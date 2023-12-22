Nikaragua'da Katolik kilisesine yönelik baskılar artarken ikinci piskopos tutuklandı

Kaynaklar, ülkenin Karayip kıyısındaki Siuna kilisesinden Piskopos Isidoro Mora'nın Matagalpa kilisesinin yıldönümünü kutlamak için düzenlenen bir ayine katıldıktan sonra tutuklandığını söyledi.

CNN, Mora'nın yasal durumu ve tutuklanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı için Nikaragua hükümetine ulaştı.

CNN'e konuşan kaynaklardan biri tutuklanmaya giden sürece tanıklık ettiklerini belirterek Mora'nın 10 dakikalık ayin sırasında tutuklu piskopos ve hükümeti sert bir şekilde eleştiren Rolando Álvarez 'den kısaca bahsettiğini söyledi.

Kaynak, Mora'nın "burada Matagalpa kilisesi için dua ediyoruz, piskopos Rolando için dua ediyoruz" dediğini aktardı.

Kaynak, "Ne yazık ki (Mora) ertesi gün tutuklandı." diye ekledi.

Matagalpa piskoposu Álvarez, komplo ve vatana ihanet gibi suçlamalarla 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümete muhalif 200 kişiyle birlikte ülkeyi terk etmeyi reddettiği için mahkum edilmişti.

Nikaragua hükümetinden bir tepki gelme ihtimaline karşı adının açıklanmasını istemeyen kaynaklardan biri CNN'e Mora'nın tutuklanmasından bu yana durumunun bilinmediğini söyledi.

Diğer kaynak ise CNN'e "Nikaragua'da kiliseye karşı zulüm çok güçlü. Susuyoruz çünkü bir şey söylediğimizde tehditlerle karşılaşıyoruz. Dünyanın bildiğini biliyoruz ama acı çekiyoruz."

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Ortega hükümetinin yaygın rejim karşıtı protestoları bastırdığı, yüzlerce kişiyi öldürdüğü, binlercesini yaraladığı ve birçoğunu keyfi olarak gözaltına aldığı 2018'den bu yana on binlerce Nikaragualı zulümden kaçmak için ülkelerini terk etti.

O dönemde protestocular ve aileleri, hükümet yanlısı güçlerin saldırılarından korunmak için zaman zaman ülkedeki kilise ve katedrallere sığınıyorlardı.

Nikaragua'nın Ortega ve eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo tarafından yönetilen otoriter hükümeti o zamandan beri Katolik kilisesini muhalif güçler olarak görüyor ve protestoları "darbe girişimi" olarak nitelendiriyor.

Mora'nın tutuklanması, Nisan ayında Álvarez için dua eden iki Kosta Rikalı rahibenin Nikaragua'dan sınır dışı edilmesinden aylar sonra gerçekleşti.

Nikaragua'nın yargı sistemi konusunda uzman ve ülkede eski bir kamu görevlisi olan Yader Morazán, "Bu, Katolik kilisesine karşı baskıcı bir modelin parçası" dedi.

Morazán, "Düzinelerce rahip ve meslekten olmayan kişiyi hapse attılar ve aralarında rahip ve rahibelerin de bulunduğu 200'den fazla kişiyi sınır dışı ettiler ya da geri dönüşlerini engellediler" dedi.

Devlete ait El19digital internet sitesi tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir haberde, kara para aklamakla suçlanan Hıristiyan örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ortega 2021 yılında beşinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. O yılın Haziran ayında hükümeti, seçimler öncesinde muhalif başkan adaylarını ve liderlerini, gazetecileri ve insan hakları aktivistlerini hapse atmak için muğlak bir ulusal güvenlik yasasını gerekçe olarak kullanmaya başladı.

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Kaynak: edition.cnn.com