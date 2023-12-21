Normal akciğerler, organları tersine çevrilmiş bedenlere başarıyla nakledildi

"Korkunçtu. On adım yürüdüğümde nefes nefese kalıyordum," dedi Deer Pazartesi günü bir basın toplantısında.

Deer akciğer nakli listesine eklendi, ancak ek bir engelle karşılaştı. Akciğerleri de dahil olmak üzere göğsündeki ve karnındaki tüm organlar vücudunda ters dönmüştü; sağda olması gereken organlar solda ya da tam tersi bir durum söz konusuydu.

Cleveland Clinic'e göre situs inversus adı verilen genetik durum, her 10.000 kişiden yaklaşık 1'ini etkilemektedir. Fetal gelişim sırasında ortaya çıkan bu bozukluk yaklaşık 100 farklı genle ilişkilendirilmiştir.

Göğüs cerrahisi şefi ve Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute direktörü Dr. Ankit Bharat, "Fetüs gelişirken ve organlar yer değiştirirken, yaşamla tutarlı olmadığı sürece, fetüs genellikle vücut tarafından doğal olarak iptal edilir" dedi.

"Fetüs normal bir doğum sırasında doğduğunda, gerçekleşen organ değişiminin yaşamla tutarlı olduğunu ve çocuğun normal bir şekilde büyüdüğünü zaten göstermiştir" dedi.

Yıllar önce insanlar organlarının ters olduğunu fark etmeden yaşamış olabilirler. Ancak Bharat, günümüzde çoğu insanın bu durumu rutin bir tıbbi muayene sırasında öğrendiğini söyledi.

"Birisi kalbini dinlemeye çalışıyor ve sonra sol tarafta kalp atışını bulamıyorlar, bu yüzden bir röntgen çektiriyorlar ve her şey ters görünüyor" dedi.

Nadir görülen ikinci bir hasta

Chicago'nun yaklaşık 35 mil kuzeybatısında Fox Nehri kıyısındaki Elgin, Illinois'de 27 yaşındaki Yahaira Vega da nefes almakta zorlanıyordu. O da, bazen primer siliyer diskinezi veya PCD adı verilen başka bir nadir hastalıkla birlikte görülebilen situs inversus ile doğmuştu.

"Situs inversus nadir görülen bir durum. Ancak akciğer nakline ihtiyaç duyacak kadar akciğer hasarına neden olan başka bir nadir hastalığa sahip olmak daha da nadirdir," diyor Bharat.

PCD genetik durumu, akciğerlerde mukus içinde yakalanan mikropları ve döküntüleri solunum yollarından dışarı taşıyan silia adı verilen küçük kıl benzeri yapılardaki kusurlardan kaynaklanır. Kirpikler düzgün çalışmadığında, akciğerler mukusu düzgün bir şekilde dışarı atamaz ve zaman zaman tehlikeli seviyelere kadar birikebilir.

Durumu kötüleştikçe Vega, her gün öksürerek çıkardığı mukusla 32 onsluk bir ya da iki fincanı doldurabildiğini söyledi.

"Kendimi bir mahkum gibi hissediyordum - bunu tarif etmenin en iyi yolu kafesteki bir kuş gibiydim. Bilirsiniz, kuşun ötüşünü hala duyabilirsiniz - güzel bir şarkı söylüyor, ama şarkı hala çok üzücü" dedi basın toplantısında.

Karmaşık ameliyat

Deer gibi Vega da akciğer nakli bekleme listesine alındı ve Deer gibi bireyselleştirilmiş tedaviye ihtiyacı vardı. Bharat, situs inversus hastalarına organ nakli yapmanın olağanüstü bir cerrahi zorluk olduğunu söyledi.

"Vücutta ters duran eski akciğerleri, tipik veya normal yerleşime sahip bir donörden alınan yeni akciğerlerle değiştirmek zorundayız" dedi. "Yeni akciğerlerin ayna görüntüsü olan bir göğüs boşluğuna sığması gerektiğinden, ameliyatı yapabilmek için teknik değişiklikler yapmak zorundayız."

Örneğin, sol akciğer için rahimde oluşturulan kan damarlarını "normal" bir sağ akciğerdeki açıklıklara yeniden bağlamak özellikle zordu. Buna ek olarak, Deer ve Vega'nın akciğerleri, geriye dönük organlarının tersine dönüşü telafi etmek için yeni kan damarları geliştirmesi ve büyütmesi açısından benzersizdi.

"Anatomideki tüm bu değişiklikler çok dikkatli bir planlama gerektiriyor. Özel 3D taramalar kullanmamız, yeni akciğeri göğüs boşluğuna uyacak şekilde şekillendirmemiz ve ardından damarları ve yapıları normal taraftaki akciğere uyacak şekilde nasıl uyarlayacağımızı bulmamız gerekiyordu" dedi.

"Bu, bir gömleğin sol kolunu çıkarıp yerine gömleğin sağ tarafını nasıl takacağımızı bulmak gibi bir şey."

Bir ayda iki başarılı nakil

Nakil bekleme listesinde dokuz gün geçirdikten sonra doktorlar Vega için uygun bir çift akciğer donörü buldu ve Vega 28 Nisan'da Northwestern Memorial Hastanesi'nde yeni akciğerlerini aldı. Yeni akciğerleriyle ilk olarak ne yapmak istediği sorulduğunda Vega "gülmek" dedi.

"Diğer insanları güldürmek için çabalıyorum çünkü diğer insanların yüzündeki neşeyi görmek bana neredeyse iyileşme hissi veren bir neşe veriyor" dedi. "Hastayken hiçbir zaman o çirkin, sümüklü, domuz gibi kahkahalar gibi gülemiyordum çünkü sürekli mukusumla boğuluyor ya da öksürüyordum. Hiçbir zaman gerçekten neşeye odaklanamadım."

Vega hala bir gün gülmeyi umduğu kadar güçlü olmasa da, fiziksel olarak yeni bir insan gibi hissediyor.

"Vücudum harika hissediyor ve ben de harika hissediyorum. Artık koltuktan zar zor kalkabilen hasta bir engelli kızdan daha fazlası olmak için çabalayabilirim," dedi ve gülerek ekledi: "Şimdiye kadarki en çirkin kahkahayı atacağımı biliyorum."

Sırada Deer vardı. Yeni akciğerlerine 22 Mayıs'ta kavuştu. Ameliyattan uyandığında, yardım almadan nefes alıyor olması onu şoke etti.

"Hemen 'Oksijenim nerede?' diye sordum. Sonra eşim bana 'Artık ihtiyacın yok' dedi. Ben de ona 'Oksimetremi ver' dedim. Parmağıma taktım ve değer %99 çıktı" dedi.

"Heyecan vericiydi. Bu kesinlikle bir mucize," dedi Deer. Vega'yı işaret ederek ekledi: "İkimiz de yürüyen mucizeleriz."

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Kaynak: edition.cnn.com