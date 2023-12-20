'Noel Ağacı Kümesi' ve göksel bir kar küresi yeni, yıldızlı NASA görüntülerinde parıldıyor

Chandra X-ışını Gözlemevi ve Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan yeni gözlemlerde, ışıklarla parlayan bir Noel ağacını ve ışıltılı bir kar küresini andıran yıldız grupları parlıyor.

Dünya'dan yaklaşık 2.500 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 2264, "Noel Ağacı Kümesi" olarak da adlandırılmakta olup, bir nebulanın gaz bulutuyla çevrili bir grup genç yıldız, parıldayan ışıklarla süslenmiş kozmik bir yaprak dökmeyenağacı akla getirmektedir.

Yıldızların yaşları 1 milyon ile 5 milyon arasında değişiyor ve boyutları da farklılık gösteriyor - bazıları güneşimizden daha küçük, bazıları ise daha büyük. Ağacın tepesi dik olacak şekilde saat yönünde 160 derece döndürülen yeni bileşik görüntü, Chandra tarafından tespit edilen farklı ışık dalga boylarının yanı sıra yer tabanlı araştırmaları da içeriyor.

Görüntünün animasyonlu versiyonunda, yanıp sönen mavi ve beyaz ışıklar Chandra tarafından tespit edilen genç yıldızlardan gelen X-ışını ışığını temsil ediyor. Bu arada, bayram ağacını andıran gaz bulutu, Arizona-Sonoran Çölü'ndeki Kitt Peak'te bulunan Ulusal Bilim Vakfı'nın WIYN 0,9 metrelik teleskobuyla görüldüğü gibi yeşil optik ışıkta parlıyor.

Görüntü boyunca parıldayan beyaz yıldızlar, 1997 ve 2001 yılları arasında çalışan Two Micron All Sky Survey ile kızılötesi ışıkta yapılan gözlemlerle ortaya çıkarıldı. Noel Ağacı Kümesi'ndeki gibi genç yıldızların incelenmesi, onların uçucu doğaları hakkında fikir vermektedir. Genç yıldızlar güneşimizinkinden daha güçlü patlamalar yapabilirler ve gökbilimciler halen bu fenomeni araştırmaktadırlar.

Yıldızlı bir kar küresi

Hubble Uzay Teleskobu göksel bir kış harikalar diyarı bulmak için biraz daha uzakları aramak zorunda kaldı. Hubble, Başak takımyıldızında Dünya'dan 7 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan UGC 8091 adlı cüce galakside parıldayan milyarlarca yıldızı gözlemledi.

Yıldızların galaktik düzeni, bir tatil sezonunun sonunda aceleyle kaldırılan umutsuzca karışık ışık dizilerine benziyor. Bu düzensizlik, UGC 8091'in spiral ya da eliptik bir galaksinin yapısal görünümünden yoksun düzensiz bir galaksi olmasının bir sonucudur.

İki düzensiz galaksi aynı görünmez ve çeşitli boyut ve şekillerde ortaya çıkarlar. Düzensiz bir galaksinin şekli, diğer galaksilerle etkileşimlerin yanı sıra patlayan yıldızlar gibi gök cisimlerinin neden olduğu iç türbülansın sonucu olabilir.

Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 ve Araştırmalar için Gelişmiş Kamera UGC 8091'i farklı ışık dalgaboylarında gözlemledi. Veriler 2006 ile 2021 yılları arasında toplanmıştır.

Bu gözlemlerden elde edilen birleşik görüntüde ortaya çıkan mavi ışık yeni doğan yıldızlardan gelirken, parlayan pembe-kırmızı lekeler genç, enerjik yıldızlardan gelen ışıkla etkileşime girdikten sonra ısınan hidrojen molekülleri olabilir. Bu arada, görüntüdeki diğer parıldayan özellikler arasında daha yaşlı yıldızlar ve uzak arka plan galaksileri yer alıyor.

Cüce galaksiler evren tarihinin erken dönemlerinde yaygındı ve sonunda birleşerek daha büyük, daha yapılı galaksiler oluşturdular. Gökbilimciler uzak cüce galaksileri ve yıldızlarını inceleyerek galaktik evrim hakkında bilgi edinebilirler.

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Kaynak: edition.cnn.com