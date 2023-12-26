Novak Djokovic 'erkekler tenis tarihinin en iyi oyuncusu' ancak kort dışında 'karmaşık' bir miras bırakıyor

Djokovic geçen yıl CNN'e verdiği bir röportajda "Hayatı büyük bir öğrenme eğrisi olarak görüyorum" dedi ve ekledi: "Yıllar içinde nasıl toparlanacağımı öğrendiğimi hissediyorum."

Dünya 1 numarası yıla çalkantılı bir başlangıç yapmaya devam ederken, bu geri dönüş yeteneği önümüzdeki günlerde test edilecek.

Avustralya'ya aşı olmadan, ancak 16 Aralık'ta pozitif çıkan Covid-19 testinin ardından yarışmak için tıbbi muafiyetle gelen Djokovic, vizesinin iptaline karşı yasal bir mücadele başlatırken ilk beş gününü Melbourne'deki bir gözaltı tesisinde geçirdi.

Avukatları, Djokovic'in son Covid enfeksiyonu ile aşı muafiyeti için "kesinlikle her kutuyu işaretlediğini" başarıyla savundu, ancak dört gün sonra Avustralya'nın göçmenlik bakanı Alex Hawke, Djokovic'in vizesini "sağlık ve iyi düzen gerekçesiyle" ikinci kez iptal etme kararını açıkladı.

Karara hukuk ekibi tarafından itiraz edildiği için Avustralya'nın Djokovic'i sınır dışı etmek için harekete geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ancak 34 yaşındaki Sırp tenisçinin 21 grand slam şampiyonluğuyla tüm zamanların en iyi erkek tenisçileri listesinde Rafael Nadal ve Roger Federer'i geride bırakma çabası bir kez daha sekteye uğradı.

Böyle bir başarı, Djokovic'in halihazırda rekorlarla dolu kariyerini taçlandıracağı ve erkekler oyun tarihindeki en iyi oyuncu statüsünü pekiştireceği bir an olabilir.

Gazeteci Ben Rothenberg , "Sadece sonuçlar üzerinden konuşursak, Novak Djokovic profesyonel erkekler tenis tarihinin en iyi oyuncusu" dedi.

"En çok grand slam şampiyonluğu Federer ve Nadal ile paylaşıyor, ancak Djokovic akla gelebilecek her eşitlik bozma kategorisini domine ediyor: en çok hafta 1 numara olmak, diğer ikisine karşı galibiyet rekoru, her grand slam ve Masters 1000 etkinliğini en az iki kez kazanmış olmak (başka kimse hepsini bir kez bile kazanamadı).

"Djokovic harika servis atan bir kontra atak oyuncusu, olağanüstü esnek bir atlet ve muhtemelen gelmiş geçmiş en stil sahibi oyuncu olarak popüler bir seçim olmasa da, en uzun süre boyunca kortta en etkili ve baskın olan kişi söz konusu olduğunda, aradığınız adam o."

Djokovic'in dokuz kez kazandığı Avustralya Açık'taki olağanüstü derecesi, cezalı olduğu dönem de hesaba katıldığında, onu bu yılki turnuva öncesinde favori haline getirmişti.

Nadal geçen hafta Melbourne Summer Set 1 turnuvasında kariyerinin 89. şampiyonluğunu kazanarak sakatlıktan dönüşünü hızlandırırken, geçen yılki Amerika Açık finalinde Djokovic'i yenen Daniil Medvedev, Alexander Zverev ve Stefanos Tsitsipas da şampiyonluk için mücadele edecek.

'Novak Sırbistan'dır ve Sırbistan da Novak'tır'

Ancak vize macerası boyunca hem Melbourne'deki hem de ülkesi Sırbistan'daki hayranlarından büyük destek gören Djokovic'e karşı çok az kişi bahse girerdi.

Geçtiğimiz hafta Melbourne'deki Park Hotel'in önünde toplanan kalabalıklar Djokovic'in burada kalmasını protesto ederken, Avustralya'da kalmasına izin verilmesinin ardından avukatlarının ofisinin önünde destek sloganları duyuldu.

Tenis yıldızının ailesi tarafından ulusal bir kahraman olarak selamlandığı Belgrad'daki Sırbistan Ulusal Meclisi'nin önünde de benzer sahneler yaşandı.

"Onu esir tutuyorlar. Bizim Novak'ımız, bizim gururumuz," diyen Djokovic'in babası Srdjan geçen hafta oğluna destek verdi. "Novak Sırbistan'dır ve Sırbistan Novak'tır ... Novak'ı çiğniyorlar, dolayısıyla Sırbistan'ı ve Sırp halkını da çiğniyorlar."

Hayran kitlesinin ateşli desteğine rağmen Djokovic, tenis camiası içinde ve ötesinde bölücü bir figür olmaya devam ediyor.

Zorunlu aşılara karşı olduğunu söyleyen Djokovic'e Avustralya Açık için tıbbi muafiyet tanınması kararı eleştirilere neden oldu; şehrin önde gelen acil servis doktorlarından Stephen Parnis bunun "halka dehşet verici bir mesaj" gönderdiğini söyledi.

"Djokovic Ağustos ayında CNN'e verdiği demeçte, "Elbette bir uzman değilim ve aşı olmanın artıları ve eksileri hakkında konuşmayacağım, ancak seçim özgürlüğünün savunucusuyum" dedi.

Djokovic sözlerine şöyle devam etti: "Karar vermenin oyuncuya bırakılması gerektiğine gerçekten inanıyorum.

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Hiçbir sektörün geleceğin ne getireceğinden emin olduğunu sanmıyorum.

"Bu konuda mümkün olduğunca çok uzman bilgisi topladığımızdan emin olacağız ve oyuncularla birlikte çalışarak bilinçli bir seçim yapmaları için gereken her türlü bilgiyi sağlayacağız."

Bu arada, Djokovic'in geçen ay pozitif çıkan Covid testinin ardından yaptıklarıyla ilgili sorular da gündeme geldi.

Çarşamba günü, pozitif sonuçtan sonra hemen izolasyona gitmediğini kabul etti, ancak halka açık etkinliklere katılırken virüs taşıdığını bildiğini reddetti.

Ayrıca, pozitif testinden iki gün sonra, 18 Aralık'ta Fransız L'Equipe ile bir medya röportajı ve fotoğraf çekimi yaparak "muhakeme hatası" yaptığını söyledi.

'Hala korkularım ve güvensizliklerim var'

Djokovic'in pandemi sırasındaki davranışları ilk kez sorgulanmıyor.

Haziran 2020'de, eşi, diğer üç oyuncu, üç antrenör ve bir oyuncunun hamile eşiyle birlikte Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Adria Tour sergi etkinliği iptal edildi.

O dönemde düzenlenen diğer tenis turnuvalarının aksine, kalabalık stadyumlarda oynanan ve oyuncuların birbirlerine sarılıp beşlik çaktığı Adria Tour'da sınırlı bir sosyal mesafe vardı.

Djokovic pozitif testinin ardından yaptığı açıklamada "Turnuvamızın zarar vermesine neden olduğumuz için çok üzgünüm" dedi ve yardım etkinliğinin "saf bir kalp ve samimi niyetlerle" düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Adria Tour'dan dokuz ay önce Djokovic, bir çizgi hakemine topla vurduğu için ABD Açık'tan temerrüde düşerek başını derde sokmuştu. Tekrar özür diledi ve bu durumdan dolayı "üzgün ve boş" kaldığını söyledi.

Geçen yıl CNN'e verdiği bir röportajda o dönem hakkında konuşan Djokovic, çıkardığı derslerden bahsetti.

"Ben de herkes gibi bir insanım, hala korkularım, güvensizliklerim var, hala hatalar ve yanlışlar yapıyorum" dedi. "Tenis, benim öğrenme alanım gibi bir şey. En güçlü, en güzel duygularım orada ortaya çıkıyor ama en kötü duygularım da orada ortaya çıkıyor."

Bu yılki Avustralya Açık sırasında ve sonrasında, Djokovic'in aşılar konusundaki duruşunun incelenmeye devam etmesi muhtemel. ATP Tour'a göre Djokovic ilk 100'de yer alan aşısız üç oyuncudan biri.

Rothenberg, "Djokovic'in mirası son derece karmaşık ve giderek daha da karmaşık hale geliyor," dedi

"Tüm profesyonelliğine ve cömertliğine rağmen (hayır kurumlarıyla ve hayranlarıyla olan etkileşimlerinde harika), muhakemesi sık sık başını belaya sokuyor ve son zamanlarda aşı karşıtı taahhüdü gibi uç fikirlere yönelmesine neden oluyor.

"Tenisin büyük bir kısmı kort içinde ve dışında kişilik ve zarafetle ilgilidir ve Djokovic bu alanlarda kendini defalarca sabote etmiştir."

CNN, Avustralya Açık öncesinde Djokovic'in temsilcisiyle yorum için birçok kez temasa geçti ancak bir yanıt alamadı.

Djokovic ilk grand slam şampiyonluğunu 2008'de Avustralya Açık'ta kazandı ve ardından yine Avustralya Açık'ta bir sonraki büyük zaferi için üç yıl beklemek zorunda kaldı.

2011-2016 yılları arasındaki altı yıllık dönemde toplam 11 grand slam şampiyonluğu kazanan Djokovic, dört grand slam turnuvasının tamamında aynı anda şampiyon olarak "Nole Slam" unvanını elde etti.

Ancak 2017'de geçirdiği dirsek sakatlığı Djokovic'in ilerleyişini sekteye uğrattı. Başlarda ameliyat olmak istememesi eski antrenörü Andre Agassi'yi hayal kırıklığına uğrattı ve The Guardian 'a Djokovic'in dirseğinin "doğal ve bütünsel olarak iyileşmesini" umduğunu düşündüğünü söyledi.

Djokovic sonunda 2018'in başlarında ameliyat olmayı tercih etti ve birkaç ay sonra korta geri döndü, ancak bu neredeyse tenisi tamamen bırakmasına neden olan bir aksilikti.

" Eşi Jelena 2019'da CNN 'e verdiği demeçte "Ameliyat olmak onun temel değerlerine aykırıydı. "Gerçekten çok büyüktü, sanki bu kararla bir parçasını gömdü. 'Benden bu kadar, artık tenis oynamıyorum, bunu kaybettim, artık eğlenmiyorum, buraya kadar' dedi."

Dirsek ameliyatından bu yana Djokovic dört yıl içinde sekiz grand slam şampiyonluğu kazandı ve geçen yıl Wimbledon'da Federer ve Nadal'ın rekorunu egale etti.

Birçoklarına göre Djokovic'in rekoru tamamen ele geçirmesi ve kendisini erkekler tenis tarihinin en büyük oyuncusu olarak kabul ettirmesi an meselesi - kortta bir dev, kort dışında ise karmaşık ve tartışmalı bir mirasa sahip.

CNN'den Christina Macfarlane, Don Riddell, Ben Church, Hannah Ritchie, Jessie Yeung ve Angus Watson haberlere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com