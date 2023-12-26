Noel gezisinden dönen 11 uçak yolcusu 'korkunç' türbülans nedeniyle hastanelik oldu

Ancak P&O Cruises'un Karayipler Fly-Cruise gemisindeki 225 İngiliz yolcu için bu cennet gibi tatil, kiraladıkları dönüş uçağının "garip" bir türbülansa girmesi, bazı yolcuların hastaneye kaldırılması ve herkesin eve dönüşünün Noel sonrasına ertelenmesiyle bir kabusa dönüştü.

Yolcular lüks Arvia gemisinde bir ya da iki haftalık gemi seyahatleri için rezervasyon yaptırmışlardı. Gemide en az dört havuz ve 30 bar ve restoranla Antigua, St Lucia ve Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Karayipler'in önde gelen destinasyonlarında rüya gibi bir gezi olacaktı.

Her şey planlandığı gibi gitti. Ancak Noel için zamanında eve dönmek farklı bir hikayeydi.

Yolcular, 23 Aralık'ta Barbados'tan Manchester'a uçmak üzere kruvaziyer şirketi tarafından organize edilen bir charter uçağına bindiler, ancak kalkıştan kısa bir süre sonra uçak her uçucunun kabusu olan, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan açık hava türbülansıyla karşılaştı. Maleth Aero tarafından işletilen Airbus 300-200 uçağı 38,000 feet yükseklikte seyrederken, uçuştan iki buçuk saat sonra meydana geldi.

Uçak, 11 yolcunun hastaneye kaldırıldığı Bermuda'daki LF Wade Havaalanı'na yönlendirildi. P&O Cruises sözcüsü tüm yolcuların aynı gün taburcu edildiğini doğruladı. 13 mürettebattan hiçbiri yaralanmadı.

Sahilde Noel

Ancak uçuş 26 Aralık'a kadar tekrar gerçekleştirilemediği için Noel için eve dönme görevleri yine de engellendi. Bunun yerine yolcular, masrafları kruvaziyer şirketi tarafından karşılanmak üzere Bermuda'daki otellere yerleştirildi.

Geri dönüş uçağının Salı günü öğleden sonra kalkması ve 27 Aralık Çarşamba sabahı İngiltere'ye varması bekleniyordu.

Bermuda hükümet sözcüsü yerel yayın organı Bernews 'e yaptığı açıklamada tüm yaralanmaların hafif olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barbados'tan Manchester'a gitmekte olan 1975 sefer sayılı Maleth Aero uçağı saat 12:50 sularında şiddetli türbülansa girmiş ve LF Wade Uluslararası Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır.

"Uçak adaya kontrollü bir iniş gerçekleştirmiştir.

"Bermuda İtfaiye ve Kurtarma Servisinden [BFRS] Acil Tıp Teknisyenleri, yolcuların ilk değerlendirmelerini yapmak ve hastane öncesi bakım sağlamak üzere uçağı karşıladı.

"İhtiyati bir tedbir olarak, uçağın güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak üzere kapsamlı bir inceleme tamamlanana kadar uçak yerde kalacaktır."

Bermuda Ulusal Güvenlik Bakan Vekili Owen Darrell yaptığı açıklamada şunları ekledi: "Yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlayan tüm acil servis personelimizin hızlı müdahalesi için son derece minnettarız."

P&O Cruises sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi "Pazar sabahı Barbados'tan Manchester'a giden uçağımız (beklenmedik) türbülans nedeniyle Bermuda'ya yönlendirilmiştir.

"Tüm uçuş seçenekleri araştırıldıktan sonra ve havaalanı çalışma süreleri nedeniyle, konuklar Bermuda'daki otellere yerleştirildi. Eve dönüş uçağı bugün [Salı] saat 16.00'da kalkacaktır.

"Tatillerinin ardından yolculuklarında yaşanan bu aksaklıktan dolayı çok üzgünüz ve konuklarla ilgilenmek ve mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmelerini sağlamak için havayolu şirketi ve otellerle birlikte gece gündüz çalıştık."

Yolculara, Bermuda'da bulundukları üç günlük süre boyunca gelişmelerden haberdar olmaları için yedi mesaj ve beş mektup gönderildiğini de sözlerine eklediler.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com