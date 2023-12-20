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Nico Rosberg: Dünya şampiyonu Formula 1'i sersemletmek için emekli oluyor

Nico Rosberg Formula 1'den emekli oluyor

Alman oyuncu geçtiğimiz hafta sonu dünya şampiyonu oldu

31 yaşındaki Alman pilot, Pazar günü Abu Dabi'de düzenlenen 2016 sezonunun heyecan verici son yarışında Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bırakarak ilk F1 şampiyon luğunu elde etti.

Facebook sayfasına "Dağıma tırmandım, zirvedeyim, bu yüzden bu doğru hissettiriyor" yazdı.

Finlandiya'nın 1982 dünya şampiyonu Keke'nin oğlu olan Rosberg, F1'de ilk kez 2006 yılında Williams ile yarıştı ve 2010 yılında Mercedes'e katıldı.

Kariyerinde 23 galibiyet elde etti ve 206 yarışta 57 kez podyuma çıktı. Bu rekoruyla Brezilyalı Nelson Piquet ile birlikte tüm zamanların pilotları listesinde 12. sırada yer alıyor.

'Motivasyon seviyesi'

"Çok zor" olarak tanımladığı sezon boyu süren mücadelenin ardından Hamilton'ı beş puan farkla geçerek şampiyon oldu.

"Yarışlarda geçirdiğim 25 yıldan beri Formula 1 dünya şampiyonu olmak benim hayalim, benim 'tek şeyim' oldu," diye yazdı.

"Çok çalışarak, acı çekerek, fedakârlıklar yaparak, bu benim hedefim oldu. Ve şimdi başardım.

"Şu anda en güçlü duygum, bu hayali gerçekleştirmemde bana destek olan herkese duyduğum derin minnettarlık."

Çocukluk karting arkadaşı Hamilton'la rekabeti tartışmalı ve zaman zaman kötü huylu olmuş, Britanyalı'nın başkalarının Rosberg'i geçmesine izin vermek ve onu şampiyonluktan mahrum etmek için yavaş sürerek takım emirlerine karşı gelmekle suçlandığı o son yarışta doruğa ulaşmıştı.

Rosberg son iki yıldır pilotlar şampiyonasını Hamilton'ın ardından ikinci sırada tamamlıyordu ancak İngiliz pilotun Mercedes'inde yaşanan güvenilirlik sorunları bu sezon meslektaşına üstünlük sağladı.

İlk F1 zaferini 2012'de Çin'de elde eden Rosberg, "Son iki yılda yaşadığım hayal kırıklıklarından sonra her alanda deli gibi zorladım; motivasyonumu daha önce hiç yaşamadığım seviyelere çıkardılar" dedi.

"Ve elbette bunun sevdiklerim üzerinde de etkisi oldu - bu, hedefimizin arkasına her şeyi koyarak fedakârlık yapan tüm bir aile çabasıydı. Eşim Vivian'a teşekkür etmek için yeterli kelime bulamıyorum; o inanılmazdı."

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'En gurur verici başarı'

Rosberg, Ekim ayında Suzuka'da Japonya Grand Prix'sini kazandığından beri emekli olmayı düşündüğünü ve Abu Dabi finaline bunun son yarışı olabileceğini bilerek gittiğini söyledi.

"Bu duygu starttan önce kafamı boşalttı" dedi. "Bunun son kez olabileceğini bilerek deneyimin her parçasının tadını çıkarmak istedim... ve sonra ışıklar söndü ve hayatımın en yoğun 55 turunu attım."

1993'te Fransız Alain Prost'tan bu yana emekli olan ilk F1 şampiyonu olan Rosberg kararını Pazartesi günü verdi.

"Bu kararı benim için zorlaştıran tek şey yarış ailemi zor bir duruma sokuyor olmam" dedi. "Ama Toto [Mercedes'in patronu Toto Wolff] anlayış gösterdi," dedi.

"Yarışlardaki en gurur verici başarım her zaman bu inanılmaz ekiple, Gümüş Oklarla dünya şampiyonluğunu kazanmış olmak olacak."

Wolff yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu Nico'nun cesur bir kararı ve karakterinin gücünün bir kanıtı."

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Rosberg kararını açıkladıktan kısa bir süre sonra Facebook Live'da ekledi: "Bu yeni yönelimle mutlu olacağımdan %1000 eminim."

Mercedes 2017 için Rosberg'in yerine geçecek ismi henüz açıklamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com