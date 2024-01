Noah Hoffman: Eski Olimpik kros kayakçısı Pekin 2022'de konuşan sporcular için 'korkuyor'

2018'deki PyeongChang Oyunları'ndan sonra kayak sporundan emekli olan Hoffman, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) insan hakları sicilinden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) gösterdiği destek eksikliğinden endişe duyduğunu söylüyor.

Bu ayın başlarında bir Pekin 2022 yetkilisi, "Olimpiyat ruhuna, özellikle de Çin yasa ve yönetmeliklerine aykırı" davranışlar sergileyen sporcuların "kesin cezalarla" karşı karşıya kalacağını söyledi.

IOC daha sonra yarışma veya madalya törenleri sırasında herhangi bir şekilde protesto yapılmaması gerektiğini yineledi, ancak Olimpiyat Komitesi sporcuların basın toplantıları ve röportajlar sırasında görüşlerini ifade etmekte özgür olduklarını söyledi.

Hoffman CNN Sport'a verdiği demeçte, "Oraya gidecek olan sporcular için korkuyorum çünkü sporcular Çin'deki konuşma kısıtlamaları nedeniyle gerçekten zor bir duruma düşüyorlar" dedi.

"Sporcular organizasyon komitesi tarafından Çin yasalarını ihlal etmeleri halinde cezalandırılacakları konusunda uyarıldılar ancak Çin yasaları konuşma söz konusu olduğunda son derece şeffaf değil.

"Ne tür bir konuşmanın yasadışı sayılabileceği hiç belli değil."

Hoffman, Peng Shuai davasının ele alınış biçiminin, Çin aleyhinde konuşmaya karar veren sporcular için ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında Peng, Çin sosyal medyasında emekli Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin yıllar süren bir ilişki sırasında kendisini sekse zorladığına dair uzun bir anlatı yayınladıktan sonra Çin hükümeti tarafından iletişimsiz tutulmaktan korkuyordu.

Bu paylaşım 30 dakika içinde yayından kaldırıldı ve Çinli sansürcüler bu suçlamanın tüm izlerini silerek Çin'in yayınlarından her türlü referansı kaldırdı.

Hatta CNN bu haberi yayınladığında, Çin'in sensörleri yayını renkli çubuklara çevirerek Çin'de bu haberden bahsedilmesini yasakladı.

OKUYUN: Pekin 2022 öncesinde bilmeniz gerekenler

'Sporculara kullan-at telefon almaları söyleniyor'

Peng daha sonra cinsel saldırı iddiasını reddetti ve IOC, Çinli tenis yıldızıyla yapılan video görüşmelerinin görüntülerini yayınladıktan ve onun güvende ve iyi olduğunu açıkladıktan sonra durumu ele alışını savunmak zorunda kaldı.

Ancak yıldız tenisçinin iyi olduğuna dair bağımsız bir doğrulama yapılmadı.

"IOC bu olayı halının altına süpürülmesi gereken bir şey olarak değerlendirdi. Ne kadar üzücü bir durum," diyor CNN Spor analisti Christine Brennan.

"IOC bu olayla çok uzun bir süre hatırlanacak" dedi.

Peng'in bir kayak yarışmasına katıldığı ve basketbol efsanesi Yao Ming ile birlikte Şanghay'daki bir kayak yarışmasında göründüğü görüntüler de yayınlandı.

İnsan hakları aktivistleri o zamandan beri IOC'nin Peng'i "daha büyük bir risk" altına soktuğunu ve video görüşmelerinin sahnelendiğini söyledi.

Çin hükümeti cinsel saldırı iddialarını kabul etmedi. Ancak Dışişleri Bakanlığı Peng hakkındaki "kötü niyetli spekülasyonların" sona ermesini umduğunu söyledi.

'Gözetim riski'

Aralarında NBA yıldızı Enes Kanter Freedom'ın da bulunduğu yüksek profilli spor figürleri de Çin'in Uygur toplumuna, Tibet'e, Tayvan'a ve Hong Kong'a yönelik muamelesini eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Uygur nüfusuna soykırım uyguladığına inandığını söyledi. Yaklaşık iki milyon kişinin bir toplama kampları ağında tutulduğu ve işkence, kısırlaştırma ve gıda yoksunluğuna maruz bırakıldığı belirtiliyor.

Çin her türlü insan hakları ihlalini reddediyor. Yeniden eğitim kamplarının bölgedeki dini aşırılık ve terörizmi önlemek için gerekli olduğu konusunda ısrar ediyor.

Hoffman, "IOC, Çinli yetkilileri yatıştırmakla sporcuları korumaktan çok daha fazla ilgilendiklerini kanıtladı," diye ekledi.

"Ne yazık ki IOC'nin Peng Shuai'nin hikayesini örtbas etmek ve onu korumak için çalışmak yerine cinsel saldırı iddialarını görmezden gelmek için ÇKP ile birlikte çalıştığını gördük."

Hoffman ayrıca mahremiyet eksikliği konusunda uyarılmasının ardından Çin'e tepki gösterdi.

Birçok batı ülkesinin ulusal olimpiyat komiteleri, güvenlik ve gözetim riskleri nedeniyle sporcuları kişisel telefonlarını ve cihazlarını evde bırakmaları ve geçici telefonlar kullanmaları konusunda uyardı.

Hoffman, "Bu yüzden Pekin'e gidecek sporcular için korkuyorum," dedi. "Sporculara kullan at telefonlar ve kiralık bilgisayarlar almaları söyleniyor çünkü Pekin'de dijital mahremiyetleri olmayacak."

Çin, sporu siyasallaştırma girişimlerini defalarca kınamış, ABD ve diğerlerinin diplomatik boykotunun "ideolojik önyargı" ve "yalan ve söylentilere" dayandığını ve Oyunları bozmaya yönelik bir girişim olduğunu söylemiştir.

OKU: Çin, Covid-19 nedeniyle Kış Olimpiyatları biletlerinin halka satılmayacağını açıkladı

'Bu riske değmez'

Hoffman her zaman açık sözlü olduğunu söylese de, atletizm kariyeri boyunca tartışmalı konulardan kaçındığını itiraf ediyor.

Kısa bir süre önce aile içi istismar barınakları için para ve farkındalık yaratmak amacıyla Purple Project ile bir girişimde bulunan 32 yaşındaki sporcu, diğer sporcuların da kendileri için en önemli konularda konuşmak için platformlarını kullanmalarını istiyor.

Ancak Pekin 2022'ye gidecek sporculara, konuşmadan önce evlerine dönene kadar beklemelerini tavsiye ediyor.

"Her şeyden önce, sporcuların her zaman konuşmalarına izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar her şeyden önce insan ve her insan gibi fikirlerini ifade etme hakkına sahipler," diye ekliyor.

"Spor yöneticilerinin sporcuların ifadelerini sınırlama hakkına sahip olduğuna inanmıyorum.

"Ancak sporcular Çin'e girdikten sonra, sporcuların gelip siyasi bir açıklama yapmaları riske girmeye değmez.

"Umarım hiçbir sporcu Peng Shuai'nin şu anda içinde bulunduğu duruma düşmez."

Hoffman şimdi, sporculara kendi kararlarını vermeleri için birleşik bir ses vermeyi amaçlayan bir hareket olan Global Athlete ile çalışıyor.

Amaç, sporcular ve spor yönetimleri arasındaki "güç dengesizliğini" dengelemek.

IOC eleştirisi

Hoffman özellikle IOC'de kapsamlı değişiklikler yapılmasını istiyor ve organizasyonun özellikle insan hakları konusundaki eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için siyasi organların yanı sıra sporculara da çağrıda bulunuyor.

"Olimpik Hareket sporcular olmadan var olamaz ve IOC gibi köklü bir organizasyonu değiştirmeye çalıştığınızda bu tür bir kaldıraç çok önemlidir" diyor.

"IOC gerçekten de otoriter bir örgüt gibi çalışıyor. Bu noktada, herhangi bir hükümete, herhangi bir sponsora ya da mali destekçiye karşı tam olarak sorumlu değiller. Kesinlikle sporculara karşı sorumlu değiller.

"[IOC] sporcuları gerçekten dinlemek, sporcularla müzakere etmek ve sporcuların ihtiyaçlarına cevap vermek yerine, yaptıklarını meşrulaştırmak için sporcuları kullanıyor."

IOC, CNN'in Hoffman'ın yorumuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi ancak daha önce CNN'e şunları söylemişti "Olimpiyat Oyunları tüm dünyayı barışçıl bir rekabet içinde bir araya getiren tek etkinliktir."

"Olimpiyat Oyunlarına katılımın çeşitliliği göz önüne alındığında, IOC tüm küresel siyasi konularda tarafsız kalmalıdır.

"IOC her zaman, hem Olimpik Antlaşmanın Temel İlkelerinde hem de Etik Kurallarında yer alan insan haklarını tanır ve destekler.

"Olimpiyat Oyunları ile ilgili olarak Olimpik Antlaşmaya saygı gösterilmesini sağlamaktan sorumluyuz ve bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz.

"İlgili tüm taraflar Oyunlar bağlamında Olimpik Antlaşma ilkelerine saygı gösterileceğine dair güvence vermelidir."

IOC ayrıca sporcular ile organizasyon arasında bir bağlantı görevi göreceğini söylediği Sporcular Komisyonu 'nu da kurdu.

Pekin Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta başlayacak.

