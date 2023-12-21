Novak Djokovic Avustralya Açık tartışmalarının ortasında Melbourne'e varışında vize engeline takıldı

Turnuva organizatörleri Salı günü Djokovic'e tıbbi muafiyet tanındığını duyurdu - bu karar Avustralyalılar arasında tepkiye neden oldu.

Ancak The Age ve The Sydney Morning Herald'ın haberlerine göre Avustralya Sınır Kuvvetleri, Sırp oyuncu Avustralya'ya gelirken Djokovic'in ekibi tarafından sunulan vizede bir sorun olduğunu öğrendikten sonra Victoria eyaleti hükümetiyle temasa geçti.

Avustralya haber kaynaklarının bildirdiğine göre, 20 kez grand slam şampiyonu olan Djokovic, aşı olmadığı için tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle Avustralya'ya seyahat etti.

Victoria Spor Bakanı Vekili Jaala Pulford Çarşamba günü attığı bir tweet ile hükümetin Djokovic'in vize başvurusunu desteklemeyeceğini doğruladı.

"Federal Hükümet Novak Djokovic'in Avustralya'ya giriş için yaptığı vize başvurusunu destekleyip desteklemeyeceğimizi sordu. Novak Djokovic'e 2022 Avustralya Açık Grand Slam'ine katılması için bireysel vize başvurusu desteği sağlamayacağız" diye yazdı Pulford.

Pulford, "İki konuda her zaman net olduk: vize onayları Federal Hükümetin, tıbbi muafiyetler ise doktorların meselesidir" diye ekledi.

Avustralya haber kaynakları, Avustralya Sınır Gücü'nün daha sonra Djokovic'in girişini kolaylaştırmak için Victoria hükümetinden destek istediğini, çünkü Victoria'nın Avustralya Açık'ın düzenlenmesinde Tennis Australia ile ortak olduğunu bildirdi.

Hem The Age hem de The Sydney Morning Herald Djokovic'in uçaktan inmesine ve Melbourne'e girmesine büyük olasılıkla izin verileceğini, ancak durumun yerel saatle gece yarısı hala devam ettiğini bildirdi.

CNN'in ulaştığı ne Tennis Australia ne de Djokovic'in ekibi yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Djokovic'in antrenörü Goran Ivanisevic, sosyal medyada, erkekler tenisinin dünya 1 numarasının vize karışıklığı nedeniyle tutulduğu bildirilen Melbourne Havaalanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.

Ivanisevic, kendisinin ve diğerlerinin fotoğrafını Çarşamba günü Instagram'da "Altında en olağan yolculuk değil" başlığıyla paylaştı.

Avustralyalılar, erkek tenisinin 1 numarasına yarışmak için muafiyet verildiği haberine öfke ve şüpheyle karşılık verdi.

Djokovic'in katılımı konusunda, oyunculara katılmak için tamamen aşı olmaları ya da bağımsız bir uzmanlar paneli tarafından tıbbi muafiyet tanınması gerektiği söylendikten sonra belirsizlik vardı. Aşı zorunluluğundan muaf tutulması, 2021 şampiyonluğunu Melbourne'de koruyacağı anlamına geliyor.

Roger Federer ve Rafael Nadal ile birlikte 20 grand slam tekler şampiyonluğu bulunan Djokovic, aşı durumunu kamuoyuna açıklamadı ancak Nisan 2020'de Covid-19 aşılarına ve aşı zorunluluklarına karşı olduğunu dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre, Facebook'ta yaptığı bir canlı sohbette"Kişisel olarak aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birileri tarafından aşı olmaya zorlanmak istemem" dedi.

Ancak geçen yılın Mayıs ayında Djokovic aşı olmanın kişisel bir tercih meselesi olduğunu söyledi: "Aşı olup olmayacağıma dair kararı kendime saklayacağım. Bu mahrem bir karar ve ne yazık ki medyanın bugünlerde yarattığı aşı yanlısı ve karşıtı oyununa girmek istemiyorum."

Avustralya Açık organizatörleri Salı günü yaptıkları açıklamada Djokovic'in muafiyetinin "iki ayrı bağımsız tıp uzmanı panelini içeren titiz bir inceleme sürecinin ardından verildiğini" söyledi.

Ancak aşı muafiyeti Avustralya'da tepkilere yol açtı.

Victoria Liberal Lider Yardımcısı David Southwick, Djokovic'in bu yılki turnuvaya katılmasına izin verme kararını "utanç verici" olarak nitelendirerek, pandemi sırasında aylarca sokağa çıkma yasaklarına katlanan ve kişisel aksaklıklar yaşayan "her Victoria'lının bağırsaklarına bir tekme" olarak tanımladı.

Boykot çağrıları

Melbourne'un en ünlü eski Avustralya Futbol Ligi (AFL) yıldızlarından Kevin Bartlett attığı tweet'te Avustralyalıların "aptal yerine konulduğunu" söyledi. Şehrin önde gelen acil servis doktorlarından ve Avustralya Tıp Birliği'nin (AMA) eski başkanlarından Stephen Parnis ise kararın halka "dehşet verici bir mesaj" gönderdiğini söyledi.

2021'de dünyanın en kilitli şehirlerinden biri olan Melbourne'de tenis taraftarları sosyal medyada Avustralya Açık'ı "boykot" çağrısı yaptı.

Tennis Australia CEO'su Craig Tiley, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere "hiç kimsenin başvuru sahibinin kim olduğunu bilmediğini" söyleyerek tıbbi muafiyet inceleme sürecinin tarafsızlığını savundu.

Tiley, "Süreç boyunca 26 başvuru oldu - muafiyet sağlanan bir avuç kişi var ve bu bilgiler yalnızca kendilerine muafiyet sağlanan kişiler tarafından ifşa ediliyor" dedi.

"Süreç son derece açıktı ve her şeyden önce Novak'ın geçmişte aşı konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle bazı insanların üzülmesini tamamen anlıyor ve empati kuruyoruz" dedi.

"Ancak, eğer bunu yapmayı seçerse durumunu ve neden muafiyet aldığını kamuoyuyla tartışmak nihai olarak kendisine bağlıdır."

Victoria Spor Bakanı Vekili Jaala Pulford gazetecilere yaptığı açıklamada "hiç kimseye özel muamele yapılmadığını" söyledi.

"Süreç son derece sağlam. Kimliksizleştirildi ve şu anda bulunduğumuz yerdeyiz ve böylece tenis başlayabilir," dedi Reuters'a göre.

Djokovic'in muafiyeti, Rus tenisçi Nata Vikhlyantseva 'nın aşısı yerel sağlık yetkilileri tarafından tanınmadığı için turnuvaya gidemeyeceğini açıklamasından iki hafta sonra geldi.

Sputnik V, Avustralya hükümeti tarafından onaylanan aşılar listesinde yer almadığı için dünya 195 numarası Vikhlyantseva turnuvaya katılamayacak.

Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) mevcut yönergeleri uyarınca, "akut önemli bir tıbbi durumu olan (örneğin büyük bir ameliyat geçiren veya ciddi bir hastalık nedeniyle hastaneye yatırılan)" kişilere tıbbi muafiyet tanınmaktadır.

Tıbbi muafiyet için geriye kalan diğer gerekçeler, "başka bir neden tespit edilmeksizin önceki bir Covid-19 aşısı dozuna atfedilen ciddi bir advers olay" yaşayan ve "altta yatan bir gelişimsel veya zihinsel sağlık bozukluğu" nedeniyle "aşılama sürecinde kendisi veya başkaları için risk oluşturan" bir aşı olan kişilerle ilgilidir.

Son olarak, "aşılamanın altı aya kadar ertelenebileceği PCR ile doğrulanmış SARS-CoV-2 enfeksiyonu" olan kişilere ve bireylerin "anti-SARS-CoV-2 monoklonal antikor veya iyileşen plazma tedavisi" aldığı durumlarda muafiyet verilebilir.

Haziran 2020'de Djokovic'in Hırvatistan'da düzenlediği bir sergi etkinliğinin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı, ancak o zamandan beri virüsle yeniden enfekte olduğuna dair herhangi bir rapor alınmadı.

Muafiyete yönelik tepkiler, Melbourne sakinlerinin, çoğunlukla Temmuz-Ekim 2020 ve Ağustos-Ekim 2021 arasındaki iki uzun dönemde, bakkaliye veya diğer temel eşyaları satın almak dışında dışarı çıkmalarının yasak olduğu 260 günden fazla bir süreyi evlerine kapanarak geçirmelerinin ardından geldi.

Avustralya, doğu eyaletlerinde yoğunlaşan ve giderek büyüyen salgın nedeniyle 2022 yılına rekor sayıda yeni Covid-19 vakasıyla başladı.

Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre, en kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler ve Melbourne'e ev sahipliği yapan Victoria, Cumartesi günü günlük rekor vaka sayıları açıkladı.

Sosyal medyada birçok kişi, Avustralya'nın sıkı sınır kontrolleri ve giriş kotaları nedeniyle binlerce Avustralyalının yurtdışında mahsur kaldığını, hasta ya da ölmekte olan akrabalarını ziyaret etmek için bile ülkelerine dönemediklerini belirtti.

Salı günü Djokovic havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına "aşağıya doğru gidiyorum" notunu düştü.

"Herkese mutlu yıllar! Hepinize şimdiki her anınızda sağlık, sevgi ve mutluluk dilerken, bu harika gezegendeki tüm varlıklara karşı sevgi ve saygı duymanızı dilerim," diye yazdı Instagram'da.

"Tatil boyunca sevdiklerimle harika ve kaliteli zaman geçirdim ve bugün bir muafiyet izniyle Under Under'a gidiyorum. Hadi 2022'ye gidelim."

Altı kez grand slam şampiyonu olan Djokovic'in eski antrenörü Boris Becker, Sırp sporcunun herhangi bir yasayı çiğneme niyetinde olmadığını ve aşı olma konusunda kişisel seçim hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

"Bence bu konuda açıkça konuşması onun yararına olacaktır [...] ve belki de bu özel muafiyeti elde etmek için neler yaşadığını herkese biraz olsun anlatabilir. Bence bu onun davasına yardımcı olacaktır," dedi Becker CNN Sport'tan Amanda Davies'e.

"Onu sevseniz de sevmeseniz de başarılarına saygı duymanız gerekir."

Oyuncuların Djokovic'in muafiyetine nasıl tepki vereceği sorulduğunda Becker şunları ekledi: "Öncekinden hiçbir farkı olmayacak çünkü soyunma odasında gördüğü bu oyuncuların çoğunu yeniyor, bu yüzden en popüler adam değil ama çeşitli farklı nedenlerden dolayı."

Avustralya Açık yılın ilk grand slam turnuvası ve 17-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

CNN'den Ben Church haberciliğe katkıda bulundu. Reuters'ten ek haberler.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com