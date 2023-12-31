Novak Djokovic, aşı karşıtı tutumuna rağmen Sırbistan'da ulusal bir idol olmaya devam ediyor

Son zamanlarda, Djokovic'in İsa Mesih'in kendisi hariç neredeyse hiç kimseye benzemediği yedi milyon nüfuslu küçük Balkan ülkesinde bu pek de abartı sayılmaz - gerçi Srdjan onu Tanrı'nın oğluyla kıyaslamaktan çekinmiyor.

Hayranlarının çoğu için, bilinen adıyla "Nole "ye yapılan her saldırı tüm ülkeye yapılmış sayılıyor.

Avustralya'nın Avustralya Açık arifesinde sporcuyu gözaltına alma ve ardından sınır dışı etme kararı - unvanını koruma şansını elinden alarak - burada öfkeyle karşılandı.

Srdjan Djokovic, oğlu göçmenlik gözetimindeyken yaptığı açıklamada "Novak'ı eziyorlar, dolayısıyla Sırbistan'ı ve Sırp halkını da eziyorlar" diyerek Avustralyalı yetkilileri oğlunu esir tutmakla suçladı.

"Onu dize getirmek istediler, sadece onu değil, ülkemizi, güzel Sırbistan'ımızı da. Bizler Sırpız: gururlu Avrupalı, medeni insanlarız. Biz hiç kimseye saldırmadık, sadece kendimizi savunduk."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dünya 1 numarasına yapılan muameleyi "tam anlamıyla bir cadı avı" olarak nitelendirirken, Başbakan Ana Brnabic ve ülkenin Olimpiyat Komitesi Avustralya'nın eylemlerini "skandal" olarak nitelendirdi.

Evinde bir idol

Djokovic, Avustralya hükümetinin kamu sağlığı ve düzeni gerekçesiyle vizesini iptal etme kararına karşı açtığı davayı kaybetmesinin ardından Pazartesi günü Belgrad'a geri döndü. Konu neydi? Yetkililerin ülkedeki aşı karşıtlarını kışkırtabileceğinden korktukları Covid-19 aşıları konusundaki tutumu.

Reuters'a göre, iki kez Covid-19 testi pozitif çıkan tenis yıldızı, zorunlu aşılara karşı çıkmış ve geçtiğimiz Nisan ayında Sırbistan Açık'ta gazetecilere "Her zaman seçim özgürlüğüne inandım" demişti.

O sırada aşı olmayı planlayıp planlamadığını söylemeyi reddetti: "Bu mahrem bir karar ... Aşılara karşı olan ya da aşılardan yana olan biri olarak etiketlenmek istemiyorum. Bu soruya cevap vermeyeceğim."

Ancak Sırbistan'da Başbakan Brnabic de dahil olmak üzere pek çok kişi Djokovic'i aşı karşıtı olarak gösterme girişimlerine karşı çıkıyor.

Brnabic bu hafta CNN'e verdiği demeçte "Novak'ı aşı karşıtı olarak görmüyorum" dedi. "Aşı olmak isteyen insanların aşılanmasını destekliyor.

Djokovic'in en yakın arkadaşlarından biri olan eski tenisçi Viktor Troicki CNN'e verdiği demeçte "O bir idol ve pek çok insan onu örnek alıyor" dedi. "Ama bu onun kişisel duruşu ... Kendisi için en iyisinin ne olduğuna karar verirse, bu onun kararıdır."

Bir seçim meselesi

Başbakan Brnabic, yetişkin nüfusun %60'ından daha azının aşılandığı ülkesinde aşıları teşvik ederken aynı zamanda Djokovic'in aşı olmama kararını savunmak gibi tuhaf bir pozisyonda bulunuyor.

Djokovic'in neden tereddüt ettiğini bilmediğini söylüyor ama açıklama yapma yükümlülüğü olmadığında da ısrar ediyor. "Bu onun kendi kişisel kararı. Novak'a sormanız gerekecek. Aşılamanın bu salgından kurtulmanın tek yolu olduğunu biliyorum."

Brnabic'in CNN'e Avustralyalı yetkililerden "siyasetin işin içine karışmayacağına dair güvence aldığını" söylemesine rağmen, Sırbistan'da tüm bu olay hesaplı bir siyasi hamle olarak değerlendirildi. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Brnabic'in suçlamasıyla ilgili soruya yanıt vermedi.

Burada Djokovic'in aşı konusundaki tutumu hiç de dikkat çekici değil - CNN'in geçtiğimiz hafta Belgrad'da görüştüğü pek çok kişi tarafından paylaşılıyor.

Djokovic'i havaalanında karşılamak için bekleyen genç bir hayranı "Yargılandı... çünkü bir şey düşünüyordu, söylemedi bile" dedi.

Aşıya şiddetle inananlar bile başkalarının aşıyı reddetme hakkını savunuyor.

"Demokraside yaşamıyor muyuz?" diyor Brnabic. "En zor zamanlarda kişisel tercihleri savunmanız gerekir, bu tercihlere katılmanız gerekmez."

"Aşıya karşı çıktıkları için polisin sokaklarda insanları acımasızca dövdüğü bir ülkenin başbakanı olmayı asla istemezdim," diye ekledi.

Sırbistan'ı dünya sahnesinde temsil ediyor

Djokovic'in imajı vize savaşının ardından yurtdışındaki hayranları arasında darbe almış olabilir, ancak yurtiçinde bu olay Sırp vatanseverliğinde bir artışa yol açtı.

Djokovic Melbourne'deki Park Hotel'de göçmenlik gözetiminde tutulurken, birçoğu Sırp kültürel gruplarından gelen düzinelerce hayranı dışarıdaki sokakta bayrak sallayarak, şarkı söyleyerek ve posterler açarak gösteri yaptı.

Ülkesinde, Ulusal Meclis'in önünde dünya 1 numarasını destekleyen bir protesto düzenlendi ve Sırbistan'a dönmeden önceki gece Belgrad'daki bir bina şu sözlerle aydınlatıldı: "Nole, sen Sırbistan'ın gururusun."

Djokovic ile birçok kez bir araya gelen eski Sırp diplomat Vladeta Jankovic onu "bu yüzyılda Sırbistan'ın başına gelen en iyi şey" olarak nitelendiriyor. Ancak yıldıza yönelik vatanseverlik desteğindeki artıştan bahsederken, "Lütfen bunu milliyetçilikle karıştırmayalım" diyor.

Jankovic, 1990'lardaki savaşın ardından Sırbistan'ın yurtdışındaki imajının -özellikle de Batı'nın gözünde- büyük zarar gördüğünü söylüyor. CNN'e verdiği demeçte "O günlerde İngiltere ya da ABD'de bir Sırp olmak neredeyse utanç vericiydi" dedi.

Sonra mütevazı, kiliseye giden, çok dilli bir tenis dehası olan Djokovic geldi ve ülkenin profilini onarmaya ve yükseltmeye yardımcı oldu.

Jankovic, "Novak Djokovic küresel bir fenomen ve eğer aşı olmaya karar verseydi, muhtemelen tüm dünyada sayıları artacaktı" dedi.

Ve Djokovic'in kendi ülkesindeki popülaritesinin, Melbourne'deki tatsız çıkışından sonra bile her zamanki gibi sağlam olduğunu söylüyor.

"Bunun hiçbir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Onun seçim hakkı şüphe götürmez. Bence yanlış olan Avustralya'ya gelmesi ve bu davete güvenmesiydi... ve her şey onun için çok talihsiz bir şekilde sona erdi."

Cumhurbaşkanı Vucic Avustralya'ya yaptığı açıklamada tüm bu yaşananların sadece bir tenisçiyle ilgili olmadığını, "özgür ve gururlu bütün bir ulusla ilgili olduğunu" söyledi. "O tüm zamanların en iyi tenisçisi olarak kalacak ve her zaman kalbimizde olacak."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com