Nicki Minaj ABD Vogue'unda ilk kez kapak oldu

Minaj daha önce Vogue'un Arap ve Japon edisyonlarının kapaklarında yer almıştı (sırasıyla 2018 ve 2019'da), ancak US Vogue'un Aralık sayısı onun Amerika'daki ilk çıkışına işaret ediyor. Bu aynı zamanda bir dönüm noktası: Rap endüstrisindeki yaklaşık 15 yıllık hakimiyetinin ardından sanatçı, yeni albümünü, şöhretin baskılarını ve herkesin önünde "Papa Bear" olarak bahsettiği 3 yaşındaki oğlunu büyütmenin zorluklarını ve sevinçlerini tartışmak için Vogue ile bir araya geldi. (Minaj oğlunun doğum adını resmi olarak açıklamadı).

Minaj dergiye verdiği demeçte, "En iyi olduğunuzda, işinizi en iyi şekilde yaptığınızda etrafınızda bir serbestlik oluyor," dedi. "Ama bir kez yargılandığınızı bilmeye başladığınızda, artık o özgür ruh yok oluyor. Bir konuda başarılı olan insanlar bunu kolaymış gibi gösterirler ama aynı zamanda insanları hayal kırıklığına uğratma ve kendilerini hayal kırıklığına uğratma korkusuyla da baş ederler. Bir kez başardığınızda, söylediğiniz her şey size karşı kullanılabilir."

(Örnek olarak: Minaj, 2021 yılında Covid-19 aşılarının etkinliğine şüpheyle yaklaşan bir tweet paylaşmasının ardından başlayan tartışmalar hakkında kısaca konuştu. "Ben kalabalığa uymayan insanlardan biriyim," dedi ve ekledi, "Kendi değerlendirmemi yapmayı seviyorum.")

Minaj, uzun süre göz önünde olmanın getirdiği ama yine de temkinli yaklaştığı bu bakış açısıyla, kıvrımları olan diğer beyaz olmayan kadınlar için bir "vücut pozitifliği" simgesi olarak görülmesine ama kendisinin her zaman bu kadar pozitif hissetmemesine de değindi.

"Az önce 25 yaşındayken Instagram'da yayınladığım bir videoya baktım ve şu anda öyle görünmek için para verirdim," diye itiraf etti Minaj. "Ama bugün kim olduğumla ve nasıl göründüğümle barışık olduğumu söyleyebilirim."

Rapçi yakın zamanda göğüs küçültme ameliyatı geçirdiğini de açıkladı ve Vogue'a yeni fiziği hakkında "aslında bunu seviyorum" dedi.

"Eskiden daha büyük bir popo isterdim ve şimdi geriye dönüp baktığımda bunun ne kadar aptalca olduğunu anlıyorum" dedi. "Kıvrımlarınızı sevin ve kıvrımsız yerlerinizi sevin. Bunların hiçbirinde yanlış bir şey yok."

"Etrafınıza baktığınızda ve kendinizi minnettar bir ruh hali içinde tutmaya çalıştığınızda... minnettar olabileceğiniz şeyler artmaya başlıyor," diye devam etti Minaj. "Bende değişen şey de bu oldu. Bu inanılmaz adımları attığımdan değil. Bu sadece sonunda nerede olduğunuzdan ziyade kim olduğunuzla mutlu olmanızla ilgili."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com