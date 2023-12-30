Nikola Jokic üst üste ikinci kez NBA MVP'si seçildi

2014 draftında 41. sıradan seçilen 27 yaşındaki Sırp oyuncu, pivot pozisyonunda geçirdiği bir başka dominant yılın ardından üst üste dördüncü kez All-Star seçildi. Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid ve Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Jokic, MVP ödülünü birden fazla kez kazanan 15. oyuncu olurken, 2018-19 ve 2019-20'de Antetokounmpo'dan sonra arka arkaya ödül kazanan ikinci oyuncu oldu.

Jokic ödülü Sırbistan'daki at ahırında kabul etti.

Ödülü kazandıktan sonra TNT'den Ernie Johnson'ın kendisini hiç uzak bir ihtimal olarak görüp görmediği sorusuna Jokic, "Bu şehirden, bu ahırdan NBA'e gelip basketbol oynamamın hiçbir yolu yoktu ve şimdi dünyanın en iyi liginde basketbol oynuyorum ve yüksek bir seviyede oynuyorum" dedi.

Genç bir çocukken Jokic "basketbol oynamayı düşünmediğini, hatta yalan söylemeyeceğini" söyledi.

"Burada ahırdaydım," dedi. "Kutuları temizliyordum. Atları temizliyordum. O yaşta basketbolu hiç düşünmüyordum."

Jokic geçen yıl MVP ödülünü kazandığı sezondaki oyununu geliştirerek bu yıl 74 normal sezon maçında 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ortalamaları yakaladı. Geçen yıl maç başına 26.4 sayı, 10.8 ribaund ve 8.3 asist ortalamaları tutturmuştu.

Jokic normal sezonda NBA tarihinde bir sezonda 2,000 sayı, 1,000 ribaund ve 500 asist yapan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca normal sezonda 19 triple-double yaparak lig lideri oldu ve kariyerinde 76 triple-double yaparak pivotlar arasında sadece Wilt Chamberlain'i (78) geride bıraktı.

Denver Nuggets basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly "Nikola'nın bu ligin gördüğü birkaç arka arkaya MVP'den biri haline gelişini izlemek gerçekten inanılmazdı" dedi. "Bu Nikola'nın bir insan ve bir basketbolcu olarak nasıl biri olduğunun göstergesidir - çalışkan, son derece motive ve kendini ve tüm takım arkadaşlarını elinden geldiğince daha iyi hale getirmeye adamış."

Nuggets playofflarda Warriors'la mücadele etti

Jokic'in Nuggets'ı bu sezon son derece eksikti. Oyun kurucu Jamal Murray yırtık ACL nedeniyle tüm yılı kaçırırken Michael Porter Jr. sırt sakatlığı nedeniyle sadece dokuz maç oynayabildi.

Yine de yoluna çıkan tüm zorluklara rağmen Jokic, Denver'ı playofflara taşımayı başardı ve Batı Konferansı'nı altıncı sırada bitirdi.

Bu da Nuggets'a Golden State Warriors ile karşılaşma hakkı kazandırdı ve yedi maçlık seriyi beş maçta kaybettiler.

Jokic bu seride %57.5 saha içi isabetiyle maç başına 31.0 sayı, 13.2 ribaund, 5.8 asist, 1.6 top çalma ve bir blok ortalamaları tutturarak Nuggets'ı neredeyse tek başına maçların çoğunda tuttu.

Beş maç boyunca NBA'in en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Warriors forveti Draymond Green ile kıyasıya mücadele etti.

Warriors 5. maçta seriyi kazanmayı garantiledikten sonra Jokic ve Green yarı sahada kucaklaştı ve Green'in maç sonrası basın toplantısında açıkladığı bazı sözleri paylaştı.

"Ona beni daha iyi yaptığın için teşekkür ederim dedim. Bu kadar yetenekli biriyle oynamak benim için bir onur ve zevk. Genellikle bu kadar yetenekli ve becerikli oyunculara sahip olduğunuzda yumuşak olurlar. Ve o yumuşak olmaktan çok ama çok uzak. O kesinlikle inanılmaz bir oyuncu" dedi Green.

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Kaynak: edition.cnn.com