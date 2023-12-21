Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları Covid-19, sakatlıklar ve Watford'un 'diş göstermesi' nedeniyle sekteye uğradı

Serie A kulübü Perşembe günü yaptığı açıklamada Napoli forveti Victor Osimhen'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtirken, AFCON web sitesine göre Kıbrıs'ta AC Omonia forması giyen savunma oyuncuları Abdullahi Shehu ve Glasgow Rangers'tan Leon Balogun sakatlıkları nedeniyle turnuvaya katılamayacak.

Bu arada Watford menajeri Claudio Ranieri, Nijerya Futbol Federasyonu'nun (NFF) forvet Emmanuel Dennis'in "mazeretli" olduğunu açıklamasının ardından kulübünün turnuvaya saygısızlık ettiğini reddetti. AFCON'un internet sitesi Dennis'in turnuvaya katılmamasını "idari sebepler" olarak nitelendirdi.

Ancak Nijerya'nın resmi Instagram hesabı Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Lig kulübünün Noel günü üç kez Afrika şampiyonu olan takımın kadrosunda yer alan Dennis için "dişlerini gösterdiğini" söyledi.

NFF'nin Cuma günkü Instagram paylaşımında "Sağlık endişeleri, sakatlıklar Nijerya'nın AFCON 2021 için 28 kişilik nihai listesindeki değişiklikleri kısıtlıyor" denildi.

Yılbaşı günü Watford'un Tottenham Hotspur'a karşı evinde oynayacağı maç öncesinde konuşan Watford menajeri Ranieri, kulübün Dennis'in seçilmesine izin vermeye "hazır" olduğunu söyledi ve NFF'nin forveti çağırmak için son tarihi kaçırdığını öne sürdü.

Ranieri Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte "Hayır [AFCON'a] saygısızlık etmedik, herkese saygı duyuyoruz" dedi.

"Onların [Nijerya'nın] çok sayıda oyuncusu var ve menajeri değiştiriyorlar, o zaman her şeyi değiştiriyoruz ve o zaman biz hazırdık - biliyorduk.

"Oyunculara vermeye hazırdık - bunu yapmadılar. Sonra iki yönetim kurulu konuştu ve benim için sorun yok."

Ranieri, sekiz gol ve dört asistle parlak bir Premier Lig sezonu geçiren 24 yaşındaki Dennis'in kendisine turnuvaya "gitmek istediğini" ama aynı zamanda "Watford'a yardım etmek istediğini" söylediğini belirtti.

Ne Watford ne de NFF CNN'in yorum talebine hemen yanıt verdi.

'Irkçılıkla iç içe'

Perşembe günü eski İngiltere ve Arsenal forveti Ian Wright, Afrika Uluslar Kupası'na giden Avrupa kökenli oyuncularla ilgili medyada yer alan haberlerin "saygısızca" ve "ırkçılıkla dolu" olduğunu söyledi.

Aralarında Liverpool'dan Mo Salah, Sadio Mane ve Naby Keita'nın yanı sıra Chelsea kalecisi Édouard Mendy'nin de bulunduğu çok sayıda yüksek profilli Premier Lig yıldızının turnuvada ülkelerini temsil edecek olması nedeniyle Wright, geçen yıl 2020 Avrupa Şampiyonası'nın medyada ele alınış biçimiyle tezat oluşturduğunu vurguladı.

Wright Çarşamba günü Instagram'da yayınladığı bir videoda "Afrika Uluslar Kupası'ndan daha fazla saygısızlığa uğrayan bir turnuva var mı?" dedi.

"Bir sporcu olarak ülkenizi temsil etmekten daha büyük bir onur yoktur. Yapılan yayınlar tamamen ırkçılıkla dolu.

"Euro'larımızı bir pandeminin ortasında 10 ülkede oynadık ve hiçbir sorun yok. Ama Kamerun'un, tek bir ülkenin turnuvaya ev sahipliği yapması bir sorun.

"Gazetecilerin oyunculara milli takımlarına çağrılmalarını onurlandırıp onurlandırmayacaklarını sorduğunu görüyorsunuz. Bunun Üç Aslan'ı temsil eden bir İngiliz oyuncu olduğunu düşünün - kopacak gürültüyü hayal edebiliyor musunuz?"

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 33. AFCON 9 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Nijerya, Mısır, Sudan ve Gine Bissau ile birlikte D Grubunda yer alıyor. Nijerya'nın ilk maçı 9 Ocak'ta Garoua'da Mısır'a karşı.

Bu arada Gambiya, kadrosundaki 16 kadar oyuncu ve beş görevlinin dahil olduğu bir dizi Covid-19 vakası ve sakatlıklar nedeniyle AFCON öncesinde Katar'daki iki hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com