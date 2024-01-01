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Nikki Reed, Ian Somerhalder ile yoğun çiftlik hayatını anlatıyor

Nikki Reed ve eşi Ian Somerhalder son aylarda biraz daha yoğunlaşan güzel bir hayatı paylaşıyorlar.

 and  Alex Stellmacher
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Nikki Reed ve Ian Somerhalder 13 Aralık 2023 tarihinde Las Vegas, Nevada'da..aussiedlerbote.de
Nikki Reed ve Ian Somerhalder 13 Aralık 2023 tarihinde Las Vegas, Nevada'da..aussiedlerbote.de

Nikki Reed, Ian Somerhalder ile yoğun çiftlik hayatını anlatıyor

2015'ten beri evli olan "Twilight" yıldızı ve "Vampire Diaries" oyuncusu, 6 yaşında bir kız ve 6 aylık bir erkek çocuğa ebeveynlik yapıyor. Aile bir yıl önce Los Angeles dışında bir çiftliğe taşındı ve zaman zaman saman balyaları ve baktıkları çeşitli hayvanlarla paylaşımlar yapıyor.

"Ben tam anlamıyla bir çiftçi adayıyım. Keşke her şeyden vazgeçip doğada hayvanlarla birlikte yaşayabilsem. Bir yandan çılgın ve yoğun bir işkadınının hayatı, diğer yandan da gerçekten sessiz bir zaman yaratmak isteyen biri olarak iki dünya arasında gidip geliyorum," diyor Reed New Beauty 'ye verdiği son röportajda. "Hayvanlar ve doğa benim huzur kaynağım. Ben orada gelişiyorum."

"Reed sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda benim için en önemli şey bebek büyütmek. "Ian ve benim 'Common Ground' adlı inanılmaz bir belgeselimiz var ve bu da en önemli konu."

Belgesel Amerika'nın gıda sistemi ve "rejeneratif" tarım uygulamaları hakkında.

"Size şunu söyleyeyim, hayat çok yoğun ve çok harika. Ancak hayat inanılmaz derecede meşgul ve yakın zamanda da yavaşlayacak gibi görünmüyor" diyen Reed, sözlerini şöyle sürdürdü "Ne zaman 'Bu yıl yavaşlama yılı' desem, işler hızlanıyor gibi hissediyorum! Aynı anda çok önemli olan o kadar çok şey var ki, değil mi?"

Reed ve Somerhalder yine de bundan hoşlanıyor gibi görünüyor.

Reed, profesyonel ve kişisel tutkularını harmanlamakla ilgili olarak "Benim için bu, tüm dünyaları birleştirmekle ilgili" dedi. "Hepsinde insan olmaya yer var."

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Kaynak: edition.cnn.com

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