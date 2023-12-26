Novak Djokovic belirleyici göçmenlik duruşması öncesinde Avustralya'da gözaltına alındı

Dünyanın en üst düzey erkek tenisçisi Djokovic'in vizesi, Covid-19 aşısı olmadığı için göçmenlik yetkilileri tarafından iki kez iptal edildi.

Tenis yıldızı Avustralya Sınır Gücü tarafından yerel saatle Cumartesi sabah 8'de (ET Cuma 16:00) sorgulandı. Tenis yıldızını güvende tutmak ve bir "medya sirkinden" kaçınmak için davanın her iki tarafı arasında, yerin kamuoyuna "açıklanmaması" konusunda anlaşmaya varıldı.

Djokovic'in davası Avustralya Federal Mahkemesi'nde görüşülürken Cumartesi gecesini göçmenlik öncesi gözaltında geçirmesi bekleniyor.

Cumartesi günü yapılan ilk duruşmada, davaya başkanlık eden Yargıç David O'Callaghan, mahkemenin Pazar günü ayrıntılı sözlü argümanları dinleyeceğini söyledi.

Djokovic'in temyiz başvurusu başarılı olursa, bu takvim Pazartesi günü Avustralya Açık kura çekiminde yarışmasına izin verecek.

Ancak turnuva, tenisin en büyük yıldızlarından birini Avustralya hükümeti ve halk sağlığı yetkilileriyle karşı karşıya getiren, kort dışındaki yüksek profilli destanın gölgesinde kaldı.

Djokovic'in vizesi Cuma günü Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından ikinci kez iptal edildi, ancak hükümet Djokovic'i davası sonuçlanmadan hafta sonu sınır dışı etmemeyi kabul etti.

Djokovic'in avukatı Nicholas Wood mahkemeye yaptığı açıklamada, göçmenlik bakanının Avustralya'da kalması halinde "aşı karşıtı duyguları harekete geçireceği" gerekçesiyle 34 yaşındaki oyuncunun vizesini iptal etmek için kişisel yetkisini kullandığını söyledi ve bunu hükümetin argümanında "kökten farklı bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

"Yeni gerekçenin temelinde başkalarına yönelik doğrudan bir risk değil, Bay Djokovic'in Avustralya'da, özellikle de Melbourne'de bulunmasının aşı karşıtı duyguları harekete geçireceği yatıyor. Mesele de bu. Tamamen farklı bir yaklaşım," dedi Wood.

Mevcut Avustralya yasalarına göre, tıbbi bir muafiyetleri olmadığı sürece tüm uluslararası ziyaretçilerin Covid-19 aşısı olması gerekiyor - ki Djokovic aşı olmuyor.

Djokovic, Tennis Australia ve Victoria eyalet hükümeti ile bağlantılı iki bağımsız panelin Aralık ayında Covid-19 ile enfekte olduğu gerekçesiyle kendisine muafiyet verdiği için girebileceği izlenimine kapıldığını söyledi. Federal hükümet, kendi kuralları uyarınca, Covid-19 ile önceki enfeksiyonun bir muafiyet için geçerli bir neden olmadığını savundu.

Djokovic'in hukuk ekibi Cuma günkü karara itiraz etti ve dava Avustralya Federal Mahkemesi'ne taşındı.

Cuma günü yapılan acil duruşmanın ardından Yargıç Kelly, Djokovic'in Avustralya Sınır Gücü ile açıklanmayan bir yerde mülakata girmesi gerektiğine karar verdi.

Kelly, yetkililere Djokovic'i gözaltına almalarını ve davası Federal Mahkeme'de görülürken kendisine avukatının ofisine kadar eşlik etmelerini emretti.

Djokovic'in vizesi ilk olarak 5 Ocak'taki varışından kısa bir süre sonra iptal edilmiş, ancak Kelly bu hafta başında sınır görevlilerinin Avustralya'ya giriş için ilk vizesini iptal ederken "mantıksız" davrandıklarına karar vermişti. Yargıç daha sonra Djokovic'in göçmenlik gözaltısından serbest bırakılmasına karar verdi.

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Kaynak: edition.cnn.com