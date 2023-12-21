Novak Djokovic, aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyet almasının ardından Avustralya Açık şampiyonluğunu koruyacak

Djokovic'in katılımı konusunda, oyunculara katılmak için tamamen aşılanmış olmaları ya da bağımsız bir uzmanlar paneli tarafından tıbbi muafiyet tanınması gerektiği söylendikten sonra belirsizlik vardı.

Roger Federer ve Rafael Nadal ile 20 grand slam tekler şampiyonluğu bulunan Djokovic, aşı durumunu kamuoyuna açıklamadı.

Ancak Avustralya Açık organizatörleri Salı günü yaptıkları açıklamada Djokovic'in "iki ayrı bağımsız tıp uzmanı panelini içeren titiz bir inceleme sürecinin ardından verilen" tıbbi muafiyet başvurusunun ardından yarışacağını doğruladı.

Salı günü erken saatlerde Sırp oyuncu havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına "Aşağıya doğru gidiyorum" notunu düştü.

"Herkese mutlu yıllar! Hepinize şimdiki her anınızda sağlık, sevgi ve mutluluk diliyor ve bu harika gezegendeki tüm varlıklara karşı sevgi ve saygı duymanızı diliyorum," diye yazdı Instagram'da.

"Tatil boyunca sevdiklerimle harika ve kaliteli zaman geçirdim ve bugün bir muafiyet izniyle Under Under'a gidiyorum. Hadi 2022'ye gidelim."

Turnuva direktörü Craig Tiley daha önce, muafiyet tanınması için gerçek bir neden olmadığı sürece, bu yılki etkinlikte yer alacak oyuncuların tamamen aşılanmış olması gerektiğini söylemişti.

"Avustralya Açık 2022'nin herkes için güvenli ve keyifli geçmesini sağlamamıza olanak tanıyacak tıbbi muafiyet başvurularını değerlendirmek için adil ve bağımsız protokoller oluşturuldu" dedi.

"Bu sürecin merkezinde, kararların bağımsız tıp uzmanları tarafından verilmesi ve her başvuru sahibine gerekli değerlendirmenin yapılması vardı."

Bu yılki turnuva 17-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

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Kaynak: edition.cnn.com