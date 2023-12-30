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Nishikori ve Osaka ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Nishikori ve Osaka yarı finale yükseldi

Nishikori New York'ta Djokovic ile karşılaşacak

Osaka Amerikalı Keys ile karşılaşacak

Osaka ilk grand slam yarı finalini elde ederek kişisel bir dönüm noktası oluşturdu ve yirmi yıl sonra bir slam turnuvasında final four'a yükselen ilk Japon kadın olarak ülkesine gurur yaşattı.

Sonunda işi kolaylaştırdı ve bir saatten kısa bir sürede 6-1 6-1'lik skorla tohumsuz Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu kenara itti.

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Vatandaşı Nishikori, Maric Cilic'e karşı oynadığı maçta daha zor anlar yaşadı ve Hırvat rakibini beş set sonunda 2-6 6-4 7-6 4-6 6-4 ile devirdi.

Üçüncü Amerika Açık yarı finalini garantiledikten sonra "Marin'le her zaman bir savaş olur," dedi. "Bugün harika bir tenis vardı."

Maç 2014 Amerika Açık finalinin bir tekrarıydı, ancak 2017 Amerika Açık öncesinde bileğinden sakatlanan ve 2017'nin son dört ayını sakatlıkla geçiren Japon tenisçi için daha mutlu sonuçlar doğurdu.

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'İçten içe çıldırıyorum'

Osaka çeyrek finalde sinirlerine hakim olarak kendinden emin bir performans sergiledi ve servisinde sadece birkaç puan kaybetti. Sonunda Osaka'nın üstünlüğü tek taraflı skora da yansıdı.

"Bunun anlamı çok büyük," dedi. "İçten içe çıldırıyordum. Tüm vücudum titriyordu ama bugün iyi oynayabildiğim için gerçekten çok mutluydum."

Amerikalı tenisçi günün diğer kadınlar çeyrek finalinde İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-4 6-3'lük setlerle saf dışı bıraktıktan sonra Perşembe günü Madison Keys ile karşılaşacak.

Kaliforniyalı tenisçi US slam'in 2018 edisyonunda üçüncü turda Aleksandra Krunic'e sadece bir set kaybetti ve Japon rakibine karşı 2-0 üstünlüğü bulunuyor.

Keys maç sonrası kortta verdiği röportajda "Her iki sette de break yapmak, sağlam oyunlar oynamak bu gece gerçekten önemliydi" dedi.

Keys'in vatandaşı Serena Williams Perşembe günkü diğer yarı finalde Anastajia Sevastova ile eşleşecek ve altı kez şampiyon olan Williams, ilk çocuğunu doğurduktan sadece bir yıl sonra Margaret Court'un tüm zamanların en büyük 24 galibiyet rekorunu egale etmeye çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com