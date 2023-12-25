Noel günü bir Greyhound otobüsünde tanışmışlar. Tam 60 yıldır evliler.

1962'nin Noel günü akşamıydı. Ruth, Greyhound otobüsü ile ailesinin Olympia, Washington'daki evinden Seattle, Washington'daki evine seyahat ediyordu.

Ailesiyle birlikte eğlenceli ve şenlikli bir gün geçirmişti. Ancak Ruth 26 Aralık'ta çalışıyordu ve zamanında geri dönmesi gerekiyordu. Henüz 18 yaşındaydı, bu onun ilk işiydi ve geç kalma riskini almak istemiyordu.

Ruth bugün CNN Travel 'a yaptığı açıklamada, "Greyhound otobüsüne bindim ve müsait olan ilk koltuğa oturdum, bu koltuk da yakışıklı bir genç adamın yanındaydı" diyor.

"Hemen uyudum ve uyandığımda başım onun omzundaydı."

Hâlâ hafifçe gözleri kamaşan Ruth, ne olduğunu anladığında kızardı. Yanındaki yabancıdan özür diledi, bluzunu düzeltti ve soğukkanlılığını yeniden kazanmaya çalıştı.

"Aman Tanrım, özür dilerim," dedi.

Ama adam onun özürlerini elinin tersiyle itti, gülümsedi ve kendini tanıttı.

Bu 21 yaşındaki Andy Weller'dı. Astoria, Oregon'dan beri otobüsteydi ve görev yaptığı Fort Lewis, Washington'daki askeri üsse gidiyordu.

Andy, Ruth'u otobüse biner binmez fark etmişti.

"Ona baktım çünkü güzel kızıl saçlarını gördüm" diyor bugün CNN Travel'a.

Omzunda uyuyakaldığında da fark etmişti. Andy bu konuda ne yapacağını bilememişti. Onu uyandırmalı mıydı? Bu kabalık olur muydu? Ya durağını kaçırırsa?

Greyhound, Fort Lewis'ten çok da uzak olmayan 5. Eyaletlerarası Nisqually Tepesi'ne ulaştığında, Andy Ruth'u nazikçe dürttü.

"Utangaç olduğum için cesaretimi toplamam bile uzun zaman aldı," diye hatırlıyor. "Sonunda en azından 'Merhaba' diyecek kadar cesaretimi topladım."

Sonraki 20 dakika boyunca, otobüs Washington'un ağaçlarla çevrili otoyollarında ilerlerken Andy ve Ruth sohbet ettiler.

"Birbirimizle konuşmaya başladık," diyor Ruth. "Oldukça anlamsızdı. Bilirsiniz, 'Adın ne? Nasılsın? Nereye gidiyorsun? Ve ikimizin de işyerlerimize dönmekte olduğumuzu keşfettik."

Bu tanışmaların ötesine geçmek için yeterli zaman yoktu. Ancak hem Ruth hem de Andy sohbetten ve birbirlerine eşlik etmekten keyif aldılar.

Sonra otobüs Fort Lewis'te durdu.

"Bu benim," dedi Andy. Çantasını aldı ve inmek üzereydi, ama sonra durakladı.

"Adreslerimizi değişelim mi?" diye önerdi. Ruth hemen kabul etti.

"Otobüs Fort Lewis'te durduğunda ona adresimi veriyordum," diye hatırlıyor bugün. "Otobüs şoförü biraz sinirlenmişti. 'Yetişmem gereken bir programım var' dedi."

İki yabancı, her ikisi de bunun son karşılaşmaları olmayacağını umarak yollarını ayırdı.

Mektuplar ve belirsizlikler

Andy romantik biriydi. Ruth'a ilk kez yazdığında, onun "doğru kişi" olup olmadığını merak etmeye başlamıştı bile.

Ama sonra Ruth'un cevabından onun başka biriyle nişanlı olduğunu öğrendi - çocukluğundan beri tanıdığı bir adamla.

"Hava Kuvvetleri'ndeydi. Neredeyse bir yıldır onu ne görmüştüm ne de yanında bulunmuştum," diye açıklıyor Ruth.

Ruth Andy ile tanıştığında, çocukluk aşkıyla evlenmeye hâlâ niyetliydi. Ancak Andy'ye adresini vermek konusunda da hiçbir tereddütü yoktu. Ne de olsa otobüs etkileşimlerinde özellikle romantik bir şey yoktu.

Ruth, "Adresimi istemişti ve ben de 'Birine mektup yazmaktan zarar gelmez' diye düşündüm" diyor.

Ancak Andy durumdan pek emin değildi.

"Nereye sığacağımı bilmiyordum," diyor Andy bugün. "Onu silmiştim."

Ama sonra, birdenbire, Ruth'un nişanlısı nişanı bozdu.

"Benden ayrıldı - ki bu çok iyi bir şey oldu" diyor.

Eski nişanlısının başka biriyle tanıştığı ortaya çıktı.

Ruth üzülmekten çok şok olmuştu. Seattle'daki dairesinin oturma odasına girdiğini ve haberi oda arkadaşıyla paylaştığını hatırlıyor. Arkadaşının tepkisi pragmatikti.

Ruth, "'Burada oturup hiçbir şey yapmayacaksın, huysuz ve kasvetli olacaksın' dedi," diye hatırlıyor.

Oda arkadaşı Ruth'a Seattle'da tanıdıkları bazı erkeklerle dışarı çıkmasını önerdi. Sonra Ruth'un arkadaşı otobüsteki adamı hatırladı - Ruth'un ev arkadaşı, Ruth'un Andy'ye yazması ve ona bekar olduğunu söylemesi konusunda ısrar etti.

"Eğer eline bir kalem alıp o mektubu aldığın adama yazmazsan, diğer adamların gelip seni her gece dışarı çıkarmalarını sağlayacağım" dedi." diye hatırlıyor Ruth.

"Ben dışarı çıkan biri değildim. Her gece, bu bana uymuyordu. O yüzden mektubu yazdım."

"O da öyle yaptı," diyor Andy. "Ve böylece bir araya geldik."

"Bir süre mektuplaştık," diyor Ruth. "Mektupları hep dört gözle bekledik."

Sıradakileri okuyun İlişkisini bitirdi ve sadece 3 haftadır tanıdığı bir adamın yanına taşındı Yürüyüş yaparken tanıştılar ve aşık oldular. Sonra kadına kanser teşhisi kondu. Adam hayatının aşkıyla tanıştı ve onu kaybetti. Onu bulmak için dahiyane bir fikri vardı. Genç bir yaz aşkı yaşadılar. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde ne oldu?

İleri geri gönderilen mektuplarla Ruth ve Andy yakınlaştı.

Ruth, "Yapmaktan hoşlandığımız şeyleri ve ulaşmaya çalıştığımız hedefleri paylaştık," diyor.

Yazışmalarından birkaç hafta sonra Ruth, Andy'ye ailesinin yaşadığı Olympia, Washington'a geri taşınmayı düşündüğünü söyledi.

Andy, Ruth'un taşınmasına yardım edebileceğini önerdi - bu, onu tekrar görmek ve mektupla kurdukları bağın gerçek hayata yansıyıp yansımadığını görmek için bir fırsat olacaktı.

"Oraya gittim," diyor Andy. "Kapıyı çaldım, o da açtı. Gerisi tarih oldu."

Aralarındaki kimya hemen ortaya çıkmış. Andy hemen Ruth'a 22 Ağustos'ta ne yapacağını sormuş.

"Nereden bileyim?" dedi Ruth. "Neden?"

"O gün evlenebiliriz diye düşünmüştüm," dedi Andy.

"Asla olmaz," dedi Ruth gülerek.

Ama birlikte bir Greyhound otobüsüne daha bindiklerinde - bu kez Seattle'dan Olympia'ya gidiyorlardı - Ruth, Andy'nin hayatının bir parçası olmasını istediğinden giderek daha fazla emin oldu.

"Seattle ile Olympia arasındaki yolun neredeyse yarısında Andy bana şarkı söylemeye başladı," diyor Ruth.

"Dönüş yolunun çoğunda bana şarkı söyledi ve serenat yaptı."

O andan itibaren Andy fırsat buldukça Olympia'ya Ruth'u ziyarete geldi. Ayrı kaldıkları zamanlarda da Andy ve Ruth mektuplaşmaya devam ettiler.

Ruth, "Birbirimizi her hafta sonu görüyorduk, bu yüzden mektuplaşmalarımızın çoğu hafta boyunca neler yaptığımız ve birbirimizi nasıl özlediğimizden ibaretti," diye hatırlıyor.

Hafta sonları Andy bir asker arkadaşının arabasını ödünç alır, Ruth'u alır ve şehrin sahilindeki Squaxin Park'a giderlerdi.

"El ele tutuşur, birlikte yürür ve konuşurduk," diyor Andy.

"Onu tanımaya başladım," diyor Ruth. "Ve gördüklerimden hoşlandım."

Alışılmışın dışında bir teklif

4 Temmuz 1963'te Ruth ve Andy tatili birlikte geçirirken Ruth aniden Andy'ye kalın beyaz bir zarf uzattı.

Bu bir düğün davetiyesiydi. Andy şok içinde Ruth'a baktı.

"Diğer adamla mı evleniyor diye merak ediyordum," diyor Ruth'un eski nişanlısını kastederek.

"Okumaya başladım. Ve tabii ki o anda biraz perişan haldeydim - ta ki benimle evlendiğini söyleyen kısma gelene kadar."

Ruth'un aklına bu fikir, hafta içinde bir gün yalnızken Andy'yi ve onunla bir gelecek kurma fikrini düşünürken gelmişti. Andy yine birkaç kez evlilikten söz etmişti.

"'Bu adamı gerçekten seviyorum' diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine matbaaya gittim ve düğün davetiyelerini bastırdım," diye hatırlıyor Ruth.

Ruth'un düğün mekânı ya da ayrıntılar hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama düğünün ne zaman yapılacağını biliyordu. Bu konuda hiç şüphe yoktu - Andy'nin ikinci buluşmalarında önerdiği tarih olan 22 Ağustos.

Ruth davetiyeyi ona uzattığında Andy önce şaşırdı, sonra da çok sevindi. Ruth'a sıkıca sarıldı.

Ve birkaç ay sonra, 22 Ağustos 1963'te Andy ve Ruth Olympia, Washington'da, Ruth'un çocukken gittiği kilisede evlendiler. Ruth, Andy'nin adını alarak Ruth Weller oldu.

Çift düğün davetiyesini tüm yerel kilise müdavimlerine dağıttı. Yaklaşık 100 konuk bekliyorlardı, ancak sonunda sayı 200'e yaklaştı - Ruth'un büyümesini izleyen tüm insanlar onu ve Andy'yi kutlamak için orada olmak istedi.

Balon gibi büyüyen sayılar sayesinde, Ruth düğün günü tüm katılımcılara yetecek kadar düğün pastası olmadığını fark etti. Daha fazlasını bulmak için çabalamak zorunda kalmışlar.

"Her türden farklı pastamız vardı," diye hatırlıyor Ruth. Her şey yolunda gitti ve özel bir kutlama oldu.

Birlikte büyümek

Ruth ve Andy evlilik hayatına birlikte başlayacakları için heyecanlıydılar. Ancak her ikisi de çok gençti ve birlikte geçirdikleri ilk birkaç yıl bir öğrenme eğrisiydi.

Ruth, "İkimiz de daha önce çok fazla kişiyle çıkmamıştık - dediğim gibi, ben başka bir gençle nişanlıydım ama çok fazla gençle çıkmamıştım," diyor. "Yani bu süre zarfında birlikte büyüdük."

Çiftin her ikisi de işleriyle meşguldü. Ruth Washington eyaleti için çalışıyordu, Andy ordudan ayrıldı ve Washington eyaleti için ruhsatlandırma departmanında çalışmaya başladı.

Çift, Ruth'un deyimiyle "çok farklı kişiliklere" sahip olduklarını fark etti. Ancak dünyaya bakış açıları benzerdi ve en başından beri bir takım gibi hissediyorlardı. Ruth, bunun "sihirli" olduğunu söylüyor.

Çift, tanışmalarının yıldönümü olan o ilk Noel'i, Noel alışverişlerini yapmak için birlikte 88 cent mağazasına giderek kutladı.

Andy, "Yeni evliydik ve işler sıkışıktı," diyor.

Mağazada dolaşıp sevdiklerine küçük hediyeler alırken kıkırdadılar. Bir çift olarak ilk kez hediye veriyorlardı ve kendilerini özel hissediyorlardı.

Daha sonra aileleriyle bir araya geldiler.

Ruth, "Her zaman yakın bir ailemiz oldu ve birbirimizle çok eğlendik ve dostluk kurduk," diyor. "Ailem Andy'yi çok severdi."

Zaman içinde Ruth ve Andy'nin üç çocuğu oldu. Olympia, Washington'dan Yakima, Washington'a taşındılar.

Ebeveyn olmayı çok seviyorlardı.

"Andy harika bir insan. Dikkatlidir. Her zaman ve her şekilde bizim, ailesinin yanında oldu," diyor Ruth.

"Her zaman çocukların yanında oldu, onlara rehberlik etti, onları yönlendirdi," diyor Andy.

"Ama her zaman kolay oldu mu? Hayır," diyor Ruth.

Ruth ve Andy'nin kızları Joanne, nadir görülen bir kemik hastalığı olan Maffuci sendromuyla doğmuş ve küçükken çok fazla ekstra bakıma ihtiyaç duymuş.

"Büyüdüğünde çok zeki bir genç kadın oldu. Birkaç yıl boyunca 911 görevlisi olarak çalıştı. Bize çok güzel bir torun verdi," diyor Ruth.

Joanne ne yazık ki birkaç yıl önce vefat etti.

Ruth, "Diğer pek çok insanın yüzleşmek zorunda kalmadığı ve nasıl üstesinden geleceğini bulmak zorunda olmadığı böyle şeyler yaşadık," diyor. "Bunun bizi birbirimize karşı daha güçlü kıldığına inandığım doğru."

Birlikte geçirdikleri on yıllar boyunca Ruth ve Andy zor zamanlarda birbirlerini desteklemiş ve iyi zamanlarda da birbirlerine moral vermişlerdir.

Ruth'a göre işin püf noktası, "doğru kişiyi bulduğunuzda ona sıkı sıkı tutunmak".

"Evet, zor zamanlardan geçmeniz gerekiyor" diyor. "Ama unutmayın, iyi zamanlarınız da olacak. Ve bunlar, tutunduğunuz ve kendinize yakın tuttuğunuz şeylerdir. Ve hatırlarsınız. Bunlar sizi ayakta tutan şeylerdir."

Minnettar hissetmek

Yıllar geçtikçe Ruth ve Andy aşk hikâyelerini ilk kez 1967 yılında Dionne Warwick tarafından kaydedilen ve ertesi yıl Aretha Franklin tarafından yayımlanan "I Say a Little Prayer" adlı şarkıyla ilişkilendirmeye başladılar.

Andy şarkının sözlerini sık sık Ruth'a söylerdi. Birbirlerinin hayatlarındaki varlığı için düzenli olarak şükrettiklerinden, şarkı bugün hala ikisinin de dilinden düşmüyor.

Ruth, "Greyhound otobüsünde daha önce hiç tanışmadığınız biriyle tanışmak ve bir bağlantı kurmak biraz alışılmadık bir durum," diyor. "Aslında bu bile bir mucize - iki yabancı bir araya geliyor ve sonunda birbirleriyle evleniyorlar. Ve bizim kadar uzun süre evli kalmak."

Geçtiğimiz Ağustos ayında, şu anda 79 yaşında olan Ruth ve 82 yaşındaki Andy 60. evlilik yıldönümlerini kutladılar.

Evlilik yıldönümleri her ikisi için de önemli bir gün - ama Noel Günü de öyle.

"Her Noel günü anılarımızı yad ederiz," diyor Ruth. "Masanın öbür ucuna bakarız ve birbirimizin ne düşündüğünü biliriz."

Çift bu Noel'i de sevdikleriyle birlikte kutlayacak. Ruth ve Andy, şu anda dört torun ve 10 torun çocuğuna sahip olan ailelerine yakın olmaya devam ediyor.

Andy, "Hayatta olmayı ve tüm torunlarımızın büyüdüğünü, ailelerini ve torunlarının torunlarını görmeyi seviyorum," diyor.

"Bu kesinlikle harika," diyor Ruth. "Onların kucaklamaları bizim için çok önemli, özellikle de bu yaşta.

"İlk tanışmamızdan 61 yıl sonra bu Noel'de birlikte olmayı dört gözle bekliyoruz" diye devam ediyor. "Eminim 61 yıl önce, 1962 Noel Günü'nde tesadüfen karşılaşmamızı anımsayacak, gülecek, şakalaşacak ve dalga geçeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com