hepimiz sevdiğim oyuna ve turnuvaya odaklanabiliriz" denildi.

"Oyunculara, turnuva yetkililerine, çalışanlara, gönüllülere ve taraftarlara turnuva için en iyisini diliyorum."

Djokovic'in Dubai'ye indikten sonra nereye gideceği henüz kesinleşmedi ancak Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ülkesinin yıldızının evine dönmesini dört gözle beklediğini söyledi.

"Kararın skandal olduğunu düşünüyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve bunun hukukun üstünlüğünün diğer bazı ülkelerde nasıl işlediğini, yani nasıl işlemediğini gösterdiğini düşünüyorum," dedi Brnabic Belgrad'da Beta Haber Ajansı'na verdiği röportajda.

"Djokovic'i kendi ülkesinde, Sırbistan'da görmeyi, onunla birlikte bu süreci atlatmayı ve bu zor zamanında ona destek vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Bu arada Göçmenlik Bakanı Alex Hawke mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı ve hükümetin güçlü sınır politikalarını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Avustralya daha önce Covid-19'u dışarıda tutmak için dünyadaki en sert sınır politikalarından bazılarına sahipti. Hawke, bu kuralların pandemi sırasında Avustralyalıları "güvende" tuttuğunu ve "Avustralya'nın sosyal uyumunu korumada" "temel" olduğunu söyledi.

Açıklamada "Avustralyalılar bu noktaya gelmek için büyük fedakârlıklar yaptılar" denildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da medyaya yaptığı açıklamada bu mesajı yineledi.

"Bu iptal kararı sağlık, güvenlik ve asayiş gerekçeleriyle ve kamu yararına olduğu düşüncesiyle alınmıştır. Sınırlarımızı güçlü tutma ve Avustralyalıları güvende tutma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"Mahkemeye bu konulara gösterdikleri hızlı ilgi ve bu sorunu çözmeye çalışırken gösterdikleri sabır için teşekkür ediyorum. Şimdi Avustralya Açık'a devam etme ve yaz boyunca tenisin tadını çıkarmaya geri dönme zamanı."

Avustralya'da Covid-19 vakaları artıyor olsa da, ülkede aşılama oranı yüksek ve Covid-19'dan ölenlerin sayısı diğer ülkelere kıyasla nispeten düşük.

Geçtiğimiz hafta ülke tüm pandemi boyunca 1 milyon Covid-19 vakasını aştı - ancak bunların yarısından fazlası son iki haftada görüldü.

Mahkemede neler oldu

Pazar günü aceleyle toplanan Federal Mahkeme duruşmasında Hawke'nin Djokovic'in vizesini iptal etme kararının "mantıksız" olup olmadığı değerlendirildi.

34 yaşındaki Sırp tenis yıldızı, göçmenlik bakanının kararına, bakanın vizesini iptal etmenin sonuçlarını gerektiği gibi değerlendirmediği de dahil olmak üzere üç gerekçeyle itiraz etti.

Djokovic'in avukatı Nick Wood, Hawke'nin kararının "mantıksız" olduğunu, zira bakanın söz konusu yasanın aşı karşıtlarını harekete geçirebileceğini (hükümetin tam da önlemek istediği şey) dikkate almadığını söyledi.

Ancak Hawke'nin avukatı Stephen Lloyd, Avustralya Göç Yasası uyarınca bakanın Djokovic'in halk sağlığı için bir risk oluşturduğunu kanıtlamasına gerek olmadığını, sadece "oluşturabileceğini" söyledi.

Avukat, Djokovic'in aşı karşıtı tutumunun, Avustralya'ya gelmeden önce aşı olma fırsatı olmasına rağmen aşı olmamasından anlaşıldığını söyledi.

Djokovic'in aşıya karşı olduğu algısının ülkedeki aşı karşıtlarını kışkırtma riski taşıdığını ve tenis yıldızının Covid-19 kurallarını açıkça göz ardı etmesinin, başkalarının da onun eylemlerini taklit etme ve halk sağlığı emirlerini görmezden gelme riski taşıdığı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Tenisin ulusal yönetim organı ve Avustralya Açık turnuvasının organizatörü Tennis Australia, Djokovic'in vizesiyle ilgili olarak "Federal Mahkeme'nin kararına saygı duyduğunu" söyledi.

Djokovic'in yerine kurada, Sırp oyuncu Miomir Kecmanović ile karşılaşacak olan İtalyan Salvatore Caruso yer aldı.

ATP, Djokovic'in vizesinin iptalini onama kararını "son derece üzücü bir dizi olayın sonu" olarak nitelendirdi ve Avustralya Açık'ta yer almamasının "oyun için bir kayıp" olduğunu söyledi.

Uzun soluklu bir destan

Destan yaklaşık iki hafta önce, Djokovic'in vizesinin ilk olarak 5 Ocak'taki varışından kısa bir süre sonra iptal edilmesiyle başladı.

Avustralya'da yürürlükte olan yasalara göre, tıbbi bir muafiyetleri olmadığı sürece tüm uluslararası ziyaretçilerin Covid-19 aşısı olması gerekiyor -ki Djokovic aşı olmuyor-.

Djokovic, Tennis Australia ve Victoria eyalet hükümeti ile bağlantılı iki bağımsız panelin Aralık ayında Covid-19 ile enfekte olduğu gerekçesiyle kendisine muafiyet verdiği için girebileceği izlenimine kapıldığını söyledi.

Federal hükümet, kendi kuralları uyarınca, daha önce Covid-19 ile enfekte olmanın muafiyet için geçerli bir neden olmadığını savundu.

Djokovic Avustralya'ya vardığında, avukatları kararı bozmak için bir dava hazırlarken, aynı zamanda mülteciler için bir gözaltı merkezi olarak kullanılan Melbourne'deki Park Hotel'e götürüldü.

Pazartesi günü Yargıç Anthony Kelly, sınır görevlilerinin Djokovic'in Avustralya'ya ilk giriş vizesini iptal ederken "mantıksız" davrandıklarına hükmetti ve Djokovic'in göçmenlik gözaltısından serbest bırakılmasına karar verdi.

Djokovic'in vizesi Cuma günü Hawke tarafından ikinci kez iptal edilmiş, ancak hükümet tenis yıldızını davası sonuçlanmadan hafta sonu sınır dışı etmemeyi kabul etmişti.

Mahkemede nihayet bir karara varılmış olmasına rağmen, son iki hafta içinde yaşananlar hala fikir ayrılıklarına yol açıyor ve bunun etkilerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenebilir.

Djokovic'in "bunun ötesinde herhangi bir yorum yapmadan önce dinlenmek ve iyileşmek için biraz zaman ayırdığını" söylemesinin ardından tekrar ne zaman korta çıkacağı belli değil.

Mayıs ayında Fransa Açık'ta erkekler grand slam şampiyonluk rekorunu kırma şansına sahip olacak ancak bu olay, aşılanmamış oyuncuların sezon turunda nasıl yarışacakları konusunda soru işaretleri yarattı.

Aynı zamanda Djokovic'in spordaki inanılmaz başarısına gölge düşürme tehdidini de beraberinde getiriyor.

CNN'den Wayne Sterling, Helen Regan, David Tunnicliffe ve Ray Sanchez bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com