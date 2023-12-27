Novak Djokovic Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra Belgrad'a geri döndü

Djokovic, Pazar günü Avustralya hükümetinin kamu sağlığı ve düzeni gerekçesiyle vizesini iptal etme kararına karşı açtığı davayı kaybetmesinin ardından Dubai üzerinden Melbourne'den Belgrad'a gitti.

Pazartesi günü havaalanında toplanan kalabalıklar 34 yaşındaki Sırp futbolcuyu karşılamak için sloganlar atarak, pankartlar ve bayraklar taşıyarak destek verdi. Önceki akşam Belgrad'da bir bina "Nole [Djokovic'in lakabı], sen Sırbistan'ın gururusun" sözleriyle aydınlatıldı.

Sırbistan Olimpiyat Komitesi, Avustralya'nın Djokovic'i sınır dışı etme yönündeki "skandal kararı" karşısında "büyük hayal kırıklığına uğradığını" belirterek, "büyük bir adaletsizlik" yapıldığını ifade ederken, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de vize iptalinin "skandal" olduğunu söyledi.

Belgrad'da Beta Haber Ajansı'na verdiği mülakatta Brnabic, "Hayal kırıklığına uğradım ve bunun hukukun üstünlüğünün diğer bazı ülkelerde nasıl işlediğini, yani nasıl işlemediğini gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

"Djokovic'i kendi ülkesinde, Sırbistan'da görmeyi, bu süreci onunla birlikte geçirmeyi ve bu zor zamanında ona destek vermeyi dört gözle bekliyorum" diye ekledi.

Avustralya yasalarına göre Djokovic üç yıl boyunca ülkeden men edilebilir, ancak İçişleri Bakanı Karen Andrews bir muafiyeti göz ardı etmedi. "Her türlü başvuru esasına göre incelenecektir" dedi.

Avustralya Açık tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası. İkincisi ise 22 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında Roland Garros'ta düzenlenecek olan Fransa Açık.

Ancak Fransa Spor Bakanlığı Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, Fransa'da yarışmak isteyen tüm profesyonel sporcuların Covid-19'a karşı aşılanması gerekeceğini söyledi.

Pazar günü parlamento tarafından onaylanan Fransa'nın aşı geçiş yasası, diğerlerinin yanı sıra restoran, kafe, sinema ve spor sahaları gibi halka açık yerlere girmek için kişilerin aşı sertifikasına sahip olmasını gerektirecek.

"Kural basit. Yasa yürürlüğe girdiğinde, halihazırda sağlık kartına tabi olan kurumlarda (spor veya kültürel) aşı kartı gerekecektir. Bu herkes için (seyirciler, profesyonel sporcular) geçerli olacak," dedi Fransız Spor Bakanlığı sözcüsü CNN'e.

Bu yeni mevzuat, Covid-19 aşısı olmayan Djokovic'in Fransa Açık'ta yarışma şansını tehlikeye atıyor.

Fransa Açık daha önce aşılanmamış oyuncuların turnuva çevresinde bir balon içinde faaliyet göstererek yarışmalarına izin veriyordu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Nisan ayı sonunda başlayacak olan Madrid Açık'ta yarışmak için İspanya'nın sağlık kurallarına da uyması gerekeceğini söyledi.

Sanchez, Avustralya'nın Djokovic'i sınır dışı etme kararını överek "Avustralya hükümetinin kararına tamamen saygı duyduğunu" söyledi.

Sağlık bakanlığına göre İspanya halihazırda ziyaretçilerden tam aşı kanıtı, varıştan önceki 72 saat içinde negatif Covid testi veya Covid-19'dan iyileştiğine dair bir sertifika göstermelerini istiyor.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, ülkedeki uluslararası spor etkinliklerinin katılımcılar için turnuva sırasında günlük olarak Covid-19 testi gibi ek kurallar ekleyebileceğini söyledi.

Djokovic, Roland Garros'un toprak kortlarında tek erkeklerde son şampiyon. Roger Federer ve Rafael Nadal ile birlikte 20 grand slam şampiyonluğu kazanmıştır.

"Roland Garros'a gelince, Mayıs ayında. O zamana kadar durum değişebilir ve daha elverişli olması umuluyor. Göreceğiz ama şu anda [kuralların] dışında olmadığı açık," diye ekledi sözcü.

Al Goodman, Joseph Ataman, Aleks Klosok, Sharon Braithewaite, Biljana Brise ve Stephanie Halasz bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com