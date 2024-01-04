Novak Djokovic Cameron Norrie'yi yenerek Wimbledon finalinde Nick Kyrgios ile karşılaşacak

İlk seti kaybetmesine rağmen - ve Merkez Kort kalabalığının ev sahibi Norrie'yi desteklemek için haykırmasıyla - ikinci sette Norrie'nin direncini kırdıktan sonra Djokovic için rahat bir zaferle sonuçlandı.

Bu, 35 yaşındaki Djokovic'in yedinci Wimbledon şampiyonluğu ve 2017'deki çeyrek final aşamalarından bu yana SW19'da kaybetmediği üst üste dördüncü şampiyonluğu için oynayacağı anlamına geliyor.

Djokovic Cuma günkü maçın ardından sahada verdiği röportajda "İyi başlamadım, ilk sette o daha iyi bir oyuncuydu" dedi.

"Grand slam yarı finalleri, elbette geçmişte birçok grand slam yarı finali yaşadım ama korta çıkmak asla kolay değil. Üzerinizde büyük bir baskı var, kendinizden ve elbette başkalarından beklentileriniz var."

Güneşin vurduğu ve mavi gökyüzünün Merkez Kort'un üzerinde asılı durduğu karşılaşma, Norrie için tezahürat yapan ev sahibi taraftarlar için rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Britanyalı oyuncu maçın ilk oyununda Djokovic'i kırdı.

Djokovic kendi molasıyla cevap verdi, ancak bu ilk grand slam yarı finaline çıkan Norrie'yi caydırmaya yetmedi; dokuzuncu seribaşı iki mola daha aldı ve ilk seti 32 dakikada tamamladı.

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Bu arada Djokovic'in ilk sette kutlama yapmak için pek bir nedeni yoktu; Norrie'nin üzerinden geçip dip çizginin içine mükemmel bir şekilde inen cüretkâr, bacak arası bir lob dışında.

İkinci sette sahaya şapka takarak döndü ve ilk oyununu aşka getirdi. Norrie'yi kırmak için birkaç fırsat doğdu - önce 2-1'de, sonra tekrar 3-2'de - 20 kez grand slam şampiyonu sonunda Norrie'yi 5-3 öne geçirerek üstünlüğü ele geçirdi.

Seti kapattıktan sonra Djokovic üçüncü sette de hızlıydı ve Norrie'nin bir forehand'i uzağa savurmasıyla erken bir break elde etti.

Artık Djokovic'in yerden vuruşları daha zehirli ve isabetliydi ve seyirci Norrie'yi desteklemeye devam etse de Djokovic maça hâkim olmaya başladı. Ardından bir servis kırma daha geldi ve set 38 dakikada tamamlandı.

Dördüncü set, Djokovic'in açılış oyununda servis kırmasıyla üçüncü sete benzer bir seyir izledi. Norrie kalan tüm servis oyunlarını kazanarak mücadeleye devam etti, ancak boşuna. Sırp oyuncu, Norrie'nin ulaşamayacağı bir servise vurarak zaferi tamamladı.

Pazar günü Djokovic için 68 grand slam maçından 32. final olacak - rakipleri Rafael Nadal ve Roger Federer'den bir fazla final.

Daha önceki iki karşılaşmasında da kaybettiği Kyrgios ile karşılaşacak olan Djokovic, Nadal'ın Avustralyalı oyuncuya karşı oynadığı yarı finalden karın gerginliği nedeniyle çekilmesinin ardından bu karşılaşmaya çıkacak.

Dünya 40 numarasıyla 2003'ten bu yana Wimbledon erkekler finalistleri arasında en düşük sıralamaya sahip olan Kyrgios, Cuma günü erken saatlerde Djokovic'le karşılaşma ihtimalini "Bence bir Kyrgios-Djokovic finali ağız sulandırıcı olurdu" sözleriyle tanımladı.

27 yaşındaki tenisçi bu turnuvada şu ana kadar heyecan verici bir tenis oynadı ve aynı zamanda kortta yaptığı maskaralıklarla başta Stefanos Tsitsipas olmak üzere rakiplerini kızdırdı.

Djokovic ise ikili karşılaştığında "duygusal olarak çok fazla havai fişek" olacağının sözünü verdi.

"Bu onun ilk grand slam finali olacak, belli ki çok heyecanlı," dedi. "Kaybedecek fazla bir şeyi yok ve her zaman böyle oynuyor. Çok rahat oynuyor, oyundaki en büyük servislerden birine sahip.

"Genel olarak büyük bir maçtı, şutlarında çok fazla güç vardı. Bir süredir oynamıyorduk, ona karşı hiç set kazanamadım, umarım bu sefer farklı olur."

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Kaynak: edition.cnn.com