Northern Trust, Henri Tropik Fırtınası nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından 72 çukurun oynanmasını sağlamak için Salı gününe kadar çalışabilir

Henri, hafta sonu boyunca ABD'nin kuzeydoğusunu kasıp kavurarak binlerce kişinin elektriksiz kalmasına ve sel baskınlarına neden oldu.

Sert hava koşulları New Jersey, Jersey City'deki Liberty National Golf Club'da düzenlenen Northern Trust turnuvasını etkiledi.

PGA Tour sezonunun doruk noktası olan açılış FedExCup playoff etkinliğinin final raundu, şiddetli yağmur tahmini nedeniyle Pazar gününden Pazartesi gününe ertelendi.

Turnuva web sitesine göre, golf sahası Cumartesi akşamından Pazar öğleden sonraya kadar altı inçten fazla yağmur aldı.

PGA Tour'dan yapılan açıklamaya göre, Northern Trust'ta 72 çukurun tamamının oynanarak bir kazananın olması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

"Komiser, PGA TOUR Turnuva Yönetmeliğinde belirtilen Kötü Hava Koşulları Yönergesini değiştirmeye karar vermiştir. Komiser, golf oyununun, ev sahibi organizasyonların, halkın veya oyuncuların yararına olduğunu düşündüğü takdirde bir Yönetmelikte değişiklik yapma yetkisine sahiptir" dedi.

"Bu nedenle, Northern Trust, BMW Championship ve Tour Championship için, Pazartesi günü ne kadar oyunun tamamlandığına bakılmaksızın, 72 delikli yarışmanın tamamlanması için gerekli görüldüğü şekilde oyunun Pazartesi gününün ötesine uzamasına izin verilecektir. Bu değişiklik The Players Championship için halihazırda yürürlükte olan Turnuva Yönetmeliği ile uyumludur."

Northern Trust, üç FedExCup Playoff etkinliğinin ilkidir. BMW Championship 26 Ağustos Perşembe günü başlayacak ve sezon finali olan Tour Championship'in 2 Eylül Perşembe günü başlaması planlanıyor.

Hava koşulları nedeniyle taraftarlar son günkü oyunlara katılamayacak.

PGA Tour'dan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü öğleden sonra olası bir gök gürültülü fırtına da dahil olmak üzere gün boyunca daha fazla yağmur yağacağı tahmin edildiğinden, yetkililer final turunun seyirciler olmadan yapılmasının ileriye dönük en güvenli yol olacağına karar verdi" denildi.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

PGA Tour, turnuvanın Pazartesi günü yapılmasının planlandığını açıkladı.

Avustralyalı Cameron Smith ve İspanyol Jon Rahm turnuvanın bitimine 18 çukur kala sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Smith Cumartesi günü 11-under-par 60 ile saha rekoru kırarak sıralamada yükselmeyi başardı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com