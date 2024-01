Nickelback Kanada Müzik Şöhretler Müzesi'ne kabul edilecek

Yapılan bir basın açıklamasına göre, çok saygın Kanadalı grup Mart 2023'te resmi olarak Onur Listesi'ne eklenecek.

Grup, 2022'de Onur Listesi'ne alınan şarkıcı-söz yazarı Deborah Cox ve 2021'de Onur Listesi'ne alınan Jann Arden'in ardından geliyor.

Haber bültenine göre Nickelback sık sık capslere konu olmakla birlikte, ticari açıdan da sürekli başarılı oldu. Grubun başarıları arasında 10 milyardan fazla dinleme, dünya çapında satılan 50 milyon albüm ve art arda 12 kapalı gişe tur sayılıyor.

Açıklamada, Kanadalı rock grubunun 1995 yılında Hanna, Alberta'da kurulduğu belirtildi. Grup 1996 yılında Vancouver, British Columbia'ya taşındı ve bugün burada yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor.

"Rockstar" ve "Photograph" gibi en ikonik şarkılarının çoğu 2005 yılında yayımlanan beşinci stüdyo albümleri "All the Right Reasons "da yer alıyor. Albüm, grubun Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger ve Daniel Adair'den oluşan mevcut yapısıyla çıkardığı ilk albümdü.

Onlarca yıldır müzik yapan grup, yakın zamanda yavaşlama belirtisi göstermiyor. Cuma günü onuncu stüdyo albümleri "Get Rollin'"i yayınladılar.

Kanadalı sanatçıların başarılarını takdir etmek amacıyla 1978 yılında kurulan Canadian Music Hall of Fame, Calgary, Alberta'da yer alıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com