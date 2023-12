Noel Baba'nın Noel arifesinde çocuklarınızı uyutmanız için size ihtiyacı var. İşte nasıl

Ben hariç, 7 yaşındayken. Saatler gece yarısını vurduğunda o kadar heyecanlı uyandım ki annem bana ilk Noel hediyemi verdi: Shaun Cassidy'nin son albümü. Tekrar uykuya dalmadan önceki heyecanımı hala hissedebiliyorum.

Artık bir çocuğum olduğu için, Noel Günü'nün erken saatlerinde hediye paketleyen ebeveyn arkadaşlarıma daha fazla sempati duyuyorum. Çocuklarımızın geç saatlere kadar uyumasına ya da paketlemenin ortasında uyanmasına ihtiyacımız yok. En azından bizi bir saat ya da daha fazla yavaşlatıyorlar. En kötü ihtimalle Noel Baba'yı iş başında görürler.

Peki, siz ne yapabilirsiniz? Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde klinik tıp doçenti olan uyku uzmanı Dr. Raj Dasgupta'ya sordum. Yaşları 4, 8 ve 10 olan üç çocuk babası Dasgupta'nın önerilerini bu yıl evde uyguluyor olabilirsiniz.

Noel müziği zevkine, kurabiye tabakları etrafında kendini kontrol etmesine ve aile ve arkadaşlarına verdiği tavsiyelere hayran olduğum için cevapları hafifçe düzenlenmiştir. (Aşağıdaki italikler benim yanıtlarımdır.)

Bir Noel arifesi planınız olsun. Egzersiz yapmak ve çocuklarınızı yormak için sabahları (mümkünse) dışarı çıkın. Sabah güneş ışığı sirkadiyen ritmimizi sıfırlamaya da yardımcı olur, bu da gece uyumayı kolaylaştırır. Öğleden sonra geç saatlerde sakinleşin. Herkesin uymayı kabul ettiği yatma ve uyanma saatleri belirleyin. Tatile gidiyorsanız veya ziyaretçileri ağırlamak için uyku düzeninizi değiştiriyorsanız, yatmadan önce herkesin kimin nerede ve hangi yatakta uyuyacağı konusunda anlaşması önemlidir.

Çok fazla tatil şekeri bombasından kaçının. Eğer 6 yaşındaki çocuğunuzun mutfakta Mariah Carey'nin "All I Want for Christmas Is You" şarkısından daha yüksek bir oktavda şarkı söyleyerek koşturmasını istemiyorsanız Noel arifesinde tatlılardan uzak durun. (OMG.) İlginç bir şekilde, hakemli kanıtlar şekerin çocuklarınızın mutlaka hiper olacağı anlamına gelmediğini belirtmektedir, ancak şekerin davranış üzerinde hafif bir etkisi olabileceğini göz ardı edemezsiniz.

Uykusuz kalan çocuklar daha fazla şekerli gıda isterler ve yapılan çalışmalarda düşük uyku kalitesinin daha yüksek ilave şeker alımıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, şeker alımını gün boyunca ve özellikle yatma vaktine yakın azaltmak her zaman en iyisidir. Uykuya iki saat kala yemek yememek özellikle önemlidir, çünkü bu bizi uyanık tutabilir. (Ama kurabiye tabakları!) Ziyarete gelen arkadaşlarınız ve aileniz varsa, yatma vaktine yakın çok fazla şekerli ikramda bulunmamaları gerektiğini bildiklerinden emin olun. (Bu hikayeyi büyükanne ve büyükbabalara gösterin.)

Noel Arifesi hediyesini sunun. Çocuklarınızın Noel arifesinde birer hediye almasına izin verin ve Noel Baba'nın diğer hediyelerini teslim edebilmesi için onları uyumaya teşvik eden bir mektup eklemeyi deneyin. (Tamam. Dr. Raj - bu harika!)

Onları Noel Baba konusunda sadece son çare olarak uyarın. Eğer her şey başarısız olur ve uyumazlarsa, Noel Baba'nın onlar uyanıkken gelmeyeceğini hatırlatın. (Tamam, bu biraz Grinchvari oldu.) Başka hiçbir şey işe yaramazsa bu onları uyutacaktır.

Onlar uyuduktan sonra, Noel Baba ile hediyeleri paketlemek için çalışma zamanı gelir, böylece o da gidebilir.

Kızağına atladı, ekibine bir düdük çaldı,

Ve hepsi bir devedikeni tüyü gibi uçup gittiler.

Ama gözden kaybolmadan önce haykırdığını duydum.

"Herkese mutlu Noeller ve herkese iyi geceler!"

