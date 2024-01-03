Novak Djokovic, Andrey Rublev karşısında aldığı ezici düz set galibiyetiyle Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Sadece iki saat üç dakika içinde 6-1 6-2 6-4'lük galibiyetle rekor kırarak 22. grand slam'e doğru kaçınılmaz görünen yürüyüşünü sürdüren 35 yaşındaki tenisçinin mükemmele yakın bir tenis gösterisi daha oldu.

Djokovic şu anda kariyerinin tartışmasız en iyi tenisini oynuyor ve son iki maçında sadece 12 oyun kaybederek Avustralya Açık'taki galibiyet serisini 26'ya çıkararak Andre Agassi'nin rekorunu egale etti.

Holger Rune'a karşı oynadığı beş setlik destanın etkilerini hala hissediyor gibi görünen Rublev için ilk işaretler kaygı vericiydi ve Rus oyuncu sadece üçüncü servis oyununda kırıldı.

Djokovic maçı kazanarak rekor kırdığı 10. Avustralya Açık şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşırken, Rublev'in toparlanması mümkün görünmüyordu.

Djokovic korttaki röportajında "Bu galibiyeti [bu yıl] 2 numara olarak değerlendirirdim ama iki gece önceki performansıma çok yakındı" dedi. "Tenisimden daha mutlu olamazdım. Kortun gerisinden çok sağlam oynuyorum, bu koşullarda oynamayı seviyorum ... bu kort, daha önce de söyledim, benim için en özel kort.

"İlk iki setteki skor maçın gerçekliğini yansıtmıyor, yakın geçen bazı maçlar oldu. Andrey harika bir rakip ve harika bir oyuncu, ona büyük saygı duyuyorum. Oyun planının ne olduğunu biliyordum ama nasıl oynamak istediğinizi hayal etmek başka, sahada uygulamak başka bir şey. En önemli anlarda en iyi tenisimi buldum.

"Bacağımı hazır hale getirmek için bu gezegendeki her türlü biyolojik geri bildirim makinesini denedim, işe yaradı ve devam edeceğim. İzin günlerimde tenisi özlüyorum, ancak bir sonraki mücadeleye hazırlanmanın daha önemli olduğu bu özel koşullarda vücutla akıllı ve bilge olmak önemli."

Djokovic şimdi Pazar günkü Avustralya Açık finalinde yer almak için ilk grand slam yarı finalini oynayan Amerikalı Tommy Paul ile karşılaşacak.

Djokovic, "Açıkçası kaybedecek pek bir şeyi yok, ilk kez bir grand slam yarı finaline çıkıyor," dedi. "Son 12-15 aydır harika tenis oynuyor ... bu yüzden zihinsel olarak hazır olmalıyım, son birkaç maçtan farklı bir şekilde yaklaşmamalıyım.

"Eğer bu şekilde oynarsam, turu geçmek için iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum."

'Nole' durdurulamaz mı?

Rublev'in Rune karşısında aldığı bir önceki galibiyetin ardından bazı yorumcular Rus tenisçinin Djokovic karşısında zihinsel olarak yenilgiyi çoktan kabullenmiş olduğunu belirtmişti.

Kariyerinin ilk grand slam yarı finaline ulaşma ihtimali sorulduğunda Rublev, çeyrek finalin Sırp'tan başka bir oyuncuya karşı olmasının iyi olacağını söyleyerek şaka yaptı.

Bu şaka yollu yapılmış bir yorumdu, ancak yorucu bir beş setin ardından gelmesi, muhtemelen çoğu oyuncunun Djokovic'e karşı bir maçın yaklaştığını bildiklerinde hissettikleri gerçek bir korkuyu ortaya çıkardı.

Gerçekten de açılış aşamalarında, Djokovic'in erken dönemdeki parlaklığı onu her puanı kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye zorladığından, Rublev çoktan bıkkın bir görüntü çizmeye başlamıştı.

Rublev'in direnci sadece ikinci servis oyununda kırıldı ve Djokovic'in kısa süre sonra tekrar servis kırması ve ilk seti 6-1 almak için kaçmasıyla çoktan yenilmiş bir adam gibi görünüyordu.

İkinci sette en azından Rublev'in kırılmadan önce iki kez servis tutmasıyla küçük bir gelişme oldu, ancak Djokovic'in saldırısını durdurmak için yapabileceği çok az şey var gibi görünüyordu. Rublev'in kırılıp kırılmayacağı değil, ne zaman kırılacağı önemliydi.

Şimdiye kadar rahatça kazanmasına rağmen, Djokovic kortta gözle görülür bir şekilde sinirlendi ve ikinci set sırasında birkaç kez locasına doğru bağırdı.

Tam olarak neye sinirlendiği belli değildi ama Rod Laver Arena'da ralliler sırasında birkaç kez esen rüzgâr iki oyuncuyu da hata yapmaya zorlamıştı.

Ya da belki de Djokovic'in turnuva boyunca sergilediği mükemmele yakın performansa o kadar alışmıştı ki, tek bir hatalı vuruş bile sistemde şok etkisi yarattı.

Djokovic maç sonrası rüzgar için "Ayarlamalar yapmak ve koşullara uyum sağlamak zorundasınız," dedi. "Isınırken saat altı civarı o kadar esintili değildi ve maçın başında başladı.

"Arkanızda güçlü bir rüzgar olduğunda, tribünlerdeki ya da televizyondaki insanlar pek bir fark görmüyor ama oyuncular için büyük bir fark yaratıyor."

İkinci set Djokovic için çok daha zorlu bir sınav oldu; 3-2 ve 5-2'de olmak üzere iki kez serviste ciddi bir baskıyla karşılaştı ancak her iki durumda da sağlam durarak iki set öne geçti.

Rublev için işler kısa sürede kötüden daha kötüye gitti ve bu kez üçüncü setin ilk oyununda kırıldı. Eğer maç daha önce bitmiş gibi hissettirmediyse, şimdi kesinlikle hissettiriyordu.

Rublev'in kredisine göre, her puan için savaşmaya devam etti ve üçüncü seti önceki ikisinden daha uzun sürdü, ancak Djokovic'i 10. Avustralya Açık yarı finalindeki yerini inkar etmek için yeterli olmaya yakın değildi.

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Kaynak: edition.cnn.com