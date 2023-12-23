Noel 2023'te açık ve kapalı neler var?

Bu yıl Noel arifesi Pazar gününe denk geldiğinden, bankacılık ve posta alanındaki bazı hizmetler zaten kapalı olacaktır. Noel bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

Her zaman olduğu gibi, dışarı çıkmadan önce yerel mağaza saatlerini kontrol edin.

İşte 2023 Noel Arifesi ve Noel Günü açık ve kapalı olan yerler.

Perakende

- Perakendeci, Target mağazalarının çoğunun Noel arifesinde yerel saatle sabah 7'den akşam 8'e kadar açık olacağını söyledi. Noel Günü kapalı olacaklar ve 26 Aralık'ta normal saatlerde yeniden açılacaklar.

- Walmart Noel arifesinde normal saatlerde açık olacak ve Noel günü kapalı olacaktır.

- Best Buy mağazaları Noel arifesinde yerel saatle sabah 8'den akşam 7'ye kadar açık olacak ve Noel günü kapalı olacaktır.

- JCPenney mağazaları Noel arifesinde yerel saatle sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık olacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- Macy's mağazaları Noel arifesinde sabah 8'den akşam 7'ye kadar açık olacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- Nordstrom ve Nordstrom Rack mağazaları Noel Arifesinde sınırlı saatlerde açık olacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra ve Homesense mağazaları Noel Arifesinde sabah 7'den akşam 6'ya kadar açık olacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- Kohl's Noel arifesinde sabah 7'den akşam 6'ya kadar açık olacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

Marketler

- Whole Foods mağazaları Noel Günü kapalıdır ancak Noel Arifesinde değiştirilmiş saatlerle açıktır.

- Kroger, daha düşük saatlerde (sabah 9'dan akşam 9'a kadar) çalışacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- Tüm Publix mağazaları Noel arifesinde akşam 7'de kapanacak ve Noel günü tüm gün açık olacaktır.

- Aldi Noel Arifesinde erken kapanacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- Trader Joe's Noel Arifesi saat 17:00'de kapanacak ve Noel günü tüm gün kapalı olacaktır.

- Costco'nun Noel Arifesi saatleri sabah 8:30 ile akşam 5 arasıdır ve Noel'de kapalı olacaktır.

- Wegmans Noel Arifesinde saat 18:00'de kapanacak ve Noel Günü kapalı olacaktır.

- Safeway, Albertsons, Jewel-Osco, ACME, Shaw's ve Tom Thumb mağazaları Noel arifesinde indirimli saatlerde açık olacaktır. Jewel-Osco, Shaw's ve Tom Thumb mağazaları ve eczaneler Noel Günü kapalı olacaktır. ACME mağazaları Noel günü sınırlı saatlerde açık olacak ancak eczanesi kapalı olacaktır.

- Birçok Safeway ve Albertsons mağazası Noel'de kapalı olacak ve açık olanlar da sınırlı saatlerde açık olacaktır - saatler için yerel mağazaları kontrol edin.

- Vons mağazaları Noel arifesinde açık olacak ve Noel'de değiştirilmiş saatlerde açık olacaktır.

Eczaneler

CVS, Noel tatili için birçok lokasyonun açık olacağını, ancak bazılarının çalışma saatleri azaltılmış veya kapalı olabileceğinden ziyaret etmeden önce yerel mağazalara danışılması gerektiğini söyledi.

Tüm Rite Aid şubeleri Noel Günü kapalı olacaktır. Noel arifesinde bazı mağazalar sabah 9'dan akşam 7'ye veya sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık olacak ve 24 saat açık olan mağazalar akşam 9'da kapanacaktır.

Walgreens Noel arifesinde normal saatlerde açık olacak, ancak eczane saatleri konuma göre değişecektir. Walgreens, 24 saat açık olan tüm lokasyonlarının 24 saat açık kalacağını söyledi. Noel Günü, Walgreens mağazaları sabah 9'dan akşam 6'ya kadar ayarlanmış saatlerde açık olacaktır. Normalde 24 saat açık olan mağazalar ve eczaneler açık kalacaktır.

Posta hizmetleri

Noel'de posta gönderilmeyeceği veya alınmayacağı için ABD Posta Servisi postalarının teslim edilmesini beklemeyin. UPS teslim alma ve teslim etme hizmeti Noel arifesinde veya Noel'de çalışmayacaktır, ancak UPS Express Critical hizmeti mevcuttur.

FedEx hizmetlerinin çoğu, Eve Teslimat, Custom Critical ve FedEx Office için değiştirilen saatler dışında Noel arifesinde kapalı olacaktır. FedEx, Custom Critical hizmeti dışında Noel Günü kapalı olacaktır.

Bankacılık

Çoğu banka Federal Rezerv bankacılık tatillerini takip eder, bu nedenle çoğu vezne hizmeti Noel Günü kapalı olacaktır. Her zaman olduğu gibi mobil bankacılık hizmetlerini ve ATM'leri kullanabilirsiniz.

New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ Noel Günü işlem yapmayacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com