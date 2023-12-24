Notre Dame Katedrali'nin 760 milyon dolarlık restorasyonunun içinde

Turistler ve Parisliler UNESCO listesindeki katedralin dışında toplanarak katedralin en sembolik özelliklerinden birinin geri dönüşünü hayranlıkla izlerken - şimdilik hala iskele ile kaplı olan - Notre Dame şantiyesi tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 500 zanaatkâr, Paris'in simge yapısının bir yıldan kısa bir süre sonra yeniden halka açılmasına hazır olmasını sağlamak için yeniden inşa çalışmalarıyla meşgul.

İsveç'ten kızı ve 80 yaşındaki babasıyla birlikte Paris'i ziyaret eden turist Stephan Book, "Böylesine tarihi değeri olan bir şeyin nasıl restore edildiğini görmek büyüleyici," dedi. "Ve tüm bunları beş yıl içinde yapma hırsı," diye ekledi, "Kennedy'nin (insanların) aya gideceğini söylediği zamanki gibi."

İnşaat alanına kısa bir süre önce yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame'ın Nisan 2019'da 860 yıllık binanın büyük bölümünü yok eden yangından beş yıl yedi ay sonra, 8 Aralık 2024'te halka açılması için çalışmaların "programa uygun" olduğu sözünü verdi.

Notre Dame de Paris'in Yeniden İnşası'ndan (katedralin korunması ve restorasyonundan sorumlu kamu kurumu) Philippe Jost 13 Aralık'ta Fransız parlamentosuna yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Oyunları (Temmuz ayında) yaklaştığında, kulenin üst kısmının iskeletini kaldırmayı ve çatı kaplamasının çoğunu tamamlamayı umuyoruz, böylece Parisliler ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler katedralin yeniden açılmaya ne kadar yakın olduğunu görebilecekler" dedi.

Daha şimdiden, gotik yapıya dışarıdan hayranlık duyanlar, katedrale yeniden girebilme ihtimalinden heyecan duyuyor.

Stephan'ın babası Göran Book, "Paris'e ilk kez 60 yıl önce geldim, sonra 40 yıl önce" diyor ve Paris'e daha önce yaptığı her ziyarette Notre Dame'a girdiğini hatırlıyor. "Şimdi 80 yaşındayım" diye ekledi. "Gelecek yıl hala hayatta olursam, yeniden açılışı görmek için geri geleceğim."

Muazzam bir çaba

Notre Dame de Paris'in Yeniden İnşası'na göre, Fransa genelinde "katedralin rönesansı üzerinde çalışmakla" görevli yaklaşık 250 şirket ve sanat atölyesi bulunmaktadır. Bunlar arasında marangozlar, taş ustaları, iskeleciler, heykeltıraşlar, yaldızcılar, camcılar ve hatta Notre Dame'ın Fransa'nın en büyüğü olan büyük orgunun 8.000 borusunu ve 115 durağını restore eden org yapımcıları da yer alıyor.

2019 yılındaki yangının ardından, çalışmaların ilk iki yılı binanın güvenliğinin sağlanmasına, proje çalışmalarının tamamlanmasına ve ihalelerin verilmesine ayrılmıştı. Restorasyon aşaması daha sonra Eylül 2021'de resmen başladı.

Son aylarda en görünür ilerlemeler çatı iskeletinin, kulenin ve büyük üst galerilerin restorasyonunda kaydedildi.

Notre Dame'ın hemen karşısındaki Cafe Panis'de garson olarak çalışan Alban Dubois, işyerinin penceresinden günlük ilerlemeyi gözlemliyor.

O meşhur yangının çıktığı gün orada masalara servis yapıyordu ve alevlerin büyümesini ve restoranının camlarının giderek daha da ısınmasını şok içinde izlediğini hatırlıyor. "İnsanlar (restoranda) toplanmış ve çaresizce bakıyorlardı" dedi. "Bazı insanlar ağlıyordu... Her şey çok üzücüydü."

Dubois şimdi katedralin yeniden açılmasını dört gözle bekliyor ve pek çok insanın ziyaret etmek için uğrayacağını tahmin ediyor. "(Notre Dame) uzun yıllardır burada olmasına rağmen, bu biraz açılış gibi olacak," dedi.

Jost'a göre 14 milyon ziyaretçinin "(restorasyonun) sonuçlarını görmek için akın etmesi" bekleniyor.

21. yüzyıla damgasını vuruyor

Notre Dame'ın orijinal görünümü restore edilecek olsa da Cumhurbaşkanı Macron, yüzyılımızın "bu katedralin eserlerinde yer alan diğerleri arasında bir yere sahip olması" arzusunu da dile getirdi.

Bu ayın başlarında, "21. yüzyılı işaretlemek" amacıyla çağdaş sanatçıların Notre Dame'ın güney tarafındaki vitray pencerelerden altısını yeniden yaratmalarına olanak tanıyacak bir yarışma ilan etti.

Benzer bir şekilde, bu yılın başlarında bir dağ kazasında ölmeden önce Notre Dame'ın yeniden inşasını denetleyen Fransız generalin adı da kulenin tahtasına kazındı. Jean-Louis Georgelin'in "sonsuza kadar" Notre Dame'ın bir parçası olarak kalacağını söyleyen Macron, katedralin meşe kulesinin yeniden yerine oturduğu gün olan 8 Aralık'ta oyma işlemine bizzat katıldı.

Notre Dame'ın yeniden inşasında görev alan diğer kişilerin isimleri de yeni katedralin kalıcı bir parçası haline getirildi. Kulenin tepesine monte edilen altın horozun içine 16 Aralık'ta yerleştirilen mühürlü bir tüpte, çalışmalara katılanların 2.000 isminin listelendiği bir belge yer aldı.

Katedral kulesinin bir önceki horozu yangından bir gün sonra molozların arasında hasar görmüş olarak bulunmuştu. Paris Piskoposluğu'na göre, horozun içinde Aziz Denis ve Aziz Geneviève'in kalıntılarının yanı sıra İsa'nın dikenli tacının bir parçası da bulunuyordu; bunların hepsi sağlam kaldı ve şimdi yeni horozun içine yerleştirildi.

Eski horoz - değiştirilecek olan altı vitray pencereyle birlikte - açılışı geçtiğimiz günlerde Macron tarafından duyurulan Notre Dame'a adanmış yeni bir müzede yer alacak. "Bu bir sanat müzesi, bir tarih müzesi, Notre Dame de Paris'in kalıcı inşaat alanını tanımlayan bir müze olacak" dedi.

Notre Dame'ın yeniden inşasının maliyetinin yaklaşık 700 milyon avro (767 milyon ABD doları) olması bekleniyor. Rebuilding Notre Dame de Paris'e göre 150 ülkeden 340.000 bağışçıdan toplam 846 milyon avro (928 milyon ABD doları) bağış toplandı.

Jost, yeniden inşa için harcanmayan bağış paralarının muhtemelen başka şekillerde "katedrale fayda sağlamak" için kullanılacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com