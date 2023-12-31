Novak Djokovic İtalya Açık yarı finalinde kazandığı zaferle ATP Turundaki 1.000. maçını kazandı

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors ve Ivan Lendl bu tarihi kilometre taşına ulaşan diğer isimler. Djokovic 1.000. galibiyetine 1.203 maçta ulaşarak ATP istatistiklerine göre bu başarıya en hızlı ulaşan dördüncü isim oldu.

Turnuva organizatörleri tarafından kutlama amacıyla kendisine bir pasta hediye edilen 20 kez grand slam kazanan Djokovic, Tur düzeyindeki ilk galibiyetini 2004 yılında elde etti ve o zamandan bu yana tüm zamanların en iyi tenisçilerinden biri haline geldi.

Djokovic kortta ATP'ye verdiği röportajda "Turnuvaya ve kalabalığa bu dönüm noktasını benimle birlikte kutladıkları için teşekkür ederim," dedi. "Açıkçası son birkaç yıldır Roger ve Rafa'nın bu kilometre taşlarını kutladığını görüyordum ve ben de 1.000'e ulaşmayı dört gözle bekliyordum.

"Turda bu kadar çok zafer kazandığım için gerçekten çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Tur'daki ilk maçımı oynayıp kazanmamın üzerinden uzun zaman geçti ve umarım devam edebilirim ve daha pek çok zafer kazanabilirim."

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Sezonun ilk şampiyonluğunu arayan Djokovic, Pazar günü İtalya Açık finalinde Yunan dünya 5 numarası Stefanos Tsitsipas ile karşılaşarak 1.001 galibiyete ulaşmaya çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com