Nijerya'nın altın kızı Tobi Amusan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdıktan sonra heyecan yarattı

Amusan 12.12 saniyelik rekor derecesiyle Kendra Harrison'a ait 2016 rekoru olan 12.20'yi 0.8 saniye farkla geçti.

Finalde altın madalyaya ulaşan Amusan'ın 12.06'lık ilk derecesi şiddetli rüzgar nedeniyle geçersiz sayıldı.

Amusan'ın dünya rekoru atletizm dünyasında şok etkisi yarattı.

Jamaikalı büyük atlet Usain Bolt "Vay canına" diye tweet atarken, 200 metre şampiyonu ve Amerikan rekortmeni Noah Lyles da "12.12 şaka mı bu? "12.12 şaka mı yapıyorsun?" Her ikisi de onu Twitter üzerinden tebrik etti.

Kasım 2016'da, şu anda 25 yaşında olan genç kız bir tweet attı: "Şimdi bilinmiyor ama yakında unutulmaz olacağım, başarana kadar ısrar edeceğim."

"Yarı finallerden sonra ekranda gördüğümde inanamadım. Ama bu sadece bir zaman meselesiydi," diyen Amusan Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi

Nijerya'nın böyle bir etkinlikteki ilk altın madalyasını kazanması sevinçle karşılandı ve bir eyalet valisi ile yaklaşan 2023 seçimlerinde bir başkan adayından tebrik mesajları yağdı.

Ancak çok sayıda yarışmacının şimdiye kadarki en iyi zamanlarını koştuğu yarışa şüpheyle yaklaşanlar da oldu.

"100 saatlik sürenin doğru olduğuna inanmıyorum. Dünya rekoru .08 ile kırıldı! 12 PB yapıldı. 5 Ulusal rekor kırıldı," diye yazan dört kez Olimpiyat altın madalyası sahibi ve BBC yorumcusu Michael Johnson, Büyük Britanyalı Cindy Sember'in kişisel en iyi derecesi ve ulusal rekoru sırasında yavaş koştuğu yorumunu da ekledi.

Eski 200 ve 400 metre koşucusu "Tüm atletler şok olmuş görünüyordu" dedi.

"2. Heat'te bize ilk olarak 12.53'lük kazanan zaman gösterildi. Birkaç saniye sonra 12.43 gösterildi. .01'lik aşağı yuvarlama normaldir. .10 normal değildir" dedi.

Johnson yorumları nedeniyle hızlı ve şiddetli tepkiler aldı ve daha sonra Twitter'a dönerek Amusan'ın kazanacağını tahmin ettiğini belirtti.

"Bir yorumcu olarak benim işim yorum yapmak. Zamanlama sisteminin arızalı olup olmadığını merak ederek 28 sporcunun (1 sporcunun değil) zamanlarını sorguladığımda saldırıya uğradım, ırkçılıkla ve saygı duyduğum ve kazanacağını tahmin ettiğim bir sporcunun yeteneğini sorgulamakla suçlandım. Bu kabul edilemez. Yoluma devam ediyorum" dedi.

CNN yorum için World Athletics ile temasa geçti.

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Kaynak: edition.cnn.com