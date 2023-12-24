NORAD sayesinde Noel Baba'yı dünyanın dört bir yanında nasıl takip edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır

Sizler Noel Baba'nın yakınlarda olduğunu gösteren çan seslerini duymayı beklerken, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, Noel Baba'nın dünya çapındaki ilerleyişini gösteren bir takip sistemine sahip.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada semalarının korunmasından sorumlu olan NORAD, Noel arifesinde sabah saat 6'da Noel Baba takip sistemini devreye sokuyor. İnsanlar Noel Baba'nın dünya üzerindeki yolculuğunu NORAD'ın web sitesinden takip edebilir ya da 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723) numaralı telefondan komuta merkezini arayabilirler.

Pentagon basın sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder bu hafta yaptığı açıklamada "Geçen yıl NORAD sadece 24 Aralık günü 73,000'den fazla çağrıya cevap verdi" dedi.

NORAD haber bültenine göre takip hizmetine NORAD Tracks Santa uygulaması, sosyal medya, Amazon Alexa, OnStar, SiriusXM ve Bing arama motoru üzerinden de erişilebiliyor.

Bu, NORAD'ın Noel Baba'nın dünya çapındaki yılbaşı yolculuğunu takip ettiği 68. yıl. NORAD 'ın web sitesine göre bu yolculuk, 1955 yılında yerel bir gazetede yayınlanan bir ilanla çocukların Noel Baba'yı doğrudan arayabileceklerinin bildirilmesiyle kazara başladı - sadece iletişim numarası yanlış yazılmıştı.

Web sitesinde "Çocuk Noel Baba'yı aramak yerine Colorado Springs, Colo'daki Kıta Hava Savunma Komutanlığı (CONAD) Operasyon Merkezi'ni aradı" deniyor.

"O gece çocuğun telefonuna cevap veren nöbetçi komutan Hava Kuvvetleri Albay Harry Shoup, bir hata yapıldığını hemen fark etti ve çocuğa Noel Baba olduğunu söyledi. Gelen başka telefonların ardından Shoup, telefonları yanıtlamaya devam etmesi için bir nöbetçi subay görevlendirdi ve 1958 yılında NORAD kurulduğunda da devam eden bir gelenek doğdu."

NORAD'a göre gelenek böylece başlamış oldu ve o zamandan beri onlarca yıldır devam ediyor. NORAD'a göre, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca aile ve çocuk Noel Baba'nın nerede olduğunu izlemek için takip hizmetini kullandı.

NORAD'dan Korgeneral Blaise Frawley NBC'den Lester Holt'a verdiği demeçte, "Yıllar boyunca pek çok farklı savaş uçağı Noel Baba'nın yolunu kesti," dedi. "Normalde havalanırken ona bir 'kanat sallama' hareketi yaparız."

- CNN'den Tricia Escobedo ve Zoe Sottile bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com