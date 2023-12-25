Novak Djokovic Madrid Açık'taki galibiyetinin ardından dünya 1 numarası olarak rekorunu genişletti

Sırp yıldız Salı günü Gaël Monfils'i 6-3 6-2 yenerek 369. hafta boyunca dünya 1 numarası olarak kalmayı garantiledi.

Bu galibiyet aynı zamanda Fransız tenisçi karşısındaki mükemmel rekorunu 18 maça çıkararak Açık dönemde bir rakibine karşı 18-0 ATP birinciliği elde eden ilk isim oldu.

Djokovic, İngiliz oyuncunun Denis Shapovalov'u 6-1 3-6 6-2 yenmesinin ardından son 16'da üç kez grand slam kazanan Andy Murray ile karşılaşacak.

Djokovic, Monfils'e karşı elde ettiği dereceyle ilgili olarak "Bunun için herhangi bir açıklamam yok, sadece diğer maçlar gibi yaklaşmaya çalışıyorum" dedi.

"Sanırım onun oyunu oyun stili açısından benim oyunuma uygun. Ama çok yakın eşleşmelerimiz oldu. En son Dubai'de oynadığımızda maç puanı aldı, yani bu rekoru kolayca kırabilirdi.

"Bunu çok fazla düşünmüyorum. Benim için zihinsel olarak bu çok önemli bir galibiyet."

Monfils neden izlemesi en eğlenceli oyunculardan biri olduğunu gösterse de, 20 kez grand slam şampiyonu olan Djokovic maçın başında üç kırılma puanı kurtardıktan sonra, Monfils Manolo Santana Stadyumu'nda Djokovic'i hiç rahatsız etmedi.

Monfils kazanan sayısını 18'e 11 kazandı, ancak Djokovic deneyimini ve bilgi birikimini gösterdi.

Tenisten uzak kaldığı çalkantılı dönemden döndükten sonra sadece dördüncü turnuvasında oynayan Djokovic hala en iyi formuna ulaşmaya çalışıyor.

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Djokovic, "Oyundaki en atletik ve en hızlı oyuncularımızdan biriyle oynadım," dedi. "Onun oyununu çok iyi biliyorum. Her zaman hazır olmam gerektiğini, sahanın onun tarafından başka bir topun her zaman geri geleceğini, sürekli olarak kontrollü bir saldırganlığa sahip olmaya çalışmanız gerektiğini ... ve puanı belirlemem gerektiğini biliyorum.

"İyi hareket ediyordum, forehand tarafımla oyunu belirliyordum, onu sahada dolaştırıyordum ve servisimi buluyordum (ve) son birkaç servis oyununda da dönüşümü buluyordum."

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Kaynak: edition.cnn.com